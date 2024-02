NUEVA YORK: Justo antes de que se suponía que iba a ir a Estados Unidos el 11 de octubre para tomar un curso de pilotos, Daniel Sharabi, de 23 años, invitó a docenas de amigos a venir al festival de música Supernova como una fiesta de despedida: su hermano menor Neriya, de 22 años, su mejor amigo de la escuela internado y el ejército, Yosef Haim Ohana, su primo Shalev y dos buenos amigos que había conocido en Brasil en una rave similar.

"Quería ir por la mañana; es la mejor parte de la fiesta porque está claro y puedes ver a todos sonriendo, bailando y felices", recordó Sharabi con una sonrisa desde una oficina en la ciudad de Nueva York. "Pero Yosef Haim quería ir por la noche, así que llegamos a un compromiso y fuimos por la noche", dijo, sin sonreír ya, pero apretando una toalla de papel tan fuerte alrededor de su pulgar que estaba volviéndose rojo brillante.

No hay duda de que él no puede dejar de pensar en los qué hubiera pasado - especialmente, ¿qué hubiera pasado si hubieran ido a la fiesta al amanecer? Es posible que nunca hubieran llegado allí en absoluto, porque la fiesta se detuvo repentinamente después de que comenzara el bombardeo de cohetes a las 6:30 a.m. Su amigo Yosef Haim podría no estar aún en cautiverio casi cuatro meses después, y su amiga Karin Journo podría estar aún viva.

Muchos en Israel tienen historias desgarradoras que contar sobre la masacre del 7 de octubre: un miembro de la familia herido, secuestrado, asesinado. Pero no todos pasaron ocho horas luchando contra terroristas y sobrevivieron para contar la historia de los supervivientes, y ahora están tratando de ayudar a esos supervivientes a recuperarse.

Ayuda a los supervivientes del atentado de Hamás contra el festival de música Supernova

Los hermanos Sharabi han venido a América para recaudar dinero para su nueva organización sin fines de lucro, La Asociación de Supervivientes y Heridos, que se dedica a ayudar a los más de 3,000 supervivientes de la masacre de Hamas. "Hay muchas organizaciones para ayudar a los soldados discapacitados y a los soldados con trastorno de estrés postraumático. Todo el mundo también conoce a las víctimas de los kibutz como Kfar Aza y Be'eri, porque todos son del mismo lugar", explicó Sharabi, "pero nadie sabe quiénes son estas miles de personas de todo el país que sobrevivieron a la masacre, después de que murieron 364 personas y 50 fueron secuestradas".

Las familias de las víctimas del festival de música 7 de octubre Nova participan en una ceremonia de plantación de árboles junto con el KKL-JNF en el bosque de Re'im el 21 de enero de 2024. (credit: Yossi Ifergan/KKL-JNF Photo Archive) Ellos comenzaron la fundación para ayudar a los sobrevivientes de Nova a recuperarse física, económica y mentalmente. Los Sharabi esperan recaudar medio millón de dólares para financiar terapias y eventos, como uno celebrado en enero en Gamaliya Khan, cerca de Ein Yahav, para 600 sobrevivientes de Nova. Hay un grupo privado en Facebook para los sobrevivientes de Nova que cuenta con más de 13,000 miembros.

Muchos sobrevivientes están demasiado traumatizados para recuperarse, dijo Sharabi. "Muchos han dejado de trabajar, les resulta difícil volver al trabajo; les está afectando la salud mental", dijo, destacando que conoce a 20-30 personas que murieron, sin mencionar el horror de que su mejor amigo fuera secuestrado. Su hermano tiene problemas para dormir. Advertisement

"Tengo un amigo que sueña todas las noches que Hamas lo secuestra", dijo. Otra amiga madre tenía un hijo pequeño que llevaba un cuchillo a la escuela para proteger a su madre de los terroristas, y ahora no puede enviar a su hijo de vuelta a la escuela hasta que reciba terapia privada que cuesta $5,000. Varios sobrevivientes están suicidas y en instituciones psiquiátricas, dijo.

Sharabi mismo ha ido a terapia y está probando modalidades alternativas como EMDR (desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular) utilizado para ayudar a procesar el trauma. Durante la reciente etapa de su viaje a Los Ángeles, los hermanos se reunieron con la Dra. Orli Peter, quien practica psiconeuroterapia guiada por algo llamado "Mapeo Cerebral qEEG" y lidera una misión de terapeutas para tratar el trauma en Israel llamada "Iniciativa de Sanación de Israel".

Ella examinó las redes cerebrales de Daniel que podrían verse afectadas por el trastorno de estrés postraumático y dijo que las tres no estaban funcionando bien. "He visto a sobrevivientes de Nova; apenas pueden quedarse quietos durante el tratamiento", dijo Peter, explicando que su objetivo en Israel será ayudar a relajar el sistema nervioso para que los terapeutas de trauma israelíes puedan tomar el control.

Por supuesto, Sharabi todavía está traumatizado: necesitó dos descansos para fumar y bastantes servilletas para rasgar mientras hablaba con un reportero sobre lo que sucedió ese día.

El segundo de los seis hijos de Elad, Sharabi llegó a Re'im a las 12:30 a. m. con su hermano, después de una cena de Simchat Torah con su familia extendida. Se encontraron con Yosef Haim y su primo Shalev y se dirigieron al interior para reunirse con otros amigos israelíes, incluidos algunos con los que había festejado durante su año sabático en Brasil en el festival de psytrance Universo Paralello, la empresa que organizaba el evento Nova.

