Activistas anti-Israel planean toma masiva de universidades en Estados Unidos ante represión

Grupos de activistas anti-Israelíes llamaron a estudiantes, personal y profesores a participar en una salida de clase y toma de espacios centrales en los campus de los Estados Unidos el martes, según un llamado a la acción publicado el lunes por National Students for Justice in Palestine.

"Hacemos un llamado a la más amplia gama de organizaciones, formaciones e individuos para que abandonen las clases, tomen espacios centrales en el campus y afirmen nuestro poder masivo", dijo NSJP en redes sociales. "Frente a los ataques existenciales del Estado contra el movimiento estudiantil y la educación popular, declaramos que nosotros, los estudiantes, profesores, personal y trabajadores unidos, somos la universidad."

Publicado en redes sociales y respaldado por ocho grupos activistas, incluyendo Palestinian Youth Movement, City University of New York for Palestine, y US Campaign for Palestinian Rights Action, el llamado a la acción surgió en respuesta a una represión de las protestas en los campus por parte del gobierno de Estados Unidos.

Los grupos anti-Israel dijeron que la decisión del viernes de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar subvenciones y contratos a la Universidad de Columbia por valor de $400 millones era solo el comienzo de lo que caracterizaron como el deseo del presidente de controlar la academia, y otras universidades serían presionadas de esa manera.

Manifestantes se reúnen en una entrada principal frente a la Universidad de Columbia durante la convocatoria, en la ciudad de Nueva York, EE.UU., 25 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/CAITLIN OCHS)

"La unidad del campus y la comunidad frente a los ataques fascistas es crítica en este momento", decía el comunicado conjunto.

NSJP dijo que Columbia estaba siendo castigada por no "erradicar" el movimiento de protesta posterior a la Masacre del 7 de octubre, pero independientemente de sus acciones, las universidades serían controladas por el gobierno federal porque "el estado ve la libertad intelectual y académica como una amenaza existencial para la clase gobernante".

'Capitulación ante los sionistas'

Columbia University Apartheid Divest, que ha liderado recientes acciones de protesta como la ocupación de edificios del campus, dijo en Instagram el domingo que Columbia había sido castigada aunque había "cedido en exceso para satisfacer la maquinaria de muerte sionista".

"Es más claro que nunca que ningún nivel de capitulación a los sionistas será suficiente. Ahora que hemos visto que la sumisión no nos ayudará, tal vez podamos intentar una nueva táctica, una que ha sido predicada en nuestros seminarios durante décadas: Resistencia organizada a la injusticia evidente."

La declaración conjunta del lunes no mencionó el presunto arresto del sábado y la revocación de la Green Card del estudiante y líder de protestas de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, pero la NSJP apoyó una petición del domingo pidiendo la liberación de los activistas y que la Universidad de Columbia no permita la presencia de la Oficina de Inmigración y Aduanas en el campus.

La petición, que también había sido compartida por endorsers de la huelga como Within Our Lifetime, había obtenido más de 750,000 firmas para el lunes por la mañana.