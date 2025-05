'Sionistas no son bienvenidos': Familia israelí expulsada de restaurante en Nápoles

Una familia israelí fue obligada a abandonar un restaurante en Nápoles el sábado después de que les dijeran, "los sionistas no son bienvenidos aquí".

El video del incidente, que rápidamente circuló en redes sociales, muestra un intercambio entre el trabajador del restaurante y una pareja israelí en el que el trabajador culpaba a los clientes de las muertes en Gaza.

La pareja afirmó que fueron rechazados únicamente porque son judíos-israelíes, y calificaron el incidente como un acto de discriminación.

El video muestra al dueño del restaurante diciéndoles claramente que se vayan sin pagar la cuenta.

Shocking moment Italian restaurant in Naples throws family with children out because they are Israeli. “Zionists is not welcome here.”pic.twitter.com/8SKzMh3xOw