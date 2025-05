RTVE de España rompe las reglas de la UER con mensaje pro-palestino

En un quiebre del protocolo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), RTVE de España emitió un mensaje sobre Palestina antes del Festival de la Canción de Eurovisión del sábado por la noche.

Se informó en los medios españoles que RTVE recibió una advertencia formal de la UER después de su mensaje durante la segunda semifinal de Eurovisión, pero decidió mantener su postura antes de la transmisión de la gran final.

Los comentarios hechos por Julia Varela y Tony Aguilar durante la segunda semifinal incluyeron: "Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza ahora superan los 50,000, incluidos más de 15,000 niños, según las Naciones Unidas".

Ignorando flagrantemente la advertencia de la UER, el radiodifusor público nacional español emitió el siguiente mensaje antes de que comenzara la final: "Ante los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".

La UER tiene muchas reglas para evitar que la política entre en el concurso de canciones, con la famosa postura de que la música debe ser una fuerza unificadora.

Según la fuente de noticias española Ceuta Actualidad, la UER envió una carta a RTVE: "La carta, enviada a Ana María Bordas, directora de contenidos en RTVE y jefa de la delegación española, advierte que las declaraciones políticas están expresamente prohibidas dentro del marco del festival. La organización incluso amenaza con sanciones financieras si se repiten durante las emisiones oficiales".

RTVE has shared the following message right before their #Eurovision 2025 grand final broadcast. pic.twitter.com/3vTbNnX8Ul