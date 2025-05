Kanye West lanza canción 'Heil Hitler' con un clip de audio del discurso del líder nazi

El controvertido rapero Kanye West, también conocido como Ye, ha lanzado una nueva canción llamada 'Heil Hitler', junto con un video musical de estilo militante.

El video musical de Heil Hitler muestra a un grupo de hombres negros en formación cantando 'Ni**a Heil Hitler' varias veces. Los hombres llevan pieles y cabezas de animales.

West también canta "Me convertí en un nazi, soy el villano".

Al final de la canción, West incluye un clip de audio de Adolf Hitler dando un discurso. The Jerusalem Post identificó el clip como tomado del discurso de Hitler en la Fábrica Krupp en Alemania en 1935. Aquí se le puede escuchar diciendo: "[Si] piensas que mi trabajo es correcto, pienses que he sido diligente, que he trabajado, que me he dedicado a ti durante años, que he usado mi tiempo decentemente en el servicio de mi pueblo. Vota ahora. Si es "SÍ", entonces apóyame, así como yo te he apoyado a ti". Kanye West asiste a la 67ª edición de los premios GRAMMY el 02 de febrero 2025 en Los Ángeles, California. (credit: Matt Winkelmeyer/Getty images)

También hay varias referencias a sus hijos en la canción, incluyendo letras como "estas personas me quitan a mis hijos, luego me cierran mi cuenta bancaria, tengo tanta rabia dentro de mí, no tengo forma de sacarla".

La fecha de lanzamiento de la canción el jueves 8 de mayo ha recibido mucha crítica, dado que coincide con el Día de la VE que honra la victoria de los Aliados sobre los nazis.

'Antisemitismo descarado'

El CEO del Comité Judío Americano (AJC), Ted Deutch, llamó a la canción "antisemitismo descarado".

"Ye está obteniendo ganancias a partir del odio hacia los judíos, y la industria musical debe dar un paso al frente y hablar en contra de esta obscenidad."

Solo un día antes, West publicó un tweet sobre X diciendo: "Amo a Hitler". Esto se suma a una larga lista de diatribas y acciones antisemitas por parte del rapero con base en EE.UU.

En marzo, atacó a los judíos por supuestamente controlar los bancos, los medios de comunicación y las mentes, diciendo: "El antisemitismo es el único camino hacia la libertad". El mes anterior, comenzó a vender una camiseta con una esvástica nazi en su marca de ropa Yeezy.