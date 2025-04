Enfermera de Oregón justifica el asesinato de la familia Bibas y defiende a Hamás

El Hospital de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, que atiende necesidades de salud complejas en la región, despidió a Camesha Hart, una enfermera de 51 años, después de expresar opiniones antisemitas en redes sociales, poniendo en peligro la seguridad de los pacientes judíos en la institución médica.

Camesha, mientras trabajaba para el principal hospital en la región metropolitana de Portland, dijo que no trataría a miembros de la comunidad judía, afirmando que "no cuida de animales". Además, se refirió a las personas judías como 'alimañas', 'perros' y 'ratas'.

Nurse in Oregon wishing death to Jews: meet Camesha Hart, an RN at Oregon Health & Science University Hospital (OHSU).Camesha shockingly takes to Instagram to:- call Jews "dogs" "rate" and "vermin"- state she would refuse care to Jews- wish for Jews to "meet their ancestors… pic.twitter.com/EtMUvykXXl