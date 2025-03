Erin Molan: Defender a Israel es parte de la lucha por un mundo mejor para mi hija - entrevista

La presentadora de noticias australiana Erin Molan, en defensa de Israel y en contra del antisemitismo, explicó al Jerusalem Post que su postura está informada por su deseo de luchar por sus valores y crear un mundo mejor para su hija vivir, detallando cómo ha enfrentado amenazas de muerte y se ha abierto camino en un paisaje mediático en el que las opiniones sobre el conflicto israelí-palestino a menudo se presentan como hechos.

Molan, quien ganó prominencia por sus apasionados monólogos en Sky News Australia sobre la guerra entre Israel y Hamas, dijo que se motivó para dar los discursos por la profunda empatía que pudo sentir como madre y su exposición al sufrimiento al crecer en Indonesia durante la violenta caída del régimen de Suharto. La presentadora de noticias australiana dijo que fue profundamente impactada por aquellos que sufren pobreza, lepra y disturbios civiles.

"Me expuse a gente en dolor muy temprano en mi vida, algo a lo que no se expondría a muchos niños en Australia", dijo Molan.

A los 14 años, como entrenadora de gimnasia, Molan caminaba a casa distribuyendo su salario, y no le quedaba ni un centavo cuando llegaba a su destino porque se encontraba con una persona necesitada en cada semáforo o esquina.

"Cuando la gente dice 'eres un asesino de niños, no te importa que mueran niños en Gaza' -- me importa más que a casi cualquier otra persona que pueda imaginar. Solo soy lo suficientemente inteligente para entender quién es su enemigo. Entiendo por qué mueren, y no tiene nada que ver con Israel", explicó Molan. "Creo que siempre he sido alguien que se preocupa profundamente, y mi papá me enseñó a hacer siempre lo correcto y decir lo correcto, defender lo correcto, incluso cuando era difícil, y aunque supieras que podría no salirte a favor y que pudiera haber consecuencias que no fueran ideales."

La presentadora de noticias australiana Erin Molan habla con The Jerusalem Post 26 de marzo de 2025 (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

Las consecuencias por expresar su opinión fueron duras, con Molan y su hija recibiendo amenazas de muerte. La veterana de 20 años de la vida pública australiana estaba acostumbrada a ser criticada en línea, pero había un verdadero temor de que estas nuevas amenazas fueran emitidas por quienes estaban dispuestos a llevarlas a cabo. La Policía Federal Australiana tuvo que escoltarla desde el estacionamiento subterráneo hasta su trabajo en la radio, y tuvo que cancelar eventos en la estación debido a amenazas de bomba.

Algunas de las amenazas eran específicas hacia su hija de seis años y los sitios que frecuentaba. Durante un tiempo, la hija de Molan tuvo que quedarse con su padre porque estaban preocupados por la seguridad de la niña con el presentador de noticias. Durante mucho tiempo, Molan dijo que no podía relajarse, ni siquiera en casa, saltando incluso cuando llegaba un repartidor de Uber debido a la tensión generada por la cantidad de amenazas.

"Definitivamente es difícil", dijo Molan. "Estoy segura de que mi madre preferiría que consiguiera un trabajo en una tienda de vestidos o algo así, pero también entiende mejor que nadie que soy hija de mi padre y que esta es mi propósito en muchos sentidos, y también es egoísta. No es solo porque me preocupo por la gente en Israel y me importa la comunidad judía, lo hago profundamente, pero egoístamente, me preocupa mucho más el futuro de mi hija y el tipo de mundo en el que crecerá. Y no soy lo suficientemente tonta como para pensar que todo termina con Israel o con los judíos. Nunca lo hace. Así que ha sido muy difícil de muchas maneras, 18 meses, pero en absoluto tan difícil como ha sido para las personas directamente afectadas por el 7 de octubre y más allá".

Mejor hablar ahora que vivir la situación mundial dentro de cinco años

Era mejor hablar ahora y enfrentar las amenazas y meses de nervios destrozados, dijo Molan, que vivir la situación mundial dentro de cinco años si personas como ella no hablaban.

"Lo que está sucediendo ahora en Israel está sucediendo en Australia, y ya está comenzando", dijo Molan. "El extremismo islámico representa una amenaza masiva para todos, a menos que seamos lo suficientemente valientes como para denunciarlo y luchar contra él."

En todo el mundo había ataques terroristas, lo que preocupaba a Molan, incluidos los repetidos ataques de atropello con vehículos en Alemania. Cuando un terrorista está conduciendo a través de una celebración navideña abarrotada, señaló, no están comprobando su religión o credo.

Molan, quien creció en el país con la mayor población musulmana del mundo, habla indonesio con fluidez y hace solo unos meses visitó a amigos musulmanes cercanos y devotos en el país, advirtió que los buenos musulmanes eran los más perjudicados por el extremismo islámico, y por lo tanto tenían que hablar más alto.

