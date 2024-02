Ex asesor de Netanyahu insta a elecciones: señala que el PM ha cambiado

Shai Bazak estuvo cerca del primer ministro Benjamin Netanyahu en su primer mandato y pasó miles de horas a su lado. Han pasado veinticinco años desde que tomaron caminos separados, y Bazak, consultor de medios, explica cómo dejó de entender lo que estaba sucediendo con su antiguo jefe y explica por qué no podemos prescindir de Estados Unidos.

Netanyahu visitó al menos 25 países en su primer mandato, lo que, a los 47 años, lo convirtió en el primer ministro más joven elegido en Israel y el primero en nacer allí después de la creación del estado.

"Netanyahu y yo solíamos empezar a hablar sobre los palestinos", recordó Bazak. "Y los presidentes y jefes de gobierno asentían con cortesía como si estuvieran interesados. Hablábamos de nuestros problemas, ellos hablaban de sus problemas, por supuesto también de asuntos económicos, que siempre es más fácil, y luego hacia el final de la reunión, el jefe de Estado bajaría la voz por un momento y le diría a Netanyahu: 'Oye, ¿puedes usar tu influencia en Estados Unidos para promover esto o aquello en beneficio de mi país?'.

Esto se repitió casi cada vez y expresó el poder del primer ministro de Israel, quien tiene una línea directa con el presidente estadounidense, su administración y la fuerte comunidad judía que lo apoya", continuó.

Desde entonces, han pasado 27 años. Netanyahu ha envejecido y Bazak ya no es un niño. De manera similar, la cálida relación entre Israel y Estados Unidos, que ha tenido altibajos, ha enfrentado recientemente desafíos. Mientras Netanyahu renunció al cargo de primer ministro para convertirse en jefe de la oposición y volver de nuevo, Bazak tomó un camino diplomático y aterrizó en el cálido abrazo como Cónsul de Israel en Estados Unidos. Una vez como cónsul general en Florida y Puerto Rico, y otra vez como cónsul general de Israel en Boston.

Shai Bazak (credit: YOSSI ALONI) Parece que no hay experto mejor que él en la compleja relación entre Netanyahu y Biden. "En los últimos años, Estados Unidos ha pasado por un proceso muy negativo, que se puede comparar con lo que está sucediendo en Israel", caracterizó con preocupación. "Como aquí, allí también, el liderazgo y el público se inclinan hacia el extremismo. Esto debilita enormemente a Estados Unidos, y también es un problema muy grande para nosotros".

Cuando Trump se postuló contra Biden, la gente en Israel decía: 'Preferimos a los republicanos, porque Trump es un verdadero amigo de Israel', y yo decía: 'Biden es preferible, porque Trump debilita a Estados Unidos, y si este está débil, Israel también lo está'. La gente no comprende que América es mucho más que un amigo maravilloso, es nuestra muralla de defensa. En la práctica, tenemos las FDI y Estados Unidos, y estos dos factores nos evitan caer en el abismo". Advertisement

¿Incluso ahora, a pesar de las discrepancias en torno a la guerra en Gaza y el día después?

"Ahora menos. El apoyo bipartidista a Israel en ambos lados del Congreso se ha debilitado debido al creciente extremismo en Estados Unidos y debido a nuestra falta de actuación sabia. Hasta hace poco, a pesar de las discrepancias, Israel tenía consenso. Un miembro del Congreso que estuviera en contra de Israel tenía casi ninguna posibilidad de ser elegido debido al inmenso poder de la comunidad judía, que es muy dominante en el mundo empresarial y muy involucrada políticamente.

La presencia de judíos en el Senado y la Cámara de Representantes es mucho mayor en relación a su participación en la población, y los judíos también contribuyeron una parte significativa del dinero necesario para financiar las campañas presidenciales y para el Senado. Sin embargo, recientemente la discordia interna ha permeado en todas partes, tanto entre nosotros como con ellos, y el discurso oficial, incluso bajo la influencia de las redes sociales, se ha fragmentado.

Trump se despierta por la mañana y envía sus pensamientos a 60 millones de personas, maldiciendo, regañando, enojándose, y luego los extremistas de izquierda y derecha se despiertan. Se ha abierto un discurso de identidades, y el público en Estados Unidos, al igual que en Israel, tuvo que posicionarse dentro de él. Y así se desarrolló, con la séptima generación relajada en el país más rico del mundo, hay una necesidad de ideología, tal vez también un poco de aburrimiento, que rápidamente se convirtió en una lucha contra el poscolonialismo.

