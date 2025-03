Denuncia: Grupos anti-Israel colaboraron con Hamás en campus y sabían del ataque

Destacados grupos activistas anti-israelíes con sede en Estados Unidos, incluidos Columbia University Apartheid Divest y Within Our Lifetime, y líderes como Mahmoud Khalil tenían conocimiento previo de la Masacre del 7 de octubre, alegó una demanda de lunes por las familias de las víctimas del ataque liderado por Hamas.

Las víctimas buscan compensación por activistas que ayudaron y colaboraron con organizaciones terroristas de Gaza, con algunos grupos, a quienes miembros de Hamas supuestamente veían como operativos, reactivándose justo antes del pogromo y otros emitiendo materiales de protesta y propaganda a medida que el evento se desarrollaba en el sur de Israel.

La demanda fue presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra Within Our Lifetime y su líder Nerdeen Kiswani, Columbia Students for Justice in Palestine y la representante Maryam Alwan, Columbia-Barnard Jewish Voice for Peace y el representante Cameron Jones, y CUAD y Khalil. Busca compensación y daños punitivos por la coordinación de Hamas y afiliados en su "estrategia de terror por propaganda" y la provisión de apoyo material en operaciones de relaciones públicas.

Las organizaciones eran creídas por las víctimas del 7 de octubre de tener "conocimiento previo del ataque del 7 de octubre" basado en la sincronización de sus actividades de relaciones públicas, y según un rehén fueron descritas por los captores de Hamas como operativos.

Después de meses de inactividad, se dice que el capítulo de Columbia de SJP reactivó su cuenta de Instagram "tres minutos antes de que Hamas comenzara su ataque el 7 de octubre" anunciando una reunión y declarando que los seguidores deberían "estar atentos".

Manifestantes musulmanes rezan frente al campus principal de la Universidad de Columbia durante una manifestación para denunciar la detención por inmigración de Mahmoud Khalil, un activista propalestino que ayudó a liderar las protestas contra Israel en la universidad, en Nueva York, Estados Unidos (credit: REUTERS/David Dee Delgado)

Declaración de apoyo

Ochenta y tres capítulos de SJP, incluido el de Columbia, firmaron y difundieron una declaración de apoyo a Hamas a la medianoche del día del ataque, lo que llevó a suponer que el contenido debió haber sido redactado, revisado y firmado por docenas de organizaciones "antes y/o durante los eventos del 7 de octubre en sí mismos".

La declaración de solidaridad de Bears for Palestine honró a los terroristas "trabajando en el terreno en varios ejes del llamado 'envelope de Gaza' junto a nuestros camaradas en sangre y armas" y ofreció apoyo a "la resistencia en Gaza" y a la operación de Hamas como un "momento revolucionario" en la "resistencia" palestina.

La declaración fue compartida como parte de un kit de herramientas de la SJP Nacional del 8 de octubre de 2023, el cual el demandante afirmó que fue distribuido a la SJP de Columbia, JVP de Columbia y WOL.

Luego, las manifestaciones a nivel nacional del 12 de octubre "incluyeron materiales que parecen haber sido creados antes del 7 de octubre", según la demanda.

Día de resistencia

El Kit del Día de Resistencia incluía gráficos temáticos del 7 de octubre, uno de los cuales Kiswani supuestamente publicó en Instagram el 7 de octubre, un día antes de que se lanzara el kit.

"Debemos seguir resistiendo directamente desmantelando el sionismo y ejerciendo el poder político que nuestras organizaciones tienen en nuestros campus y comunidades", instó el kit. "Estamos pidiendo a los capítulos que organicen manifestaciones en el campus/en sus comunidades en apoyo a nuestra resistencia en Palestina y la lucha por la liberación nacional, una en la que desempeñan un papel crítico en su actualización".

Los creadores del kit argumentaron que las víctimas israelíes del 7 de octubre no eran civiles porque eran "colonos" y que todas las formas de resistencia, incluida la "lucha armada", son legítimas.

NSJP describió a sus capítulos como parte de un movimiento de "intifada de unidad" para todo el pueblo palestino y las "facciones" terroristas de Gaza que parecían estar "participando bajo un mando unificado".

