TikToker pro-palestino con 3,4M de seguidores respalda asesinato de empleados israelíes

Guy Christensen, un influencer de TikTok con más de 3 millones de seguidores, expresó su apoyo al ataque armado que mató a dos empleados de la embajada israelí.

“No condeno la eliminación de los funcionarios sionistas que trabajaban en la embajada israelí anoche”, dijo Christensen, un influencer de la generación Z que se hace llamar YourFavoriteGuy en TikTok en un video publicado el jueves.

"Quiero instarlos primero a apoyar las acciones de Elías", agregó más tarde, refiriéndose al supuesto tirador. "Él no es un terrorista. Es un luchador de la resistencia, y la realidad es que la lucha contra la maquinaria de guerra de Israel, contra su máquina de genocidio, contra su criminalidad, incluye a sus diplomáticos extranjeros en este país".

El video representó un cambio para Christensen, quien anteriormente había publicado un video condenando los asesinatos. El video que apoyaba el ataque luego desapareció de TikTok e Instagram. Parecía sugerir que la plataforma lo había eliminado: "también TikTok prohibió mi video LOL", escribió en una publicación posterior.

Con el video, Christensen se unió a una creciente colección de voces que apoyan abiertamente el ataque. Puede ser el que tenga la mayor audiencia.

Durante casi todo el tiempo desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 y la guerra que lanzó en Gaza, Christensen ha sido un constante activista pro-palestino y vocal. En un ensayo de noviembre de 2023, escrito cuando todavía estaba en la escuela secundaria, escribió que ese apoyo comenzó cuando descubrió "más de lo que los medios me estaban diciendo".

De izquierda a derecha: Sarah Lynn Milgrim, Yaron Lischinsky, ambos asesinados en Washington, el 21 de mayo de 2025. (credit: SCREENSHOT/X)

Revisiones históricas pro-palestinas

Desde entonces, videos condenando a Israel y expresando apoyo a los palestinos han poblado su contenido, y lo han ayudado a acumular seguidores en el proceso. En el video que apoyaba los asesinatos, Christensen, al igual que en muchos de sus videos, estaba vestido con parafernalia pro-palestina. Llevaba un keffiyeh y una camiseta que parecía decir "Jesús era palestino". Una bandera palestina colgaba detrás de él.

En su primera condena del ataque, que mató a Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, una joven pareja que asistía a un evento organizado por el Comité Judío Americano, Christensen dijo: "No apoyo la masacre de civiles. Esa no es la forma de proceder y buscar justicia".

En un video previo, dejó en claro que todavía condenaba las actividades y afiliaciones de las víctimas, pero no sus asesinatos. "Estas personas merecen ser juzgadas, castigadas y condenadas a prisión por facilitar este genocidio", dijo.

Gran parte del video la pasó prediciendo que el ataque llevaría a una represión gubernamental contra activistas pro-palestinos, lo que comparó con la Noche de los Cristales Rotos, el pogromo nazi masivo que es considerado por muchos como el comienzo del Holocausto.

Algunos seguidores de Christensen dijeron estar de acuerdo con esa postura. Pero otros la rechazaron. Muchos argumentaron que creían que el ataque fue una operación de "bandera falsa" perpetrada por partidarios de Israel para movilizar la oposición al activismo pro-palestino.

Comentarios similares se estaban desarrollando en Internet el jueves. Activistas y grupos pro-palestinos que denunciaron el tiroteo recibieron una oleada de respuestas: "Condenen ustedes mismos", respondió una cuenta popular al mensaje de Jewish Voice for Peace condenando el ataque en X.

Mientras tanto, en las noticias relacionadas con el tiroteo, se desataron peleas en la sección de comentarios. Cuando el sitio de noticias Block Club Chicago informó sobre una búsqueda en el apartamento del presunto pistolero, por ejemplo, varias respuestas incluyeron solicitudes para el fondo de defensa legal de Rodríguez. El programa de radio progresista "Democracy Now" obtuvo comentarios comparando a Rodríguez con Luigi Mangione, el hombre acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare en diciembre, reflejando una tendencia que se asoma en Internet.

En medio de este contexto, para la noche del jueves, alrededor de un día después de los asesinatos, Christensen cambió de opinión.

"Israel ha transmitido en directo un genocidio al mundo entero en los últimos dos años", dijo refiriéndose a la guerra que comenzó hace 19 meses con la invasión de Hamas. "Y no puedes esperar hacer algo así en este mundo sin que la gente se levante para luchar, para detenerte de cualquier manera que puedan, para resistirse en tu contra, y eso es exactamente lo que sucedió".

Como algunos que han elogiado el ataque, Christensen negó que fuera antisemita citando la auto identificación de Lischinsky como cristiano. (Lischinsky había publicado que era cristiano, y parece haberse afiliado como judío mesiánico, un movimiento que combina prácticas judías con la creencia en Jesús como el mesías, una idea considerada incompatible con el judaísmo por todas las denominaciones judías).

"No se dejen engañar por los medios de comunicación, por los sionistas en este país que les dicen que este fue un ataque terrorista antisemita", dijo. "No lo fue. En primer lugar, el hombre que fue asesinado era un sionista cristiano, proclamándolo así en sus redes sociales. Pasaba sus días trabajando en la Embajada de Israel luchando por mantener el genocidio de Israel y su apoyo a ese genocidio en este país."

Chirstensen continuó, "Él es un criminal de guerra, y lo mismo es cierto para la mujer. Esto no fue porque eran judíos, fue porque eran sionistas."

(El viernes por la tarde, publicó un video de "exención de responsabilidad" donde dijo lo siguiente: "Dado que los sionistas en Twitter están enloqueciendo por lo que acabo de publicar, solo quiero deslindarme diciendo que no soy suicida, nunca haría una amenaza que pudiera poner en peligro mi posición para influir y educar a las personas sobre la atrocidad y maldades que el sionismo está trayendo actualmente sobre el pueblo palestino, especialmente en Gaza. Odio a los nazis y odio a los sionistas, así que no tengo problemas contigo si no eres una de esas cosas.")

Pasó gran parte de su video apoyando el ataque leyendo todo un manifiesto que aparentemente fue publicado por el atacante, titulado "Escalate For Gaza, Bring The War Home." En un video posterior, expresó temor de que activistas pro-Israel desencadenaran una investigación federal en su contra.

Después de leer el documento, Christensen reiteró la reversión de su condena al ataque, comparándose a sí mismo con Luke Skywalker, el protagonista de la franquicia de Star Wars.

Condenar el ataque, dijo, sería como "condenar a Luke Skywalker por atacar la Estrella de la Muerte porque el Imperio podría reprimir a la resistencia."

Luego se despidió.

"Debemos responder con escalada y resistencia más fuerte," dijo. "Espero que mi condena retractada no permita a nuestro gobierno condenarme a una celda. Pero no lo sé. Sigan mi página para más. Gracias y libertad para Palestina."