Los estadounidenses miraron a los afroamericanos y las clases bajas con crimen y discriminación, y establecieron paralelismos con los palestinos. Dijeron: "Aquellos que son débiles, pobres y oprimidos necesitan nuestra ayuda, por lo tanto, al igual que estamos a favor de los negros y los musulmanes, también estamos a favor de los palestinos, porque Israel es el poderoso y ellos son los oprimidos".

Es un acto de equilibrio delicado, porque siempre he dicho: 'Prefiero ser fuerte y que mis hijos sean fuertes, y tener un país en lugar de no tener un país y ser compadecido porque soy perseguido, como en el Holocausto. Pero precisamente por ser fuerte, se espera que trates bien a los débiles, sin importar si él, en este caso, quiere destruirte. Ha llegado a lugares tan absurdos que en la guerra actual, a pesar de la terrible masacre que nadie puede negar porque fue documentada desde todos los ángulos posibles por sus perpetradores, nos dijeron: 'Es por ustedes, judíos e israelíes, y porque tenemos que elegir un bando en Medio Oriente, los palestinos son débiles, así que los apoyamos'."

¿Cómo se convierte la ideología postcolonial en apoyo al genocidio?

"Quienes apoyan a Gaza son la generación más joven, que también apoya a la comunidad LGBTQ+ y los derechos de las mujeres, pero no entienden que los miembros de la comunidad no pueden vivir en la sociedad palestina, que los condena y persigue, y que los derechos de las mujeres en Gaza se pisotean regularmente."

Y representa a los estadounidenses como una nación?

"No. La generación más joven en el grupo de edad entre 16 y 29 no nos agrada y simpatiza con la narrativa palestina. Hace solo tres semanas, después de una encuesta completa, se reveló que el 30% de los jóvenes en Estados Unidos apoya a Bin Laden, quien llevó a cabo un horrible ataque terrorista en su país. Lo entienden a él y sus motivaciones y piensan que sus objetivos estaban justificados. Debemos entender que los jóvenes en Estados Unidos no solo son insensatos con nosotros, sino también con ellos mismos."

Estos jóvenes se convertirán en los próximos líderes en el futuro.

"Es cierto, pero las encuestas también muestran que a medida que este grupo de edad envejece, se vuelve más perspicaz, más sabio, entiende mejor el panorama y entonces el apoyo a Bin Laden y los palestinos disminuirá y cambiarán de opinión. Por lo tanto, a pesar de que ha habido antisemitismo en Estados Unidos desde el estallido de la guerra y una sensación de renuncia a Israel, no necesitamos empeorar el problema. Hasta hoy, Estados Unidos todavía nos apoya y el apoyo a Bin Laden y los palestinos es solo el marco de las voces extremistas. Hay un apoyo significativo a Israel, mucho más que a los palestinos. No solo en números en la administración y el Congreso, sino también en las encuestas de opinión científicas; Israel tiene una posición muy buena en la sociedad estadounidense."

A pesar de las tumultuosas manifestaciones en las calles y campus?

"Sí, hay celebridades que hacen eco de mensajes antisemitas por ignorancia o por política de identidad, pero ni ellos ni las manifestaciones son una medida de la opinión pública. Las encuestas científicas indican claramente el apoyo a Israel, especialmente contra Hamas. El simple hecho de que el presidente Biden apoye a Israel a pesar del alto costo político es la mejor prueba. Debemos agradecerle todos los días, porque corre un gran riesgo. Aunque entre sus votantes hay más apoyo a Israel que desdén, el problema radica en los extremos. En un sistema político tan polarizado y en el que las elecciones en Estados Unidos a veces son tan reñidas, cuando la extrema izquierda le dice a Biden: 'No votaré por ti debido a tu apoyo a Israel', y los afroamericanos también se unen, él está en problemas".

Luego también llega una orquesta populista desde Israel, y los ministros y miembros del Knesset dicen mandar a los estadounidenses al infierno.

"Este es un comportamiento muy poco sabio, y no solo de ellos. Incluso parte del público no entiende que si hoy nos estamos enfrentando a las sanciones, si se toman medidas económicas contra Israel, el precio del queso cottage se duplicará o incluso triplicará. Las personas que dicen '¿Quién necesita a los estadounidenses? Podemos arreglárnoslas muy bien sin ellos', no entienden en absoluto el significado de la alianza con Estados Unidos, incluso desde el punto de vista práctico. El apoyo de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra es casi incomprensible.

