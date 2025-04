Hezbolá siembra el miedo en los judíos españoles, el gobierno no logra abordar el terror

La policía española arrestó a tres individuos en Barcelona el 1 de abril por presuntamente fabricar drones explosivos en nombre de Hezbolá, el grupo con sede en Líbano designado como organización terrorista tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea. Los arrestos tuvieron lugar en el distrito de Eixample, una zona exclusiva del centro de Barcelona ubicada a solo unas cuadras de la principal sinagoga y escuela judía de la ciudad.

Las autoridades creen que los drones estaban destinados para ser utilizados en zonas de conflicto, posiblemente contra objetivos israelíes o judíos. El caso ha generado alarma entre líderes judíos y expertos en seguridad, quienes afirman que revela cómo las organizaciones terroristas se están insertando en el corazón de las ciudades europeas.

Los arrestos relacionados con Hezbolá en España no son nuevos. En julio de 2024, una operación conjunta de seguridad española y alemana llevó al arresto de cuatro individuos sospechosos de pertenecer a una red que suministraba a Hezbolá componentes para la fabricación de drones explosivos. Tres de los sospechosos fueron detenidos durante redadas en Barcelona y Badalona, mientras que un cuarto fue arrestado en Alemania. Entre los arrestados se encontraban dos ciudadanos españoles de origen libanés que trabajaban como empresarios. Las autoridades creen que la red, considerada como uno de los principales proveedores de piezas de drones de Hezbolá en Europa, era responsable de producir 1,000 drones destinados para ataques en el norte de Israel.

Ángel Mas, presidente de ACOM, una organización de defensa española que monitorea el antisemitismo y el extremismo, dijo que los arrestos no fueron sorprendentes pero marcaron un punto de inflexión. "Esta es la escalada que temíamos", dijo a The Media Line. "Operativos de Hezbolá caminando por las mismas calles que los niños judíos, construyendo drones explosivos a pocas cuadras de las sinagogas."

Guardia Civil española (credit: Rocio Ruz/Europa Press via Getty Images)

La creciente amenaza islamista en Barcelona

Para muchos, la revelación es impactante no solo por la amenaza que representa, sino también por dónde sucedió. Barcelona es conocida por su belleza arquitectónica, su ritmo mediterráneo y su ambiente cosmopolita. Los turistas llenan sus plazas con docenas de idiomas, los músicos tocan en el metro y el aroma a mariscos y pan fresco se cuela por las estrechas calles. La ciudad ha proyectado durante mucho tiempo una imagen de seguridad y armonía. Esa imagen está ahora bajo presión.

Mas dijo que España ha albergado durante mucho tiempo actores islamistas, tanto suníes como chiítas, con una mínima resistencia estatal. Señaló décadas de tolerancia hacia la influencia iraní, incluido HispanTV, un medio de comunicación en español financiado por Teherán. "Irán financió un partido político entero en España", dijo Mas. "Su medio de comunicación pagó el salario, la factura del teléfono y la plataforma política de un líder español de alto rango. Ni siquiera es una teoría de conspiración, es un hecho público".

Advirtió que la postura del gobierno español ha pasado de una tolerancia pasiva a algo más peligroso. Señaló a facciones políticas como Sumar y Podemos, parte de la actual coalición gobernante, y sus bien documentadas asociaciones con grupos como Zanidún y Mazarbadil, dos organizaciones que describió como "ideológica y operativamente cercanas al terrorismo palestino" (Zanidún es conocida por organizar protestas agresivas contra Israel, mientras que Mazarbadil ha organizado eventos con miembros de grupos designados como terroristas por la UE).

"España ya no es un mero espectador", dijo Mas. "Tenemos funcionarios electos usando consignas como 'del río al mar', justo días después de que Hamas transmitiera en vivo asesinatos masivos. Estamos siendo gobernados por personas que citan propaganda terrorista desde plataformas oficiales".

Al preguntarle qué puede hacer la comunidad judía, Mas ofreció un sombrío panorama. "La policía es profesional. Los servicios de inteligencia son competentes. Pero nada de eso importa cuando el liderazgo político se alinea con los agresores. ¿Qué puede hacer la comunidad judía? O bien presionar por un cambio de régimen, o empacar y marcharse".

Aumento del antisemitismo en Europa después del 7 de octubre

Los arrestos ocurren durante lo que muchos expertos dicen que es el periodo más peligroso para los judíos en Europa Occidental en la memoria reciente. Andrew Srulevitch, director regional principal de Europa en la Liga Antidifamación, le dijo a The Media Line que los incidentes antisemitas han aumentado desde los ataques de Hamas del 7 de octubre.

"En el Reino Unido solo, se registraron más de 3,500 incidentes antisemitas, más de 200 de ellos asaltos violentos", dijo. "En Francia, el número de ataques físicos fue el más alto reportado. Y en Dinamarca, vimos un aumento del 70%, incluyendo incendios provocados y ataques con cuchillo contra judíos en la calle".

Srulevitch citó encuestas que muestran que los prejuicios arraigados siguen siendo generalizados. "Diecisiete por ciento de los adultos de Europa Occidental todavía mantienen múltiples creencias antisemitas. Eso es uno de cada seis", dijo. "Afecta a cada persona judía, no solo en actos, sino en actitudes. Es el aire que respiramos".

