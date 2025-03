György Kun, sobreviviente húngaro de los experimentos de Mengele en Auschwitz, muere a los 93 años

Uno de los últimos supervivientes húngaros de los experimentos con gemelos del "Ángel de la Muerte" Josef Mengele, György Kun, falleció a los 93 años el 5 de febrero, según se reveló esta semana.

Según sus testimonios, incluido uno con la Fundación Shoah de la USC, Kun y su hermano Istvan sobrevivieron a Auschwitz en parte debido a que Mengele creía que eran gemelos y por lo tanto los salvó de las cámaras de gas.

Kun e Istvan nacieron ambos en 1932, pero Kun nació el 23 de enero e Istvan nació 11 meses después, de Márton y Piroska Kuhn.

La familia Kun fue desalojada de su hogar en 1944 y enviada a un gueto cercano en Székesfehérvár. En mayo del mismo año, la familia fue cargada en un tren hacia Auschwitz.

Al llegar, los dos niños y su madre fueron separados del padre, explicó Kun en un testimonio a su hija, Andrea Szonyi, en 1999. Luego se encontró cara a cara con el infame Dr. Mengele.

"Él le preguntó una palabra a mi madre," recordó Kun en su testimonio, "'Zwillinge [Gemelos]?' Mi madre no hablaba alemán, pero instintivamente respondió, 'Ja.'"

Piroska fue entonces separada de ellos y asesinada.

La verdad sobre los hermanos no siendo gemelos salió a la luz poco después, durante el registro de prisioneros cuando proporcionaron sus fechas de nacimiento. Sin embargo, el prisionero a cargo de registrarlos - Erno (Zvi) Spiegel - no los reportó y en su lugar falsificó la fecha de nacimiento de Istvan para que coincidiera con la de Kun. Los dos luego recibieron sus tatuajes: A-14321 y A-14322, respectivamente.

En su testimonio, Kun dijo que nunca olvidó a Spiegel, quien, a pesar de ser de confianza de Mengele, arriesgó su vida para salvar a otros. Spiegel hizo un esfuerzo adicional por los "gemelos"; después de que el campo fuera liberado, los llevó de regreso a su hogar, y también designó a chicos mayores para cuidar de ellos cuando se separaron.

Las últimas palabras de Spiegel para los chicos fueron, "Quizás, algún día, la vida sería alegre de nuevo."

Kun le contó a su hija que después de sobrevivir a Auschwitz, se reunieron con su padre.

Vida después del Holocausto

Istvan dejó Hungría para ir a Estados Unidos durante la Revolución húngara de 1956 pero luego enfermó y murió a los 30 años.

Kun se quedó en Hungría, donde se casó y tuvo una hija. Sin embargo, reportó que su vida estaba plagada por trastorno de estrés postraumático.

Su hija, Andrea Szonyi, trabajó en la Fundación Shoah de la USC y escribió una historia en la serie "Voces del Archivo" sobre su padre, publicada en 2014.

Szonyi también recordó encontrar el testimonio de Spiegel en el libro "Children of the Flames: Dr. Josef Mengele and the Untold Story of the Twins of Auschwitz" de Lucette Matalon Lagnado y Sheila Cohn Dekel.

"Un día, estaba llenando formularios para un nuevo par de gemelos y noté que la fecha de nacimiento que un niño me había dado era diferente a la fecha de nacimiento de su hermano", recordó Spiegel. "Era obvio que no eran realmente gemelos. Pero sabía que si alguien se enteraba de esto, los niños serían inmediatamente ejecutados. Así que decidí arriesgarme y poner información falsa. Los 'convertí' en gemelos. Sabía que si Mengele se enteraba de lo que había hecho, me mataría a mí y a los niños en el acto".

Szonyi también escribió sobre su decisión de trabajar en la educación sobre el Holocausto.

"Podría estar enseñando inglés, dirigiendo una escuela, o haciendo cualquier otra cosa para marcar la diferencia en lugar de trabajar en la educación del Holocausto", dijo. "Pero ahora entiendo que nada sucede por casualidad; nuestras vidas están entrelazadas dentro de un contexto más grande, como un mosaico. La historia de mi padre es parte de la historia de Erno Spiegel; sus historias son parte de sus hijos: Judith e Israel Spiegel, y parte de la mía. Hay más que solo poesía por descubrir en esta historia más amplia; para mí, también hay un propósito.

Experimentos con gemelos de Mengele

No se sabe qué experimentos sufrieron los hermanos Kun, sin embargo, hay testimonios de otros gemelos que sobrevivieron a Mengele.

El Prof. Paul Weindling de la Universidad de Oxford Brookes le dijo a la BBC que encontró un registro de un médico de prisión que informó que Mengele experimentó con 732 pares de gemelos, un grupo en el que el doctor nazi estaba particularmente interesado, y los usó como "conejillos de indias" para su investigación.

Una sobreviviente de los experimentos, Jona Laks, quien fundó y se desempeña como presidenta de la Organización de los Gemelos Mengele, le dijo a la BBC que Mengele extraía órganos de las personas sin anestesia, y si uno de los gemelos moría, el otro sería asesinado.

Laks agregó que cuando entró por primera vez al laboratorio de Mengele, vio una pared entera de ojos humanos.

"Una pared de ojos azules, marrones, verdes. Estos ojos, me miraban como una colección de mariposas, y caí al suelo".

El primer experimento que Mengele realizó en ella involucró inyecciones en su espalda, las cuales cree que tenían la intención de cambiar el color de sus ojos.

En otro experimento, ella y su gemela, junto con otros 100 gemelos, fueron inyectados con una bacteria que causa la enfermedad de Noma, lo que resultó en la muerte de algunos.

El Dr. Erwin W. Rugendorff, en un artículo de investigación, citó a un testigo que dijo que Mengele arrancó un bebé del vientre de su madre y luego lo arrojó a un horno porque no eran gemelos, como él había esperado.

Rugendorff agregó que los gemelos estaban sujetos a exámenes semanales y mediciones de sus atributos físicos y a veces tenían sus extremidades amputadas.

Después de inyectar a uno de los gemelos con una enfermedad, Mengele transfundiría su sangre al otro.

Miklós Nyiszli, un doctor prisionero en Auschwitz, testificó haber visto a Mengele matar personalmente a 14 gemelos en una noche a través de una inyección de cloroformo en el corazón.

Otra testigo, Vera Alexander, describió cómo Mengele cosió dos gemelos rumanos juntos de espaldas en un intento de crear siameses, Rugendorff agregó.