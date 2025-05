Kanye West promete no más antisemitismo tras el ataque en Washington

La mañana después de que un tirador matara a dos ayudantes de la embajada israelí en un evento judío en Washington, D.C., el polémico rapero Ye publicó un mensaje inesperado en X: "Estoy harto del antisemitismo".

Ye, anteriormente conocido como Kanye West, se hizo famoso por sus discursos y provocaciones antisemitas, incluida una canción que estrenó a principios de este mes titulada "Heil Hitler". En febrero, Ye reafirmó sus sentimientos antisemitas, declarando en una publicación en X: "NUNCA ME DISCULPARÉ POR MIS COMENTARIOS SOBRE LOS JUDÍOS".

Pero en una serie de publicaciones la mañana del jueves después del tiroteo mortal, parecía haber tenido un cambio de corazón.

Desde alrededor de las 6 a.m. hasta las 11:30 a.m., Ye compartió 11 publicaciones con sentimientos de arrepentimiento, incluyendo "Dios, perdóname por el dolor que he causado" y "DIOS LLAMA A LA PAZ". No mencionó específicamente el tiroteo, presuntamente llevado a cabo por un hombre que gritaba "Palestina libre" al ser arrestado. Recientemente, Ye también publicó sentimientos a favor de Palestina.

Bajo la publicación de Ye desestimando el antisemitismo, algunos usuarios criticaron sus acciones anteriores, conectándolas con el tiroteo del Museo Judío Capital. Se colocan flores cerca del lugar donde dos miembros del personal de la embajada israelí fueron asesinados a tiros cerca del Capital Jewish Museum, en Washington, DC, EE.UU., 22 de mayo de 2025 (credit: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN)

"Eres cómplice en el asesinato de dos personas anoche que fueron asesinadas porque se pensaba que eran judías", escribió un usuario. "Trajiste odio a este mundo y personas perdidas creen en tus tonterías".

Al final de su racha, Ye publicó un avance de una nueva canción titulada "Alive" con el rapero YoungBoy Never Broke Again.

La relación de Kanye West con la comunidad judía

No fue la primera vez que Ye afirmó que había cambiado su forma de ser. En 2023, publicó en Instagram que la película "21 Jump Street" de 2012 protagonizada por el actor judío Jonah Hill lo hizo "volver a gustarle la gente judía".

"Nadie debería tomar la ira contra una o dos personas y transformarla en odio hacia millones de personas inocentes", escribió West en un pie de foto de Instagram acompañando una imagen del póster de la película. Menos de dos años después, estalló de nuevo con una racha antisemita de publicaciones que culminó con el sencillo "Heil Hitler".