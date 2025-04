Michael Tilson Thomas se despide con su último concierto tras lucha contra el cáncer

Hace medio siglo, en el otoño de 1969, Michael Tilson Thomas, un prometedor joven director y descendiente de la realeza del teatro yiddish, levantó su batuta para su debut en Nueva York con la Orquesta Sinfónica de Boston, donde recientemente había sido nombrado director asistente y pianista.

En uno de esos raros momentos improvisados, Tilson Thomas fue llamado para reemplazar a William Steinberg, director musical de la orquesta, quien se enfermó a mitad del concierto.

La aclamada actuación del entonces joven de 24 años catapultó a Tilson Thomas a la escena mundial.

No hubo vuelta atrás en su ascenso meteórico, y Tilson Thomas pasó las siguientes décadas dirigiendo algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo.

Durante un cuarto de siglo, Tilson Thomas, el nieto efusivo de inmigrantes judíos-ucranianos que se convirtieron en estrellas de la vibrante escena teatral yiddish de la ciudad de Nueva York, sirvió como director musical de la Sinfónica de San Francisco, donde, en los últimos cinco años, ha sido director musical laureado.

Boris Thomashefsky, a la izquierda, abuelo de Michael Tilson Thomas, fue con su esposa Bessie un titán del teatro yiddish; a la derecha, (credit: Walter Scott/Courtesy Boston Symphony Orchestra)

Última actuación pública

A finales de este mes, el aclamado maestro ganador de 12 premios Grammy levantará su batuta con la SFS en un concierto para celebrar su 80 cumpleaños, que fue en diciembre pasado.

El concierto será la última actuación pública de Tilson Thomas, una noche notable que seguramente evocará emociones agridulces para la audiencia que todavía lo ve como un embajador de la música clásica, mentor de músicos en ciernes y orgulloso heredero de su herencia judía.

Hace dos meses, Tilson Thomas anunció que, después de tres años en remisión, su forma agresiva de cáncer cerebral había regresado.

"Ahora es el momento de reducir mis apariciones públicas", escribió en un mensaje conmovedor que publicó en su sitio web. Después de la actuación con la SFS, agregó: "Todos podemos decir la vieja expresión del espectáculo, '¡Se acabó!'"

"La vida es preciosa", firmó Tilson Thomas.

Expresó gratitud por la vida plena que ha llevado, una que comparte con su esposo, Joshua Robison. La pareja se conoció en la escuela secundaria y han estado juntos durante casi 50 años.

“Una coda es un elemento musical al final de una composición que lleva toda la pieza a una conclusión,” señaló. “Una coda puede variar mucho en longitud. La coda de mi vida es generosa y rica.”

En el transcurso de su carrera, Tilson Thomas ha abrazado sus raíces judías e identidad a través de una variedad de composiciones, incluyendo “Desde el Diario de Ana Frank,” comisionada en 1969 por UNICEF para la actriz Audrey Hepburn.

En 2018, compuso y dirigió “Grace,” un tributo por el 80 cumpleaños a su mentor y colega, Leonard Bernstein, otro prodigio judío con quien a menudo era comparado. Dirigió la pieza narrada con la BSO en Tanglewood en Massachusetts Occidental.

Su proyecto más conocido con temas judíos es “The Thomashefskys: Música y Recuerdos de una Vida en el Teatro Yiddish.”

Es un homenaje a sus abuelos inmigrantes, Boris y Bessie, quienes en los primeros años del siglo XX se convirtieron en pioneros intérpretes y productores del teatro yiddish en el Lower East Side de Nueva York.

"Mi abuelos se convirtieron en megastars en su nuevo país. El teatro yiddish era central en sus vidas", escribió Tilson Thomas. "Los Thomashefskys", presentados a nivel internacional, expresaban el orgullo de Tilson Thomas en sus raíces judías, según Joshua Jacobson, fundador y director artístico del Coro Zamir de Boston y estudioso de la música judía.

"No estaba ocultando el hecho de que es judío. De hecho, estaba haciendo programas al respecto", dijo Jacobson.

En 1987, Tilson Thomas lanzó la Sinfonía del Nuevo Mundo en Miami; su visión era crear una orquesta que ofreciera a jóvenes músicos la oportunidad de navegar la transición entre sus estudios académicos y el establecimiento de sus carreras. Ahora se desempeña como su director artístico laureado.

Dichas transiciones profesionales eran un problema ampliamente reconocido, según Howard Herring, CEO de la orquesta.

"Michael tenía una solución: el concepto que se convirtió en la Sinfonía del Nuevo Mundo", escribió Herring en un correo electrónico.

La fuerza de la idea atrajo la atención de Ted y Lin Arison, filántropos judíos y defensores de las artes que se convirtieron en los cofundadores de la orquesta. (Ted Arison, un empresario israelí que hizo su fortuna en líneas de cruceros, falleció en 1999).

Ese mismo año, en 1987, Tilson Thomas realizó la primera de dos giras por Israel, lideradas por los Arison y su fundación, dirigiendo la Filarmónica de Israel. Luego dirigió allí en 2018, en la celebración del 70 aniversario de la nación.

Muchos consideran su pasión por fomentar nuevas generaciones de músicos como uno de sus legados más perdurables. Entre ellos está Teddy Abrams, director de la Orquesta de Louisville, quien estudió con Tilson Thomas en los primeros años de su carrera.

Abrams, que es judío, atribuye a Tilson Thomas el haberlo animado a perseguir su sueño de la infancia de ser director de orquesta, cuando Abrams tenía solo 9 años.

Continuó estudiando con el maestro, quien se convirtió en su mentor.

Han permanecido tan cercanos como familia, dijo Abrams el mes pasado en la Sala de la Sinfónica de Boston, cuando el joven de 37 años hizo su debut con la BSO, dirigiendo las Danzas Sinfónicas de Leonard Bernstein de "West Side Story" en el escenario donde Tilson Thomas comenzó su carrera.

"Es uno de los educadores más importantes vivos", dijo Abrams.

Tanto para Abrams como para Tilson Thomas, sus identidades judías son culturales, a través de la música, y se remontan a generaciones. Sus familias eran de Europa del Este, Hungría y Rusia.

Entre las composiciones de temática judía de Tilson Thomas, Abrams se siente especialmente atraído por "From the Diary of Anne Frank".

"Es una obra maestra destacada. Es extremadamente poderosa. Espero que sea una pieza que todos tengan la oportunidad de escuchar, especialmente en estos tiempos. Creo que será una de sus obras más importantes", dijo Abrams, quien recientemente dirigió a la Orquesta de Louisville para interpretar una ópera que su exconcertino interpretó una vez en un campo de concentración nazi.

A medida que las presentaciones públicas de Tilson Thomas llegan a su fin, Abrams percibe la profunda satisfacción que su amigo y mentor experimenta en su trabajo.

"Estar en el podio es donde pertenece. Creo que está en su momento más feliz a nivel personal", reflexionó Abrams. "No hay presión. Está haciendo música en el sentido más puro. Puedo ver cuánta alegría le brinda eso".