Nos envían cientos de aviones llenos de municiones y repuestos. Ponen todo el peso de su influencia sobre las cabezas de los países que son hostiles a Israel, ejercen su derecho de veto en la ONU y evitan que otros países nos ataquen. Aquellos que dicen: "Somos fuertes, mostraremos a los estadounidenses que deciden sobre temas cruciales en el Medio Oriente", simplemente no saben de qué están hablando.

Sin Estados Unidos, nuestro poder militar, para decirlo cuidadosamente, sería infinitamente menor. No se trata solo de municiones, desarrollos, inteligencia y colaboraciones críticas. También están a nuestro lado en los procesos internacionales. Por ejemplo, en la crisis actual en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, las discusiones allí tienen importancia, pero desde un punto de vista práctico, la capacidad del tribunal de imponer sanciones a Israel depende del Consejo de Seguridad de la ONU. Los cinco países más grandes en el consejo tienen poder de veto. Uno de ellos es Estados Unidos, y si otros países intentaran imponer sanciones, la discusión terminaría. Como dice Anatoli en "El Padrino", muchas gracias, Shabbat Shalom.

Durante cuatro años, desde el '94 hasta el '98, Shai Bazak fue el legendario asesor de medios de Netanyahu. Antes de eso, fue expulsado de Yamit junto a su familia y quedaron atrapados en la gran ciudad. Como no tenía un centavo en el bolsillo, trabajó donde tuvo la oportunidad. "Limpié escaleras, organicé botellas de vino, hice entregas en medio de la noche en una vieja motocicleta, ayudé a fotografiar bodas en Bnei Brak, enseñé a disparar armas y vendí cosas en una tienda", sonríe. "Luego, un vecino vino y me dijo que trabajaba en 'Moladet' como asesor de comunicaciones y sugirió que me uniera. Así fue como entré al sistema político, fui el portavoz del Moetzet Yesha (Consejo de Judea, Samaria y Gaza), y conocí a Netanyahu en los gobiernos de Rabin y Peres, cuando él era el jefe de la oposición".

¿Cómo era su relación?

"Una excelente relación. Le daba consejos sobre todos los temas que conocía y él aceptaba la mayoría de ellos. Llegaba temprano por la mañana y terminaba tarde en la noche. Trabajábamos todos los días, todo el día. Después del asesinato de Rabin y las elecciones, él se convirtió en el Primer Ministro, y a los 28 años me convertí en el portavoz del Primer Ministro. Esto duplicó y triplicó el alcance del trabajo, pero no cambió la confianza entre nosotros. Fue un período muy desafiante. Muy intenso. Muy difícil. Hasta el día de hoy tomo medicación debido al estrés que sufrí en esos años. En ese entonces, el estrés provocó una presión arterial extrema que nunca volvió a la normalidad, hasta hoy en día.

Fue como un bootcamp de cuatro meses en cuatro años. Pero también fue cautivador y fascinante. Cada mañana nos reuníamos y discutíamos los temas en la agenda, y avanzábamos según ellos. Bibi era una persona muy inteligente, muy conocedora, muy elocuente, con una impresionante comprensión política y diplomática. En ese momento enfatizaba mucho que era un demócrata y lo importante para él era la resiliencia de la democracia.

Los opositores a la reforma legal afirman que destruye la democracia.

"Yo crecí en un hogar de derecha, con una kipá tejida, una educación naval, y a lo largo de los años, también tuvimos algunas críticas al sistema legal y a la fiscalía. Como individuos de derecha que creían en Judea y Samaria y en la seguridad de Israel, nos resultaba difícil aceptar las decisiones del Tribunal Supremo".

La crítica al sistema legal no es la reforma que transformó el país.

"Me sorprendí. Decíamos, está bien, un gobierno de derecha completo en control, pero se podría haber hecho mucho más por la ideología de seguridad y por los asentamientos, pero de otra manera. La forma en que se estableció este gobierno y cómo se comportó inmediatamente después, significaba que si el gobierno anterior de Bennett y Lapid hubiera querido construir asentamientos en Judea y Samaria, es razonable creer que habría tenido éxito. Pero si el gobierno actual quisiera mover un árbol de un lado a otro, se encontraría con resistencia, porque constantemente se ocupaba de esta historia de la reforma".

¿Qué sucedió con el Netanyahu que conocías?