"Nosotros, como estudiantes palestinos, somos parte de este movimiento, no en solidaridad con este movimiento", dijo NSJP. "Este es un momento de movilización para todos los palestinos. Debemos actuar como parte de este movimiento. Todos nuestros esfuerzos continúan el trabajo y la resistencia de los palestinos en el terreno".

La demanda alegó que Columbia SJP, Columbia JVP, CUAD y WOL utilizaron el manual como parte de su "respuesta directa" a los llamados repetidos de Hamas a la "movilización masiva" tras el 7 de octubre, incluido el llamado del líder fallecido de Hamas, Ismail Haniyeh, a los musulmanes y palestinos de todo el mundo para "unirse a esta batalla de cualquier manera que puedan".

En marzo pasado, CUAD y WOL organizaron un evento de "Resistencia 101" en el que participó un miembro destacado de NSJP, la Coordinadora Internacional de Samidoun, Charlotte Kates, y su esposo, el presunto alto funcionario del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Khaled Barakat, en el que Barakat afirmó que operativos de Hamas, PFLP y Yihad Islámica Palestina le dijeron que les importaba más lo que hacían los partidarios estadounidenses que el presidente de EE. UU.

Testimonio de Shlomi Ziv

El demandante Shlomi Ziv, quien fue retenido como rehén durante 246 días antes de ser rescatado en una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel, alegó que "los secuestradores de Hamas presumían de tener operativos de Hamas en campus universitarios americanos" y le mostraron fotografías de protestas en la Universidad de Columbia organizadas por los demandados.

La demanda alegó que los demandados operaban como el brazo de relaciones públicas de Hamas, apoyado por el grupo terrorista a través de organizaciones de fachada fundadas por líderes de Hamas. La demanda detalló, haciendo eco de demandas anteriores de víctimas del 7 de octubre contra NSJP, que Hamas había fundado un grupo de organizaciones de apoyo en Estados Unidos, incluyendo la Fundación Holy Land para el Alivio y el Desarrollo y la Asociación Islámica para Palestina.

Después de que el gobierno de EE. UU. expusiera los grupos, se alegó que los miembros clave fundaron American Muslims for Palestine, que a su vez creó National SJP, que sirve como una organización paraguas para diferentes capítulos. La demanda alega que AMP controla y financia a NSJP.

Columbia SJP es una sucursal de SJP, y WOL es una versión renovada de New York City Students for Justice in Palestine. JVP trabaja a nivel nacional como socio de SJP, y la sucursal de Columbia tiene operaciones cercanas con su contraparte local, tanto que la demanda alegó que Khalil es el presidente de facto de Columbia SJP y JVP. Se alega que los grupos utilizaron juntos a CUAD, una coalición de más de cien grupos, como títere para permitirles seguir operando en el campus después de haber sido suspendidos en noviembre de 2023.

La demanda dijo que las cuentas de redes sociales de CUAD se activaron después de que los grupos fueran prohibidos. Inmediatamente después del arresto de Khalil el 8 de marzo, las cuentas de redes sociales de CUAD entraron temporalmente en una pausa de actividad.

"Basado en información y creencias, y en base a declaraciones hechas al demandante Shlomi Ziv por su captor de Hamas, Hamas y AMP/NSJP proporcionaron apoyo financiero, organizativo y otro tipo de apoyo a CUAD y a los afiliados de Columbia AMP/NSJP para el Campamento", dice la demanda.

La demanda alegó que a través de los lazos organizativos, respondiendo al llamado terrorista para tomar las armas y proporcionando apoyo material a través de la producción y difusión de propaganda y defensa proterrorista, los demandados sirvieron como la rama de relaciones públicas de Hamas.

Los grupos presuntamente implementaron la estrategia global de tres partes de Hamas en la que el terrorista primero utiliza ataques terroristas indiscriminados contra civiles para provocar una respuesta que ponga en peligro a los civiles palestinos como escudos humanos. O bien Israel no puede lanzar acciones militares debido a la preocupación por dañar a los civiles, o los escudos humanos son asesinados, lo que permite su uso en la propaganda. Hamas utiliza la propaganda para demonizar a Israel, legitimar sus esfuerzos y presentarse a sí mismo como la víctima.

