Palestino vendió bagels kosher por décadas, hasta que los clientes hallaron su perfil de Facebook

(JTA) — La historia sonaba casi demasiado conmovedora para ser verdad: una tienda de bagels kosher, justo al lado de algunas sinagogas, era propiedad de un árabe estadounidense que había llegado a ser querido por la comunidad judía local.

Durante décadas, esa fue la historia de Nick Sammoudi y los judíos de Main Line en Filadelfia. Como empleado de toda la vida convertido en propietario de New York Bagel Bakery, Sammoudi, un jordano de ascendencia palestina, era un rostro familiar para los habitantes judíos de la localidad de Lower Merion y sus alrededores. Era el encargado de catering para el ayuno de Yom Kipur, los almuerzos de los sábados por la tarde y, por supuesto, muchos bris. Jóvenes judíos de la comunidad trabajaban en su tienda.

A medida que las relaciones se rompieron entre los judíos y los establecimientos culturales a nivel nacional después del 7 de octubre de 2023, la amistad entre Sammoudi y sus vecinos judíos se mantuvo intacta, hasta que todo se vino abajo.

Ahora, un grupo de judíos locales están pidiendo cancelar la certificación kosher de la tienda de bagels, acusando a Sammoudi de celebrar el asesinato de israelíes y llevar una "doble vida". Una petición en ese sentido ha recogido más de 2,000 firmas en poco más de una semana. Algunos locales ya están boicoteando la tienda a la que han sido clientes durante años.

Y después de circular en foros locales durante meses, la controversia ha llegado ahora a la atención nacional judía, extendiéndose a través de grupos pro-Israel en WhatsApp y Facebook, donde la indignación se ha extendido mucho más allá de la Main Line.

"Se siente horrible", dijo un miembro de la comunidad local que, al igual que varios otros que hablaron con la Agencia Telegráfica Judía sobre Sammoudi, pidió permanecer en el anonimato. "Se siente como si alguien en quien realmente confiaba hubiera traicionado mi confianza. Me sentí en conflicto acerca de contarle a alguien, porque ¿cómo podría arruinar a esta persona a la que apreciaba?"

Sammoudi insiste en que no odia a los judíos y dijo que vendió la tienda de bagels meses antes de que estallara esta controversia. Asegura que ninguna sinagoga ha boicoteado aún la tienda, y sigue contando con aliados en la comunidad, incluyendo a Keystone-K, la agencia de certificación kosher de Pennsylvania, que ha rechazado las llamadas para retirar la certificación de la tienda de bagels.

Pero algo que Sammoudi comparte con sus críticos: un sentimiento de traición. Después de alimentar a la comunidad judía durante más de 20 años, dijo que algunas personas a las que se sentía cercano dejaron de contestar sus llamadas.

"Es triste, muy triste, decepcionante. Perdí a todas esas personas que considero mis amigos", dijo en una entrevista. "Durante los últimos 27 años los serví, los ayudé, hice cosas extras por ellos. Realmente, es triste."

Una controversia en línea

Como tantas controversias, todo comenzó en Facebook.

El 6 de octubre de 2024, en vísperas del primer aniversario del ataque de Hamás a Israel, un miembro de la comunidad local estaba navegando por Facebook y notó que el algoritmo le recomendaba un perfil con un nombre árabe. El miembro de la comunidad y el perfil árabe tenían un amigo en común: Nick Sammoudi, el fabricante de bagels que el miembro de la comunidad conocía desde la infancia.

El miembro de la comunidad hizo clic en él y llegó a creer que este perfil también pertenecía a Sammoudi. Estaba bajo el nombre de Nasser Irsen, que Samoudi dijo que era su primer y segundo nombre, y al menos una foto publicada en 2017 era idéntica a una publicada en la propia página de Facebook de Sammoudi. Otra de dos años antes lo mostraba posando con los empleados de New York Bagel, todos vistiendo camisetas amarillas y azules a juego.