"Él ha cambiado. También han cambiado las circunstancias políticas. Me cuesta entenderlo a él y sus acciones. No creo que su gobierno haya tomado las medidas adecuadas en esta historia, ni siquiera desde la ideología de la derecha. Tampoco me pareció correcto para él personalmente. Estoy decepcionado. Solo puedo entender a las personas cuando se comportan de acuerdo a lo que es correcto para ellos. Pero, ¿cómo se puede explicar a una persona que no se comporta como es correcto para él? Pasamos buenos momentos juntos, pero tengo críticas sobre él y no he votado por él durante muchos años.

No soy uno de sus partidarios prominentes. Tengo respeto por la forma en que pasamos juntos, así que trato de no hablar en su contra ni darle consejos. Solo pienso que en todos estos últimos años, las cosas podrían haberse hecho de manera diferente y tanto él como el país estarían en un lugar diferente. Pero las elecciones son suyas y su responsabilidad."

¿Por qué crees que se niega a asumir responsabilidad por el incumplimiento del 7 de octubre?

"El hecho de que no asuma responsabilidad no es sabio, desde su punto de vista. No es solo una cuestión moral, también es políticamente incorrecto, porque la peor forma para un político es eventualmente hacer algo que fue obligado a hacer, y luego tanto comerse el pez como ser expulsado de la ciudad. No es inteligente."

Si fueras su asesor de comunicaciones hoy, ¿le aconsejarías actuar de manera diferente?

"Han pasado muchos años, yo era diferente, él era diferente, el país era diferente. Aprecio que las consideraciones también sean cuestiones políticas. Me resulta difícil explicarlo. Netanyahu es una persona inteligente, y esperaría que tomara decisiones sabias. En el camino, algunas de las circunstancias que llevaron al país a la coalición también llevaron a una serie de decisiones que no fueron óptimas para él. En mi opinión, es incorrecto que no asuma responsabilidad. Habría sido mejor demostrar liderazgo, levantarse y decir las cosas claramente."

No solo el Primer Ministro, también se está criticando severamente a las personas que él nombró como ministros de alto rango por la forma en que ha sido y especialmente por sus declaraciones.

"Mi padre fue el secretario del comité de finanzas en el Knesset. Era un hombre muy humilde, que murió de cáncer a una edad temprana, pero dejó su huella en todos los empleados del Knesset. Cuando yo mismo llegué a la arena política, los oficiales veteranos me preguntaban, ¿eres el hijo de Shmuel Bazak? Cuando era niño, me llevaba a trabajar con él y siempre iba al Knesset con traje, corbata y sombrero. Una vez le pregunté, ¿por qué te vistes tan elegante?, y él, que trabajó con Ben-Gurión, Sapir y Eshkol, me dijo: 'Ben-Gurión puede permitirse ir con el cuello abierto, yo no soy lo suficientemente importante como para venir a trabajar con una bata'. Aunque no era un diputado, se aseguraba de vestirse respetuosamente y hablar con educación.

Incluso en su época había miembros menos prominentes del Knesset, en Inglaterra se les llama 'backbenchers', pero la mayoría eran personas serias y los partidos se esforzaban en elegir y destacarlos. Hoy en día, desafortunadamente, han entrado tantos backbenchers que ya no es posible ignorar y decir: 'Es absurdo, vino aquí por error, ya no estará en el próximo Knesset'. Muchos miembros del Knesset no tienen conocimientos, y la política baja los controla y lo único que les interesa es la simpatía en las redes sociales. Siguen a los elementos extremistas que resuenan con ellos y les interesa menos el bienestar del público que los eligió."

¿Quizás este sea el sistema electoral?

"En el pasado, votar por un partido no se basaba en quién estaba a su cabeza. El partido tenía significado, ramas, actividad, los miembros del Knesset eran la cúspide de la pirámide y se les elegía para que más personas votaran por el partido. Pero en los últimos años, algo más sucedió en Likud. El sistema superó al sistema. La gente dijo: 'Queremos influir en el gobierno a través de miembros del centro, vamos a traer grandes cantidades de ellos para que nos elijan'. Luego comenzaron los grupos de intercambio, a cada grupo se le dijo a quién elegir, y así es como evolucionó en lo que está sucediendo hoy en Likud.