NSJP parecía responder directamente a un llamado de Hamas para una huelga global el 11 de diciembre por Gaza, publicando ese mismo día en Instagram que estaban en huelga "en solidaridad con el pueblo palestino mientras exigen un alto el fuego permanente y una Palestina liberada de apartheid colonial". Columbia SJP y JVP se unieron a una protesta del Barnard College, según el Columbia Spectator.

En abril, CUAD estableció el campamento en terrenos de Columbia, que recibió respaldo de WOL, en un intento por presionar a la institución académica para que corte todas las conexiones académicas y financieras con Israel. Los activistas declararon repetidamente su apoyo a la Masacre del 7 de octubre durante la ocupación de varias semanas.

Esto eventualmente se expandió a la toma del Hamilton Hall, según la universidad, rompiendo puertas, "maltratando a nuestros oficiales de Seguridad Pública y personal de mantenimiento, y dañando la propiedad".

En enero, los activistas de CUAD interrumpieron una clase de historia israelí de Columbia. Cuando estudiantes de Barnard fueron expulsados por el incidente, CUAD llamó a más interrupciones y lideró dos ocupaciones de edificios de Barnard. Durante la ocupación de la Biblioteca Milstein, CUAD presuntamente difundió un folleto oficial de Hamas.

Este folleto fue mencionado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una conferencia de prensa el 10 de marzo, en la que explicó por qué Khalil fue arrestado y tuvo su tarjeta verde revocada el 8 de marzo por apoyar a Hamas.

Dos reservistas de las FDI estudiando en Columbia, que ahora figuran entre los demandantes de la demanda, argumentaron que habían regresado de luchar contra Hamas para encontrar a sus "afiliados" en su campus, causando angustia mental y sufrimiento. Otro demandante estudiante de Columbia dijo que experimentó angustia emocional por protestas pro-Hamas que ocurrían afuera de su ventana, con manifestantes glorificando a las personas que hirieron a su hermano soldado de las FDI. Junto con la ciudadana estadounidense Iris Weinstein Haggai, cuyos padres fueron llevados por Hamas, presentaron su reclamo contra los demandados bajo la Ley Antiterrorista.

Dos reservistas del IDF estudiando en Columbia, que ahora forman parte de los demandantes de la demanda, argumentaron que regresaron de luchar contra Hamas para encontrar a sus "afiliados" en su campus, causándoles angustia mental y sufrimiento. Otro demandante estudiante de Columbia dijo que experimentó angustia emocional por las protestas a favor de Hamas que tenían lugar fuera de su ventana, con manifestantes glorificando a las personas que hirieron a su hermano soldado del IDF. Junto con la ciudadana estadounidense Iris Weinstein Haggai, cuyos padres fueron llevados por Hamas, presentaron su demanda contra los demandados bajo la Ley Antiterrorista.

El demandante Talik Gvili, madre del oficial de patrulla asesinado y cautivo Ran Gvili, Roee Baruch, hermano del rehén asesinado Uriel Baruch, James Poe, padre del rehén asesinado Leo Poe, presentaron sus demandas contra los demandados bajo el Estatuto de Delitos Alienígenas por la ayuda brindada en violación de la ley de las naciones.

“Este caso da voz a hechos hasta ahora poco hablados. JVP, WOL, CUAD, el colectivo Estudiantes por la Justicia en Palestina y líderes estudiantiles en campus de todo el país, están sirviendo como instrumentos de Hamas, una Organización Terrorista Extranjera que odia a los Estados Unidos y los valores mismos que estos manifestantes universitarios anti-Israel afirman representar. El liderazgo de estos manifestantes en los campus se asocia conscientemente con aquellos que aplauden cualquier forma de daño físico, emocional o económico que pueda infligirse a ciudadanos de una democracia occidental,” dijo Ben Schlager, director asociado de NJAC, en un comunicado.