Los escritores de la exitosa serie de televisión Fauda propusieron el año pasado una trama en la que un grupo de terroristas de Hamas rompía la frontera de Gaza y tomaba el control de un kibutz israelí, pero los productores rechazaron la idea, considerándola demasiado inverosímil.

"Recuerdo haber dicho: 'Chicos, ¿qué posibilidades hay de que docenas de terroristas lleguen a la frontera y el IDF no tenga ninguna indicación al respecto? ¿Que no sean abatidos?'" recordó Avi Issacharoff, creador del programa. "Serían abatidos antes de llegar cerca, seguramente".

En una entrevista con Nicole Lampert del Jewish News del Reino Unido, Isacharoff dijo que el equipo de Fauda tuvo que volver a empezar para la próxima temporada, a raíz de todo lo que ha sucedido desde la mañana del 7 de octubre: "Lo que habíamos escrito se volvió totalmente irrelevante", dijo, "así que estamos reinventando el programa al igual que, de alguna manera, se tendrá que reinventar Israel; necesitamos un nuevo IDF, un nuevo gobierno, un nuevo primer ministro porque Israel tendrá que ser reconstruido".

Issacharoff dijo que todavía está impactado por lo equivocado que él y el país en general estaban sobre el peligro que representaba Hamas: "Es difícil de explicar", dijo, "a menos que pienses en la política hacia Hamas a través de una palabra: 'contención'.

"Si ves a Hamas desde un punto de vista occidental y lógico, entonces es una locura lo que hicieron", dijo. "Creo que todo Israel está en una especie de fenómeno nacional post-traumático. No creo que haya nadie en Israel hoy que no conozca a alguien que haya sido asesinado o secuestrado desde el 7 de octubre." Eso incluye, en el caso de Isacharoff, a Matan Meir, miembro del equipo de Fauda, que cayó en batalla en noviembre, e Idan Amedi, un actor de la serie, que resultó herido. Una escena de la temporada 2 de Fauda (credit: RONEN ACKERMAN)

El creador del programa sobre el apoyo occidental a Hamás: "No puedo creer lo ignorante que es esta gente"

Isacharoff le dijo a Lampert que no solo está impactado por el ataque de Hamas, sino que también lucha por entender la reacción del mundo a raíz de ello: "Dicen que lo merecíamos", le dijo, "Intentan contextualizar la masacre de personas inocentes. Son tan estúpidos; usan palabras como colonialismo, pero Israel no estuvo en Gaza desde 2005... No puedo superar lo ignorantes que son estas personas."

"Cuando dicen 'Libertad para Palestina'", continuó Isacharoff, "¿entienden que Hamas es una dictadura que tomó Gaza por la fuerza? ¿Que mataron a 160 miembros de Fatah? ¿Que obligan a la gente a seguir la ley Sharia?" Advertisement

"Ahora nos damos cuenta", dijo, "de que no importa lo que suceda, incluso si Hamas mata a miles de israelíes, a estas personas, a estas 'buenas' personas, no les importa. Al final del día, no puedes verlo como otra cosa que antisemitismo. Es puro antisemitismo. Así que, disculpen mi francés, pero que les den."