Las personas son elegidas según el intercambio de grupos, y la generación disminuye, y luego se convierten en miembros del Knesset. Con el cargo viene la responsabilidad, pero es difícil traducirlo en éxito cuando hay cada vez más elementos extremistas que no solo carecen de comprensión en relaciones internacionales y sus implicaciones dramáticas, sino que también actúan con una ideología que considero incorrecta. No importa cuán importante sea la meta desde la perspectiva de la Tierra de Israel, sino la forma en que la expresas, el comportamiento, el lenguaje, eso en última instancia afecta los resultados."

¿Cómo afectan las declaraciones de los políticos, no solo del Likud, sino también del sionismo religioso y el poder judío, a la guerra?

"El gobierno actual tiene una ideología que quiere cumplir. Se escuchan palabras sabias con calma, y cuando el Mayor General Giora Island habla sobre el hecho de que no se debe proporcionar ayuda a los ciudadanos de Gaza hasta que se vea a los secuestrados en casa, todos decimos, espera, debemos considerar seriamente lo que dijo porque no es extremista, y se expresa con moderación y lógica. Pero cuando la misma idea viene de los partidos extremistas, se rechaza automáticamente. Nadie quiere escuchar más al respecto. Y lo mismo con otros asuntos, como la emigración de los palestinos desde Gaza".

¿Cómo afecta todo esto a los estadounidenses? ¿Y al presidente Biden?

"El lado estadounidense está con nosotros, pero nos está presionando para poner fin a los combates lo antes posible. Sabemos que es incorrecto terminar la campaña en Gaza apresuradamente, pero ellos no escuchan nuestro lado con calma. En cambio, escuchan las voces extremistas que gritan: ‘¿Quiénes son ustedes para decirnos, no los necesitamos, no somos sus estandartes’. Cuando escuchan esto desde dentro del gobierno, de miembros de la Knesset, tiene un impacto. Si el actual gabinete de guerra tuviera tanto a Yair Lapid como a Avigdor Lieberman como miembros, entonces el gobierno actual sería más moderado y unificador, y la actitud estadounidense también sería completamente diferente, con un oído más receptivo".

Lamento que Lieberman no haya sido incluido en el gabinete de guerra. Él es uno de los políticos más antiguos y experimentados del sistema. Un excelente ministro de finanzas, un serio ministro de defensa. Después de todo, advirtió a Hamas e incluso renunció cuando no le permitieron luchar contra ellos como se necesitaba. Habría desafiado el pensamiento en materia de seguridad del gabinete.

Creo que una gran parte del público estaría mucho más tranquila si él estuviera hoy entre los tomadores de decisiones. Pero debido a que este gobierno no incluye elementos moderados y unificadores, no están de acuerdo con ello, y desafortunadamente, tampoco lo escuchan. Lo que el mundo no entiende hoy, es que en Israel después del 7 de octubre, todos más o menos comparten la misma posición, desde Meretz hasta Shas, pero cuando las voces que lo expresan provienen de una coalición extrema, la tolerancia y la atención hacia ello es mucho menos favorable".

¿Y Netanyahu no entiende esto?

"Netanyahu entiende esto, estoy seguro. A lo largo de los años, hizo un esfuerzo por formar coaliciones lo más amplias posible. Siempre ha habido elementos del centro y la izquierda en el gobierno, porque es un estadista inteligente y entiende nuestro lugar en la familia de naciones y la capacidad de realizar movimientos cuando todos los sectores de la sociedad están representados. Pero esta vez, no sucedió.

El gobierno actual, y posiblemente el último, se encuentra en un extremo del mapa político. Aunque inicialmente se afirmaba que era un gobierno de derecha completo que cumpliría con la ideología de derecha de la mejor manera, rápidamente quedó claro que no fue un intento exitoso, incluso antes de la guerra, especialmente durante el conflicto. Es una lástima que no hayan aprendido de sus errores.

Desafortunadamente, hay demasiadas consideraciones políticas para cualquiera que tome decisiones. Lo vemos en el presupuesto, en la conducta, en la seguridad. Ahora no nos podemos permitir, en este período difícil, que en la situación internacional, de seguridad, económica y política actual, se vea influenciado por demasiadas consideraciones políticas en el proceso de toma de decisiones.

Los seguidores de Netanyahu dicen que siempre ha habido consideraciones políticas en la toma de decisiones del gobierno.

"Eso es cierto, pero las proporciones han cambiado. Hoy en día, dentro de la orquestación, hay demasiadas voces duras, demasiadas consideraciones irrelevantes, demasiadas declaraciones complicadas. Esto es un problema. Lloro. De verdad. Lo veo desde afuera y digo, ¿cómo es que no entienden que no tenemos ninguna opción en absoluto para una situación así?