"Fue perfecto - era grande y loco, y bailamos hasta la mañana", dijo, mostrando un carrete de Instagram de sus amigos bailando al ritmo de la música pulsante, un barrido de la multitud bajo la carpa, y luego una toma del cielo vacío al amanecer. Alguien gritó: "¡Los mejores amigos!" y el video fue titulado con las palabras en hebreo "Vehakol Tov" (y todo está bien). Estaba marcado con la hora 6:29 a.m.

A las 6:30 a.m. la música se detuvo. "Detuvieron la música y vimos los cohetes: muchos cohetes, cien por minuto. Alguien dijo: '¿Por qué están tan nerviosos? ¡Vayan a bailar!' Todo es paz y amor, eso es lo que son estas fiestas. Vienes a disfrutar. ¿Cuándo más vas a disfrutar así?"

Empezaron a dejar la fiesta, pero una chica estaba teniendo un ataque de pánico, así que Yosef Haim y Daniel, quien había sido médico en la Brigada Givati durante su servicio militar dos años antes, se detuvieron a ayudar. Neriya y Shalev fueron a buscar su auto. Luego Daniel y Yosef Haim se encontraron con sus amigos, quienes estaban empacando su equipo. Algunos estaban acostados, esperando a que se dispersara la multitud.

"Vi a alguien comiendo un hot dog y me di cuenta de que iban a tirarlos, así que fui con Yosef Haim a buscar los últimos hot dogs", dijo Daniel. Cuando regresó, su amiga Karin se rió: "Solo tú conseguirías comida cuando el cielo está estallando". Fue la última vez que la vio.

Se acercaron a la seguridad local para averiguar qué estaba pasando y escucharon por los comunicadores que alguien había sido disparado. "No sabía qué pensar, no creía que fueran terroristas, porque he servido en Gaza y sé que no hay terroristas allí, solo en Jerusalén Este y Judea y Samaria, pero no en el sur".

Ambos transportaron heridos a los médicos y eventualmente terminaron en un campo con automóviles abandonados. Fue entonces cuando él y Yosef Haim se separaron. "Lo vi levantarse detrás de un auto. Saltó [y] se agachó, fue alcanzado por un RPG. Neriya me dice que intenté correr hacia él, pero él me detuvo, no recuerdo esa parte". La próxima vez que vio a su amigo fue en un video de Hamas, confirmando que había sido secuestrado.

Daniel y Neriya comenzaron a correr sin cobertura durante 15 metros, esquivando las balas, observando a personas morir a su lado. "Vi a una niña que no puedo sacar de mi mente. Quería recogerla, pero luego vi una bala en la parte posterior de su cuello y supe que no podía hacer nada más que correr".

Finalmente vieron un tanque a unos 500 metros de la fiesta, así que Daniel y su hermano saltaron dentro. "Son las 9 de la mañana y llamo a mi abuelo, él era conductor de tanques, así que le dije 'Hola Saba, ¿cómo se opera un tanque?' Mi abuelo probablemente estaba despertando y dijo 'Buenos días, Daniel', pero luego la llamada se cortó. Neriya encontró un rifle en un soldado muerto y abandonaron el tanque ("una granada nos podría haber acabado"), donde unas 15-20 personas estaban reunidas. Daniel llamó a su antiguo comandante del ejército, diciendo "¡ven a rescatarnos!" Su comandante le dio instrucciones minuto a minuto, como "¡Dispara cada 60 segundos para que sepan que estás ahí!" Así que su hermano disparaba desde un lado, otro chico disparaba desde el otro usando el cañón del tanque, y Daniel intentaba ayudar a los heridos en el medio.

Estaban peleando de esta manera durante seis o siete horas. En un momento, un policía con civiles en una camioneta blanca se acercó a ellos, y Daniel le indicó que hiciera una barrera con un tanque. En ese momento, un RPG impactó el automóvil, hiriendo a Daniel con metralla. En un momento vieron a unas 30 personas emergiendo del bosque, corriendo hacia ellos. "Solo uno llegó hasta nosotros", dijo Daniel.

En algún momento de la tarde, el comandante de Daniel llegó desde Tel Aviv, trayendo consigo a tres oficiales del ejército y rescatando a más de 100 personas del festival. Finalmente, Daniel, su hermano y su primo fueron evacuados a la estación de policía en Ofakim ("la carretera estaba llena de cadáveres") y luego al Centro Médico Saroka para que les trataran sus heridas. Llamó a su abuelo, quien gritaba: "¿Te han tomado como rehén? ¿Te han tomado como rehén?" Y Daniel tuvo que ponerlo en video para demostrarle que estaba bien.

Estaba bien. Su hermano y su primo estaban bien. Su mejor amigo aún no ha sido liberado.

"Fue difícil en casa", dijo, después de los ataques, viendo a los muertos y heridos, teniendo ataques de pánico. La forma en que él maneja su trastorno de estrés postraumático, dice, es este viaje, hablando sobre sus experiencias y recaudando dinero para ayudar a los sobrevivientes de Nova.

¿Se siente afortunado de que él y su hermano hayan sobrevivido? "¿Afortunado? No tanto. Me siento agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de arreglar las cosas", dijo.

De pie afuera en la fría noche de la ciudad de Nueva York, Daniel fumaba otro cigarrillo, observando cómo los transeúntes de la ciudad se apresuraban. ¿Fue difícil ver cómo el mundo seguía adelante después de todo por lo que había pasado?

"Regresamos recientemente a visitar Re'im y fuimos al lugar donde estaba el tanque", dijo. "La hierba está creciendo sobre la sangre. Así es la vida: sigue adelante".