Advirtió que el antisemitismo se está disfrazando cada vez más como protesta política. "Grupos anti-sionistas organizados están llevando a cabo manifestaciones frente a sinagogas en lugar de embajadas", dijo. "Eso no es protesta, es intimidación. Es antisemitismo por definición textual". Añadió que las universidades e instituciones públicas son "observadores en el mejor de los casos, facilitadores en el peor".

Ron Brummer, subdirector general para combatir el antisemitismo en el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel, dijo que el clima post-7 de octubre ha transformado tanto el volumen como la naturaleza de las amenazas antisemitas. "Esto ya no se trata solo de números", dijo a The Media Line. "Desde el 7 de octubre, el antisemitismo se ha vuelto más violento, más peligroso y, lo más preocupante, más tolerado".

Brummer dijo que el cambio está afectando la forma en que viven los judíos en todo el continente. "En países como Francia, Bélgica y los Países Bajos, la gente tiene que pensarlo dos veces antes de usar una kipá, enviar a sus hijos a una escuela judía o caminar cerca de una sinagoga", dijo. "Es una deterioro en la calidad de vida. No solo por los ataques incrementados, sino porque la sociedad en general se ha vuelto preocupantemente tolerante hacia el antisemitismo".

Monitoreo de amenazas antisemitas

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel opera una sala de guerra 24/7 que monitorea las amenazas antisemitas en plataformas digitales. Brummer dijo que lo que están viendo ahora es institucional, no solo de la periferia. "El antisemitismo ya no está confinado a voces marginales o incidentes aislados", advirtió. "Lo estamos viendo incrustado en universidades, espacios culturales, medios de comunicación e incluso en gobiernos locales y nacionales".

Dijo que la retórica se ha vuelto más sofisticada desde el ataque del 7 de octubre. "Las ONG no respaldan abiertamente a Hamas o Hezbolá", dijo, "pero sus narrativas sí lo hacen. Condenarán el 7 de octubre con una respiración, luego lo justificarán con la próxima, acusando a Israel de genocidio, crímenes de guerra o inventando mentiras grotescas como violaciones masivas o infanticidio deliberado en los hospitales. Esto ya no es una crítica a la política israelí, es una guerra psicológica contra la legitimidad de la existencia judía".

Brummer citó la Fundación Hind Rajab con sede en Bruselas como un ejemplo de ONG europeas alineadas ideológicamente con organizaciones terroristas. "Están persiguiendo a soldados israelíes en todo el mundo con demandas", dijo, añadiendo que aunque es difícil probar los vínculos financieros, los lazos ideológicos y logísticos son cada vez más visibles.

Pilar Rahola, exmiembro del Congreso de los Diputados de España y exalcaldesa adjunta de Barcelona, calificó las detenciones como "un toque de atención que nadie escuchó". En una entrevista con The Media Line, dijo: "Las detenciones ocurrieron en Eixample, justo en el centro de Barcelona, a pocas cuadras de la sinagoga principal y la escuela judía. Y sin embargo, la prensa apenas lo mencionó. Es como si ni siquiera fuera nuestro problema".

Ella dijo que la atmósfera para los judíos en la ciudad es de una regresión silenciosa. "Mis amigos judíos esconden sus kipás y Estrellas de David. La única escuela en toda la ciudad con policías en la entrada es la judía", dijo. "Estamos convirtiendo lo anormal en normal. Esto es un retorno al gueto."

Un problema europeo

Rahola dijo que el problema se extiende mucho más allá de Barcelona. "Está sucediendo en toda Europa. Existe un antisemitismo ambiental, alimentado por el odio anti-Israel, pero también por algo más antiguo: la idea de que el judío siempre es sospechoso", dijo. "La comunidad no se vuelve más alerta cuando algo así sucede, ya están alertas, ya viven como blancos."

Critica la respuesta de la judicatura española al caso. "Solo uno de los tres sospechosos fue puesto en prisión preventiva. Los otros fueron liberados con mínimas restricciones", dijo. "Es incomprensible. Estas son personas conectadas a una de las organizaciones terroristas más peligrosas del mundo, sorprendidas construyendo drones en medio de una ciudad europea, y el sistema los deja ir".

Rahola dijo que debido a que Hezbolá a menudo es percibido como una amenaza extranjera, las instituciones no toman en serio su presencia en España. "Si en lugar de Hezbolá hubieran sido ex miembros de ETA, la respuesta judicial hubiera sido totalmente diferente", dijo. "Pero Hezbolá se ve como algo lejano, un problema de Líbano, Siria, Israel. Nadie entiende que esto no es extranjero. Estaban aquí, y estaban construyendo drones para la guerra".

Brummer estuvo de acuerdo. "La verdadera amenaza no solo radica en las fábricas de drones o en el odio en línea, sino en la brújula moral cambiante de la sociedad", dijo. "Cuando el mundo tolera el antisemitismo en nombre del liberalismo, deja de ser liberal".

Srulevitch añadió: "La seguridad lo es todo. Sin ella, nada más importa. Afortunadamente, en Barcelona, el Estado actuó a tiempo. Pero ¿cuántas células más hay por ahí?"

El caso ha dejado una pregunta incómoda para España y para Europa en general: ¿Actuarán los gobiernos antes de que la convergencia del terrorismo y el antisemitismo se convierta en algo mucho peor? El descubrimiento de presuntos operativos de Hezbolá construyendo drones armados en el corazón de Barcelona ha hecho que esta pregunta sea imposible de ignorar.