David Schwimmer critica el silencio de famosos ante el antisemitismo

El actor David Schwimmer criticó a las celebridades por no plantar cara al discurso de odio y al antisemitismo, en la conferencia "Never Is Now" de la Liga Antidifamación la semana pasada.

"Muchas personas a las que respeto, incluso algunos de mis héroes en el mundo del espectáculo, la música y el deporte, han optado por mantener un perfil bajo y no participar en este evento, incluyendo algunas cuyas carreras se han forjado apoyándose en su identidad judía y otras que han sido aclamadas por interpretar a judíos en la pantalla", dijo Schwimmer en la conferencia de Nueva York.

La estrella de Friends dijo que algunos de ellos están haciendo mucho entre bastidores, en privado y a su manera, pero muchos han optado por no decir nada públicamente.

"Ojalá se levantaran", dijo Schwimmer, dirigiéndose a los numerosos actores conocidos de Hollywood que han guardado silencio desde el 7 de octubre. "Ojalá alzaran la voz porque su voz sería muy significativa para sus fans que los aman, para los miembros de su comunidad que los necesitan". A ustedes y a quienes necesitan un poco de solidaridad ahora mismo.

Afirmó que nadie les pide que resuelvan el conflicto de Oriente Medio.

"Simplemente digan que apoyan a sus amigos, colegas y vecinos judíos contra el odio y que lo que está sucediendo en nuestros campus universitarios, en nuestras escuelas y en los negocios de propiedad judía es totalmente inaceptable", declaró.

David Schwimmer presenta el reconocimiento inaugural ''Héroes contra el odio'' a más de 30 voces influyentes y valientes en ADL Never Is Now en el Javits Center de Nueva York el 4 de marzo de 2025. (credit: Bryan Bedder/Getty Images for Anti-Defamation League)

Abordando el antisemitismo en los campus universitarios

En abril del año pasado, Schwimmer denunció el aumento del antisemitismo en los campus universitarios en una publicación de Instagram dirigida a sus más de 8 millones de seguidores, como se informó previamente en The Jerusalem Post.

Schwimmer describió el clima actual para los estudiantes judíos como plagado de "acoso generalizado, intimidación, segregación, discursos de odio, amenazas y actos de violencia real". Afirmó que los estudiantes judíos están sufriendo "los peores ataques a sus derechos, dignidad y seguridad que he vivido".

También reconoció la injusticia del odio hacia los judíos: «Si se tratara de cualquier otro grupo minoritario, la respuesta habría sido indignación y acción inmediatas».