BBC editó imágenes para minimizar el maltrato de Hamas a los rehenes - informe

La British Broadcasting Corporation (BBC) fue acusada de minimizar el trato duro de la organización terrorista Hamas hacia los rehenes israelíes, según un informe del domingo publicado por The Telegraph.

La rama árabe del servicio público británico se vio obligada a editar un videoclip de la "unidad de sombra" de las Brigadas Al-Qassam del grupo terrorista, según el informe. En el videoclip se describía a la "unidad de sombra" como "vigilando a las rehenes israelíes secuestradas", quienes también fueron vistas "agradeciendo" a sus captores, según el video.

El Comité para la Precisión en la Información y el Análisis del Medio Oriente (CAMERA) acusó a la BBC de difundir propaganda en un informe de 33 páginas, citando el incidente.

The Telegraph citó una traducción realizada por CAMERA de la rama árabe de la BBC, donde se indicaba que la "misión de las Brigadas Al-Qassam es asegurar a los rehenes y ocultarlos de la vista en Gaza". Después de una queja presentada por CAMERA, BBC Árabe actualizó su informe y eliminó la sección que afirmaba que los rehenes estaban siendo tratados bien, añadió The Telegraph. Protesta ante la BBC, martes 25 de febrero de 2025. (credit: Nathan Lilienfeld/Campaign Against Antisemitism)

"Se trata de una pieza de propaganda impactante: un artículo de adulación sobre criminales de guerra que han ejecutado, hambreado, golpeado y agredido sexualmente a los rehenes que Hamas secuestró el 7 de octubre", citó The Telegraph al ex director de televisión de la BBC, Danny Cohen. "La unidad de sombras no son ‘guardias’ encargados de mantener seguros a los rehenes; son terroristas monstruosos que han cometido crímenes indescriptibles". Cohen luego dijo que la sucursal árabe de la BBC difunde "veneno antisemita financiado por contribuyentes".

El informe también citó a Hadar Sela de CAMERA, quien afirmó que la "unidad de sombras" de Hamas en cuestión era cómplice en el secuestro, hambre, tortura y violencia sexual contra los rehenes.

No es la primera vez que la BBC informa incorrectamente sobre el terrorismo de Hamas

El informe sobre la BBC llegó casi un mes después de que el radiodifusor público recibiera críticas por un documental en el que participaba un narrador con lazos familiares con Hamas, y los espectadores no fueron informados de dichos lazos en la película.

El narrador, Abdullah al-Yazouri, de 13 años, supuestamente está relacionado con un alto funcionario de Hamas. El descubrimiento de los lazos fue realizado por el investigador David Collier, quien también dijo que la BBC recibió £400,000 para hacer la película.

El incidente llevó a activistas pro-Israel, que incluían ONG como Campaign Against Antisemitism, a protestar frente a la sede de la BBC a finales del mes pasado.

El Partido Conservador del Reino Unido exigió entonces que se abriera una investigación sobre la posible colusión de la BBC con funcionarios de Hamas para producir el documental titulado Gaza: Cómo Sobrevivir en una Zona de Guerra.

Se informó solo días después de que el documental incluía traducciones erróneas de las palabras "judíos" y "yihad", donde la primera palabra se traducía erróneamente como "Israel" o "fuerzas israelíes". Fue al día siguiente que la BBC se disculpó por sus errores en el documental. Se reveló que Hoyo Films, la compañía de producción detrás de la película, pagó "una suma limitada" a la esposa de un funcionario de Hamas por narrar la película a través de la cuenta bancaria de otro miembro de la familia.

Michael Starr y Danielle Greyman-Kennard contribuyeron a este informe.