Encuentran el cadáver de Dana Ehrlich, israelí-estadounidense, en río de Montana

El cuerpo de Danit Ehrlich, una mujer estadounidense-israelí de 33 años, fue recuperado el lunes según informó CBS News.

El cuerpo de Ehrlich fue encontrado justo unas horas después de que su familia celebrara un memorial por ella en Florida. Su familia y amigos todavía estaban reunidos cuando recibieron la llamada de que habían encontrado su cuerpo, según declaraciones en Facebook.

Ehrlich y su perro Bamba fueron reportados como desaparecidos hace dos semanas el 21 de febrero en un parque para perros en Missoula, Montana, y las autoridades han estado buscándolos desde entonces.

El lunes, CBS News informó que su cuerpo fue encontrado por un transeúnte que la vio en el río Clark Fork en Montana. Un examen preliminar del forense identificó el cuerpo como el de Ehrlich.

Bamba aún no ha sido encontrado.

Danit Ehrlich z''l dando un cariñoso abrazo a su perro Bamba (credit: FACEBOOK via CORA SPILLMAN)

Ser querido elogia a Ehrlich

"Ella era una chica encantadora, encantadora. Realmente, ella tocó a la gente," dijo el padre de Ehrlich, Simon Ehrlich.

"Su perro era su vida. Su perro era su vida," dijo Simon a CBS. "Viajaban juntos, hacían senderismo juntos."

El novio de Ehrlich le dijo a CBS Colorado, "Duele mucho saber que mi amor, mi alma gemela no está aquí."

"No me di cuenta cuánto me estaba aferrando a la pequeña esperanza que tenía sobre la posibilidad de que ella estuviera viva. Trae cierre y trae una sensación de finalidad. Me ha destrozado saber la verdad... ella fue el amor de mi vida, era la mujer más hermosa y cariñosa que he conocido. Tenía una familia increíble... Fue amada de manera tan fuerte en la muerte. Muchos de nosotros llevaremos a Danit y su amor por los animales y sus amigos con nosotros. Las imágenes solo pueden hacerle justicia al increíble espíritu que era."