Desde el 7 de octubre de 2023, muchos de los mensajes han tenido un enfoque diferente, mostrando la destrucción en Gaza y los niños que sufren allí. Algunos de los mensajes, según la opinión de un miembro de la comunidad y otros judíos locales, condenan a Israel o celebran el ataque de Hamás.

El día después de la masacre de Hamás, un mensaje citaba el Corán, de un capítulo sobre los antiguos israelitas, que según el texto se habían vuelto arrogantes.

“Cuando se cumpla el primero de los dos advertencias, enviaríamos contra ustedes a algunos de Nuestros siervos de gran poder, quienes arrasarían sus hogares”, decía la cita. “Esto sería una advertencia cumplida”.

Encima de la cita, escribió, “La verdad de Dios es grande”.

Otros mensajes condenaban a los líderes palestinos que han cooperado con los israelíes. Uno dice que los soldados israelíes carecen de valores morales. Encima de las fotos de los líderes palestinos con los israelíes, escribió, “Conoce a tu enemigo”.

Alarmado, el miembro de la comunidad se reunió con un pequeño grupo de personas de la comunidad ortodoxa local para discutir los mensajes, y se puso en contacto con Keystone-K, que tenía un representante en la reunión. La agencia monitorea la tienda con frecuencia para asegurarse de que cumpla con las prácticas dietéticas kosher.

Un miembro de una sinagoga ortodoxa local que estuvo presente en la reunión, Scott Friedman, pasó horas leyendo las publicaciones en árabe de Facebook, así como los comentarios debajo de ellas, todo en traducción automática. Luego dijo que envió las publicaciones a un amigo suyo que trabajaba para el FBI, quien a su vez las envió a un hablante de árabe para confirmación. Quería estar seguro de lo que estaba viendo antes de presionar por acción.

"No digo que tengas que sentarte allí y decir que amas a los judíos, pero no tienes que publicar que deberían ser matados o expulsados de Israel", dijo Friedman. "Si eso es lo que es, no tienes que tener una tienda de bagels kosher... Cuando tienes algo tan atroz, no tenemos el beneficio de decir, 'Tal vez esto está bien'".

Las conversaciones se estaban llevando a cabo en medio de la temporada de festividades judías de otoño. La reunión inicial tuvo lugar días antes de Yom Kippur, y poco después, el rabino Yonah Gross, un alto funcionario de Keystone-K, se reunió con Sammoudi para discutir las publicaciones.

Gross se negó a hacer comentarios a JTA, pero emitió una declaración el 8 de noviembre, después de la reunión, en la que la agencia estaba "consciente de información que ha surgido recientemente sobre la página de Facebook de un empleado de New York Bagels". La declaración no mencionaba a Sammoudi ni detallaba las preocupaciones que motivaron la declaración.

"El asunto ha sido investigado ampliamente, y numerosas agencias de aplicación de la ley, así como profesionales con distintas especializaciones en torno a este tema, han sido consultados", dijo la declaración de Gross. "Los Bagels de Nueva York seguirán siendo certificados como kosher (Pas Yisroel) bajo la supervisión de Keystone-K".

En ese momento, aquellos preocupados por las publicaciones de Sammoudi decidieron expresar sus preocupaciones en foros comunitarios judíos. Uno de ellos compiló un PDF con capturas de pantalla de algunas de las publicaciones traducidas y comenzó a circularlo. Estaba titulado "Nick y Hamas" y calificaba las publicaciones de "preocupantes y horripilantes", diciendo que constituyen "una glorificación repugnante de matar judíos".

Hablando con JTA esta semana, Sammoudi reconoció que el perfil de Facebook en árabe le pertenecía a él, y que lo usaba para comunicarse con amigos en el Medio Oriente, del cual se fue en 1990. Respecto a las publicaciones, dijo en diferentes momentos que la mayoría eran suyas, pero también que había sido hackeado y que no había escrito algunas de ellas a pesar de que aparecían bajo su nombre.