Érase una vez, en Likud, había diputados de segunda fila, pero hoy en día, a pesar de tener algunos miembros destacados en el Knesset, los asientos traseros han pasado al frente del escenario y la expresión de esto se ve en las encuestas, porque los hombros ya no son lo suficientemente anchos como para ocultar lo que está sucediendo allí. Hoy en día, todos los que vayan a las elecciones a votar se dirán a sí mismos, el juego ha cambiado tanto que ya no hay una mayoría predominantemente excelente en Likud, al contrario, la mayoría en Likud ya no me representa, por lo tanto, no seré parte de ello".

Si fueras asesor de medios de Likud, ¿qué le dirías al partido?

"Hagan una revisión completa de su sistema central. Este partido es importante, fue el hogar de muchas personas en Israel, confíen en él. Fue liderado por Begin y Shamir. Fue servido por personas de renombre. Aún tiene un buen centro, pero necesita moverse de una manera diferente. Le aconsejaría que cambie su método de selección para formar un equipo mejor, porque hoy en día el equipo principal ya no puede ocultar lo que está sucediendo en la retaguardia".

Los eventos del Sábado Negro en la historia de Israel tomaron por sorpresa a Bazak y su familia mientras estaban en la cama. Escucharon las alarmas, corrieron al mamad y estaban seguros de que era un error. "Le dije a mi esposa, no puedo entender a Hamas, ¿por qué deberían empezar de repente con nosotros sin ninguna provocación de nuestra parte, después de todo, los destruiremos", dice. "Poco a poco las cosas se fueron aclarando y entendí que estábamos luchando en una guerra del pasado".

¿De qué manera?

"Cuando nos enfrentamos a organizaciones terroristas, es como si fuera una guerra contra un estado. Cuando luchas contra un estado, consideras factores como el bienestar de la población y los costos económicos e internacionales a largo plazo. Sin embargo, esta guerra nos enseñó de la peor manera que en el otro lado no hay tales consideraciones. Ellos quieren destruirnos, no les importa los ciudadanos y, sin embargo, los ciudadanos los apoyan, lo cual está completamente distorsionado. Si su objetivo es lograr un estado palestino, entonces lo que hicieron los alejó significativamente de ello. Por lo tanto, la comprensión se está erosionando gradualmente de que debemos dejar de hablarles en inglés. Tal vez entenderán mejor en ruso, o es mejor hablarles en árabe".

¿Cómo se explica el gran fracaso de todos los sistemas?

"Nuestro sistema de seguridad se basa en dos pilares fundamentales: el militar y el de inteligencia. Dado que es imposible estacionar cientos de miles de soldados en las fronteras durante mucho tiempo, el sistema también se basa en la inteligencia, permitiendo que las personas duerman por las noches. Tanto el ejército es fuerte como el sistema de inteligencia es magnífico. A lo largo de los años, ha frustrado miles de ataques terroristas. Es por eso que pienso que esta actitud de pensar que somos débiles es incorrecta.

El ejército sigue siendo fuerte, como también lo es la inteligencia, pero el otro bando ya no es un idiota. El otro bando actuó con sabiduría, fue muy cuidadoso, entendió que los brazos de la comunidad de inteligencia son largos y nos sorprendió, como le ocurre a los mejores ejércitos. El shock también fue un elemento de arrogancia, este pensamiento de que somos los mejores y por lo tanto no podemos ser sorprendidos.

Cuando estábamos en Boston, hubo una gran tormenta que causó un corte de energía en las zonas rurales. Llamaron para preguntar, y les dijeron que tomaría al menos un mes arreglarlo. En Israel, si hay un corte de energía en una casa, en dos horas como máximo comienzan las quejas, y todo el vecindario se alza en armas. A veces no nos damos cuenta de lo eficiente que es nuestra compañía de energía porque estamos acostumbrados a una solución rápida."

Estamos acostumbrados a que nuestro ejército sea el campeón mundial y que la inteligencia no se pierda nada, pero no importa cuán fuerte y habilidoso sea el ejército, no puede estar en todas partes listo todo el tiempo. Aquí hubo un trabajo exhaustivo contra una cadena de fracasos, y también hubo fracasos, claros, como cualquier ejército fuerte y habilidoso, pero debe recordarse que después del 7 de octubre, el otro lado ya no podrá sorprendernos".

