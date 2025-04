"Sionista, terrorista": Pro palestinos obligan a un geógrafo francés a abandonar conferencia

Un geógrafo francés fue obligado a abandonar su conferencia por 20 estudiantes pro-palestinos enmascarados y encapuchados que lo llamaron "sionista" y "terrorista" el pasado martes.

Fabrice Balanche, un geógrafo especializado en el Medio Oriente, le dijo a Le Point el viernes que estaba dando una conferencia sobre acuerdos euro-mediterráneos en la Universidad Lyon-2 cuando los manifestantes irrumpieron en la sala y comenzaron a corear y levantar pancartas.

"Estaba dando una conferencia en un anfiteatro frente a unos cincuenta estudiantes cuando un grupo de unas veinte personas entró, coreando, "Racistas, sionistas, ustedes son los terroristas" y blandiendo un cartel que decía, "Por una Palestina libre, no al limpieza étnica", Balanche le dijo a Le Point. "Estaban enmascarados, llevaban gorras y capuchas".

Balanche agregó que rodearon el atril e insultaron a él.

"Fue violento, físico, aunque no hubo golpes", dijo. "Algunos blandían sus teléfonos, para poder filmar cualquier posible error por mi parte. Pero dejé el lugar tranquilamente, lo que los desconcertó".

Balanche dijo que no conocía la identidad de los manifestantes; sin embargo, una cuenta de Instagram del grupo "Lyon-2 Autonome" se atribuyó la responsabilidad.

"Fui a mirar: esta cuenta recopila ocho páginas sobre mí, que son dignas de la propaganda antisemita del Tercer Reich", dijo.

La cuenta de Instagram de Lyon-2 Autonome afirmó que las acciones del grupo eran en protesta por "las posiciones inaceptables de Balanche sobre Palestina y Siria" y para exigir que deje de enseñar en la universidad.

Los comentarios sobre Siria parecen hacer referencia a la reunión de Balanche en 2016 con el exlíder sirio Bashar al-Assad junto a parlamentarios.

Un grupo de más de 30 destacados académicos franceses escribió una carta condenando el incidente el sábado.

El comunicado, publicado en Le Point, afirmó el apoyo de los académicos a Fabrice Balanche, "cuya experiencia en Oriente Medio y particularmente en Siria es incuestionable", y instó a la presidencia de la Universidad Lyon-2 a excluir a los manifestantes estudiantiles de la universidad "si es que realmente lo son".

Bloqueo del campus de Lyon

El incidente ocurrió justo un día después de que Balanche fuera a CNews para denunciar un bloqueo del campus el 28 de marzo.

Los activistas realizaron el bloqueo en protesta por la prohibición de la universidad de llevar a cabo un iftar (la ruptura del ayuno de Ramadán) en un salón universitario.

Según Balanche, esto marcó el "primer bloqueo islamista de una universidad francesa".

Sin embargo, el grupo Lyon-2 Autonome negó una conexión entre el bloqueo y la protesta contra Balanche.

'En la mira de los islamistas'

Cuando se le preguntó por qué pensaba que podría ser un objetivo particular para tales activistas, Balanche le dijo a Le Point que "no tengo una buena reputación entre estos activistas estudiantiles porque no abogo por Palestina, Hamas o Hezbolá".

Añadió que, diez años después del ataque al Bataclan, le pidieron que hablara sobre los ataques islamistas y eligió tratar el tema de los ataques suicidas en el islam.

"Mencioné el caso de las mujeres que cometen ataques suicidas", dijo. "Esto no le gustó a unos cuantos estudiantes, quienes lo reportaron a la universidad, acusándome de ser islamófobo y sexista".

"Entendí que, como resultado de esto, estaría en la mira de los islamistas... No me equivoqué", agregó.

Balanche está programado para reanudar las clases mañana pero necesitará presencia de seguridad para prevenir futuras intrusiones.

Sin embargo, mientras algunos de sus colegas aparentemente restaron importancia al incidente como "jóvenes sobreexcitados teniendo una crisis post-adolescente", Balanche dijo: "Los atacantes que vi eran islamistas de izquierda, y el islamismo se ha apoderado".

En un comunicado conjunto el viernes, Phillipe Baptiste (Ministro responsable de Educación Superior e Investigación) y Elisabeth Borne (Ministra de Educación Nacional, Educación Superior e Investigación de Francia) dijeron que la prohibición de romper el ayuno en las instalaciones del campus estaba dentro de los derechos de la universidad. "La universidad, como tiene derecho a hacerlo, consideró que celebrar esta actividad religiosa podría causar una perturbación del orden público", decía el comunicado.

Philippe Baptiste ofreció una entrevista separada a Le Parisien el domingo, durante la cual dijo: "impedir que un profesor enseñe es extremadamente grave. Estas acciones van en contra de lo que una universidad debería ser: un lugar de debate y apertura".

Informó que tanto Balanche como la universidad tienen la intención de presentar una denuncia sobre el incidente, lo cual su ministerio apoya.