Dijo que no recordaba exactamente la publicación del 8 de octubre de 2023.

También afirmó que había vendido la tienda de bagels, aunque no quiso revelar el nombre del nuevo propietario ni cómo los conocía. Dijo que todavía ocasionalmente va como asesor.

“Sé dónde estoy, en la tienda de bagels en medio de la comunidad judía, y no soy tan tonto para poner cosas como estas en mi Facebook”, dijo refiriéndose a las publicaciones. “Si quisiera hacer eso, bloquearía mi página para que nadie pueda verlo”.

Pero en octubre de 2024, alrededor del momento de su reunión con Gross, ya había comenzado a abordar las acusaciones públicamente, en su perfil de Facebook en inglés.

“Sin comentarios en este momento”, escribió el 16 de octubre. “Todo lo que has oído es mentira y calumnia”.

Más tarde ese día, escribió en una publicación separada, “Momentos tristes cuando esta relación que duró 26 años terminó”. Dos semanas más tarde, siguió diciendo, lamentando “rumores infundados que cuestionan la lealtad de nuestra tienda. Hemos estado aquí durante 26 años y nuestro patriotismo es 100% para América y 100% para nuestros amigos judíos”.

Menos de dos semanas después, el 10 de noviembre, publicó una explicación más larga, renegando de las publicaciones y diciendo que no apoyaba el ataque del 7 de octubre.

"Quiero dejar muy claro que no estoy a favor del terrorismo ni del asesinato de civiles inocentes. Soy parte de ambas comunidades, me duele ver que se tomen vidas inocentes y se mantengan como rehenes", escribió.

"Reconozco y asumo la responsabilidad de mis publicaciones pasadas en Facebook, sin embargo, quiero hacer saber que no todas las publicaciones que circulan son mías, no todas las traducciones son correctas, y no estoy de acuerdo con todas las publicaciones que circulan en nuestra comunidad", agregó.

Sammoudi repitió esos sentimientos a JTA, llamándose a sí mismo crítico del gobierno israelí, de Hamas y de la Autoridad Palestina por igual, y deseando un estado en el territorio que ahora abarca Israel y los palestinos. Dijo que no le importa si el estado es israelí o palestino.

Asimismo, dijo que quería mantener la política fuera de su tienda, lo que excluía gestos como colgar una bandera israelí o carteles de rehenes en Gaza.

"Condené absolutamente el 7 de octubre, se lo dije a todo el mundo, porque sabía lo que iba a suceder", dijo. "Simplemente iba a volver contra civiles y personas inocentes en Gaza. Eso es lo que ha sucedido desde el 7 de octubre".

Durante meses, el problema parecía desaparecer. La tienda mantuvo su certificación y la declaración de Keystone-K fue la comunicación más significativa de los líderes comunitarios.

Recientemente, volvió a aparecer en foros en línea, pero los líderes judíos en Lower Merion aún parecen ansiosos por evitar discutirlo. Cinco rabinos locales declinaron hacer comentarios en público para JTA sobre esta historia, o no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los líderes comunitarios que hablaron anónimamente dijeron que la controversia los puso en una posición difícil, al requerirles abordar los temores y preocupaciones legítimas de los miembros que pueden estar respondiendo a publicaciones en Facebook que pueden no entender completamente.

"Estamos en este mundo donde parece que si dices algo incorrecto, tendrás hordas enojadas en tu puerta de un lado u otro, y eso se ha vuelto un lugar incómodo e insostenible", dijo uno. "Y significa que debes encontrar la postura moral perfecta sobre el lugar local de bagels".

Otro, que ha recibido llamadas de docenas de electores sobre el tema, señaló que las organizaciones judías tienen un largo historial de oponerse al movimiento de boicotear a Israel, lo que hace que iniciar un boicot en su propio entorno sea algo incómodo.

"También soy consciente de que para la comunidad judía en esta época iniciar una campaña de boicot tendría consecuencias negativas, ya sea ahora o en el futuro", dijo el líder. "Y eso no quita la ira, el miedo y la preocupación muy justificados de este momento. Me pregunto si esa es la forma más productiva de responder a esa pregunta".

