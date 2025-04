Green Day cambia la letra de una canción en Coachella para mostrar apoyo a Palestina

La popular banda de rock Green Day cambió las letras de una de sus canciones para mostrar su postura pro-Palestina mientras encabezaban el popular festival de música en Estados Unidos, Coachella, el sábado por la noche.

Billie Joe Armstrong, el cantante principal de Green Day y conocido antisemita, cambió las letras de su canción "Jesus of Suburbia" para incluir letras que mostraban su apoyo a Palestina. En lugar de las letras "Huyendo del dolor cuando has sido victimizado", las letras fueron "Huyendo del dolor como los niños de Palestina".

Armstrong, conocido por cambiar sus letras para hacer referencia a sus posturas políticas, abrió el set de Green Day con "American Idiot" y cambió las letras de su canción para decir "No soy parte de la agenda MAGA", en lugar de "No soy parte de una agenda de redneck".

El vocalista de la banda de heavy metal rock Disturbed, David Draiman, se comunicó públicamente con Armstrong en redes sociales e lo invitó a tener una conversación sobre Israel y Palestina.

Green Day (credit: FLICKR)

Open offer to #BillyJoeArmstrong from @GreenDay You know I respect you brother. I’d love to have the opportunity for you to hear the Israeli/Jewish side of this horrific war. I’m available to discuss whenever you are. No judgement, nothing preconceived. Let me know.