"Molan dijo: 'Siento que necesitamos voces más fuertes de su comunidad, porque el extremismo islámico les hace más daño que a nadie más".

Molan ha realizado el largo viaje desde Australia para participar en la conferencia contra el antisemitismo del Ministerio de la Diáspora para involucrar más voces en denunciar el antisemitismo.

"En este momento, la batalla en este espacio es demasiado grande como para no aprovechar cada oportunidad y plataforma que se me dé, y esa ha sido siempre mi mentalidad desde finales del año pasado", dijo Molan, haciendo referencia a su salida de Sky News. "Creo que cada oportunidad de hablar, de viajar, de involucrarse es realmente muy importante".

Molan dijo que intentó evitar las cámaras de eco a un gran costo porque eran ineficaces, y una de las cosas que le gustaron de la conferencia fue la amplia variedad de personas de diferentes orígenes. Algunos pueden ser "personas con las que tal vez no esté de acuerdo, pero creo que si quieres cambiar mentes, y si quieres intentar marcar la diferencia, entonces debes estar dispuesto a dialogar con personas con las que no necesariamente estés de acuerdo".

Hablar sobre la guerra entre Israel y Hamas y el antisemitismo es aún más importante para Molan cuando otros medios de comunicación australianos han estado utilizando opiniones y hechos de manera intercambiable para crear narrativas. Ella señaló que en Sky News tenía un programa de comentarios, que estaba etiquetado como tal, pero los programas de noticias serias estaban tejiendo opiniones en las historias que eran "claramente reflejo del reportero o de la organización misma, en lugar de la realidad."

A veces, el sesgo de los medios era sutil, al quitar ciertos hechos, como un canal de noticias que cubrió el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Molan recordó que el segmento del canal presentaba música emocional mientras mostraba el regreso de un hombre palestino llorando a su familia, omitiendo la información de que el prisionero había sido condenado por un ataque terrorista.

Mencionó que las agencias de noticias, utilizadas por medios que no tenían los recursos para enviar periodistas a ciertas regiones o temas, fallaban a sus clientes al descuidar problemas como los recuentos de víctimas provenientes de instituciones controladas por Hamas. A veces, el sesgo era más evidente, explicó Molan, recordando cómo una vez escuchó en la radio de la Australian Broadcast Corporation cómo se describía de pasada que era "el día 400 de la invasión ilegal de Israel en Gaza."

"La mayoría de las personas no tienen la capacidad de invertir tiempo en investigar historias. Entonces, si eres una fuente de noticias que está empaquetando cosas así, es completamente incorrecto", dijo Molan. "Es incorrecto no identificar a tu audiencia que esto es tu opinión, esto es una opinión, o esto es una agenda que estás persiguiendo en lugar de noticias directas. Y hay un lugar para la opinión, absolutamente, pero es el engaño en el que no se transmite que esto no son hechos".

Molan dijo que siempre pensaba en quién estaba hablando cuando explicaba historias, y en su dependencia de ella para aclarar temas que no podían investigar por sí mismos, y siente que ha podido representar mejor sus opiniones desde que tomó una posición más independiente en 69 X News. Molan dijo que en diciembre le dijeron que perdió su puesto en Sky News debido a razones presupuestarias, y perdió su otro trabajo en radio, periódico y revista, pero resultó ser "la mayor bendición de mi vida".

"​Era lo que había temido en 20 años en televisión y medios. Temía perder mi trabajo, y una vez que sucedió, en realidad fue la experiencia más liberadora de mi vida en términos de poder ser legítimamente, y esto suena muy pretencioso, auténticamente yo misma".

Molan ya no sentía que tenía que hacer malabarismos con la diferencia de estilo y tono entre plataformas como programas de opinión que cubren guerras europeas y de Oriente Medio y un programa de radio matutino que era más cómico e intentaba atraer a un mercado de Western Sydney menos conservador.

69 X News es parte del impulso de Elon Musk para invertir y desarrollar programación de noticias en la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Con la plataforma de noticias de Musk, Molan dijo que se sintió más fiel a sus propias posiciones, y no estaba representando a equipos o corporaciones. Cinco semanas después y 60 millones de visualizaciones después, explicó emocionada que en su nuevo programa y en su canal de YouTube tuvo la oportunidad de entrevistar a presidentes de países africanos y europeos, así como a periodistas ciudadanos.

"Tengo la oportunidad de dar mi opinión, y obviamente soy alguien que está muy a favor de Israel, de la comunidad judía, [y] en contra del terrorismo. Así que me brinda una plataforma increíblemente grande para seguir luchando apasionadamente por el tipo de mundo que quiero y por los valores que tengo, y para erradicar el tipo de maldad que no quiero como parte de este mundo".