Los que están creando conciencia sobre las publicaciones en árabe en Facebook no sienten tal inhibición. Ahora han centrado su campaña en la agencia kosher y en los líderes comunitarios que, según ellos, han actuado con indiferencia ante un riesgo para la comunidad.

La petición, que se publicó el 10 de marzo, fue escrita por Sylvan Garfunkel, un residente local que desconocía la controversia hasta febrero. Acusa a la declaración de Keystone-K de "una manipulación flagrante y deshonesta de los hechos".

"Esta decisión no solo es inexplicable sino también una profunda traición a la seguridad y confianza de nuestra comunidad", decía en referencia a la certificación continua de New York Bagel. "Aquí, en nuestra puerta principal, era la oportunidad más fácil para respaldar nuestras palabras con acciones y demostrar al mundo que cualquiera que elija celebrar el asesinato, violación, mutilación y secuestro de nuestro pueblo no puede ser aceptado por nuestra comunidad".

La petición exige la retirada de la certificación kosher y una comunicación más clara sobre las publicaciones de Sammoudi.

"Nos quedamos impactados", dijo Garfunkel a JTA. "Esta es alguien que ha sido parte de la comunidad judía durante tanto tiempo y en quien confiábamos, y aparentemente viviendo una mentira. Lo que nos sorprendió aún más fue: ¿dónde estaba la fuerte respuesta de nuestra comunidad a esto?"

Keystone-K no ha respondido a la petición. Pero si la petición buscaba una conversación más amplia, eso es lo que está obteniendo.

El texto de la petición se ha difundido a través de chats de grupo de WhatsApp, un modo de comunicación popular entre los israelíes y los judíos ortodoxos. El lunes por la noche, se publicó en el grupo de Facebook Great Kosher Restaurant Foodies, un foro de discusión y debate sobre la cocina kosher con más de 120,000 miembros.

“Cosas perturbadoras saliendo de Filadelfia.... El propietario del restaurante kosher de NY Kosher Bagels en Filadelfia tiene vínculos con el antisionismo y el antisemitismo”, escribió el administrador del grupo, Elan Kornblum. “Así que, en interés de la conciencia comunitaria y a petición de los lugareños, estoy compartiendo esto.”

Una serie de comentarios siguieron argumentando sobre las publicaciones, y si la certificación kosher puede ser retirada debido a las opiniones de un restaurador, por muy perturbadoras que sean. Kornblum finalmente desactivó los comentarios en la publicación.

Friedman comparte la incertidumbre sobre si el judaísmo permite retirar la certificación debido a las opiniones de Sammoudi, pero también dijo que está alerta para evitar ser engañado.

“¿Cómo puede tener sentido seguir otorgando una certificación de kashrut a alguien que, por definición, no ha sido confiable, no ha sido honesto, que ha tenido una identidad dual que ocultó?” dijo. “Hemos aprendido una y otra vez que solo porque creas que conoces a alguien no significa que lo hagas.”

Sammoudi, quizás irónicamente, siente lo mismo. Tuvo cenas de Shabat en las casas de sus clientes, ¿cómo podrían ahora no confiar en él?

"Deberían saber más que eso", dijo. "Ellos saben quién soy".

Pronto, eso podría importar menos. Él dijo que una vez que resuelva un problema de salud, planea irse no solo de la tienda de bagels, sino de los Estados Unidos. Va a regresar a Jordania.

Mientras tanto, ha seguido interactuando con judíos locales en un grupo privado de Facebook para miembros de la comunidad judía de Lower Merion. El 11 de marzo, según una captura de pantalla compartida con JTA, un miembro del grupo publicó un mensaje que parecía respaldar la petición de Garfunkel, pero también planteaba preguntas al respecto.

Al menos 16 personas reaccionaron. Una de ellas fue Sammoudi. Le gustó la publicación.