¿Quién es responsable?

"Todos. El ejército, que hace un buen trabajo pero prometió examinarse a sí mismo al día siguiente. El escalón político, que cultivó un concepto destinado a distinguir entre la Autoridad Palestina y Hamas, y quiero enseñar algo al respecto. Porque los conceptos políticos son legítimos incluso si no son aceptados por todos. Los gobiernos y países tienen el derecho de suponer, basados en procesos políticos y en el bien del país, que un proceso es más correcto que otro proceso. Con nosotros, cuando este enfoque tuvo éxito, también se les dio crédito por ello: la década más tranquila, el enemigo más disuadido. Hoy está claro que esto no era cierto, pero nadie está dispuesto a asumir el crédito por el gran error."

¿Qué opinas sobre el tratamiento de los secuestrados?

"En este asunto, el gobierno está haciendo lo correcto. Aprecio mucho al Jefe de Estado Mayor y al Ministro de Defensa, que están llevando a cabo la lucha de una manera impresionante y están haciendo todo lo posible para no dañar a los secuestrados y tratar de traerlos de vuelta a casa. No creo que nadie en el sistema político aparte la vista de esta pelota ni que no lo viva todos los días.

Vemos y escuchamos que se están realizando esfuerzos políticos y diplomáticos en todas las formas posibles a pesar de la guerra y a pesar de que los dilemas son tan terribles. No tenemos a nadie más en quien confiar que en el liderazgo y creer que toma las decisiones mejores y más correctas. No somos generales ni sabemos cómo estar de acuerdo o criticar la conducta de la guerra.

El problema esta vez es que la confianza en todos los sistemas ha sido sacudida. La gente está diciendo, espera, ¿tal vez el ejército no está haciendo exactamente lo que debería estar haciendo? ¿Y tal vez el escalón político tampoco, ciertamente a la luz de todas sus declaraciones? Debido al fracaso y debido al año que viene, el hombre común se sienta en el mamad, incrédulo, se frota los ojos, se tira del pelo, y dice que no tiene sentido que los ministros del gobierno hablen así de los estadounidenses, que están tomándonos de la mano y brindando apoyo en esta guerra, y no es aceptable que nos hablen de una cosa y de repente se escuche algo completamente diferente en las redes extranjeras y canales paralelos.

Algo en la confianza pública se ha agrietado y, por lo tanto, necesitamos avanzar hacia elecciones, porque no podemos permitirnos enfrentar los desafíos con un pueblo paralizado por el miedo. Necesitamos personas que crean en el ámbito político. Necesitamos políticos que planifiquen el día después, no aquellos que traigan palomitas de maíz y maldigan y abusen del Jefe de Gabinete.

Necesitamos el día después no solo porque los estadounidenses lo exigen legítimamente mientras nos apoyan y nos ayudan, sino también para que Sinwar se siente en su agujero, temblando al darse cuenta de que el tiempo no juega a su favor y para avanzar en la cuestión de los secuestrados. Cuando insisten en no hablar del día después, la confianza en los líderes se ve dañada de manera fatal, al igual que la moral y la confianza de los soldados. El gobierno necesita abordar el día después, de lo contrario, el mundo nos cerrará las puertas. Y luego también tendrá que asumir la responsabilidad por el fracaso".

Hasta ahora no ha sucedido, y no es seguro que suceda en el futuro.

Habrá elecciones y se celebrarán pronto. Muchos caminos políticos nos llevarán allí. No veo ninguna posibilidad de que no suceda. Veo la tendencia, el panorama político. Puede ocurrir desde diferentes direcciones. Los políticos querrán posicionarse correctamente para las elecciones. Los de derecha intentarán eludir al gobierno, y los que están dentro no seguirán sentados cuando todos los días hablan del gran problema en el lugar donde se sientan.

Los políticos están buscando su camino, entienden que las encuestas importan y al final también hablará la gente. No veo otra forma. Habrá elecciones y el pueblo tendrá su palabra, y tal vez de esta crisis surja una gran corrección.

Pero mientras tanto, esperamos al día después, y aquellos que tienen interés pueden alargar el día después, incluso a baja intensidad, durante un año, dos años o tres años.

Primero necesitamos ganar. Me parte el corazón ver cómo todos se movilizan y luchan juntos, y solo algunos políticos y sus seguidores siguen luchando una batalla que ya no existe. El extremismo arrastra al centro hacia los extremos y provoca guerras internas, y el único que se beneficia de ello es el enemigo.

Hoy en día, debido a la guerra, todas las disputas parecen pequeñas e irrelevantes. La gente dice: "sentémonos con los haredim, con los religiosos, y con los árabes moderados y encontremos una manera de estar juntos". Necesitamos fortalecer los derechos de la comunidad drusa, hacer un esfuerzo por reunir a la comunidad árabe-israelí que expresa identificación con los judíos en este momento, combatir el crimen, trabajar arduamente por los derechos igualitarios de la comunidad LGBTQ+ y permitir que todos vivan de acuerdo a su visión del mundo y no decidir por ellos a quién amar, cómo ser judío y quién es un mejor judío".

Poco después de regresar de su prolongada misión en Estados Unidos, Bazak fue a Londres para servir como jefe de la delegación de la Red de Liderazgo Israelí-Europea (ELNET). En 2020, fue nombrado CEO de la organización European Leadership Network (ELNET) en Israel. Por lo tanto, el ámbito europeo no le resulta menos familiar que el estadounidense. Aún así, la ola de intensas protestas que estallaron en las calles y campus en Gran Bretaña, algunos países europeos y Estados Unidos incluso lo sorprendieron a él.

"Fui diplomático en años en los que no siempre fue fácil representar a Israel", dice en una confesión franca. "Las luchas en Gaza y Líbano, los asentamientos en Judea y Samaria, la cuna de nuestros antepasados: estos son temas sensibles y no son fáciles de explicar, incluso si uno cree en ellos de todo corazón. Pero la situación actual es completamente diferente esta vez. No hicimos nada al otro lado; al contrario, él hizo algo contra nosotros.

Nos desvinculamos de Gaza y Líbano y, a cambio, recibimos una terrible masacre. Por lo tanto, cuando la comunidad académica se volvió en nuestra contra, no pudimos entender por qué precisamente allí, en la cúspide del conocimiento, no entienden lo que realmente está sucediendo en Israel. Después de todo, estas son personas tremendamente sabias, líderes de instituciones prestigiosas: ¿cómo es posible que no comprendan lo que debería ser completamente claro?"

A partir de su conocimiento de estas entidades, ¿hay alguna explicación para esto?

"Sí. Una de ellas es la extrema izquierda progresista en Europa y Estados Unidos, que también se encuentra en el ámbito académico y promueve la política identitaria y la división entre el opresor y el oprimido. Si estás del lado equivocado, entonces no importa lo que hagas o lo que te hagan a ti."

El segundo es la libertad académica de expresión, que permite a la generación más joven, que apoya posturas extrañas por entusiasmo juvenil, expresarse e influir en otros a través de ideologías extremas.

El tercero es el rico mundo musulmán. Países como Arabia Saudita han financiado campus en Estados Unidos durante años, han invertido grandes cantidades de dinero en construir facultades, financiado profesores e inculcado ideologías. Al final, cada persona cuida de sus propios intereses y un profesor toma partido por quien los financia".

¿Dónde está el financiamiento judío? ¿No debería tener también peso, especialmente cuando se trata del lado correcto de la historia?

"Sí tiene peso, por eso el presidente de Harvard renunció. Al igual que los líderes del MIT y de Pennsylvania, Claudine Gay también acudió a una audiencia con asesoramiento legal advirtiendo sobre reconocer la culpabilidad y exponerse a demandas. Eso era lo único que le interesaba. No comprendió que el escenario es completamente diferente esta vez y que la historia internacional plantea muchas más preguntas que problemas legales.

El momento en que ella se negó a decir si la llamada a la violencia y al genocidio contra el pueblo judío se considera acoso o intimidación según el código de conducta de la institución, ella manchó gravemente la reputación de Harvard. La presidenta se convirtió en un lastre en lugar de un activo, por lo tanto, estaba claro que faltaban semanas para que renunciara, sin importar su color de piel o antecedentes.

Hoy en día, Bazak sigue la diáspora desde su hogar en Israel, se dedica a la diplomacia privada, trabaja con gobiernos, organizaciones y entidades comerciales que gestionan relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, pero sobre todo es un embajador leal del pueblo judío en lugares donde se necesita más defensa. Realiza esta actividad de manera tranquila y modesta, principalmente detrás de escenas y de forma completamente voluntaria.

¿Extrañas la política?

"No, vivo bien sin ella."

¿Aún?

"Sabes, depende de las circunstancias."