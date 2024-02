Recién regresado de su servicio de reserva, el Teniente Coronel (retirado) Jonathan Conricus, portavoz internacional del Foro de Defensa y Seguridad de Israel y antiguo portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dio una entrevista sincera a The Media Line (TML) al margen de la Conferencia de Defensa de Israel 2024.

Más artículos de The Media Line en themedialine.org.

Conricus describió los desafíos que enfrenta Israel. A pesar de las importantes bajas, afirmó la eficiencia de las FDI en el terreno y su progreso en contrarrestar las amenazas. Subrayó las dificultades que plantea el uso de estructuras civiles en Gaza por parte de Hamas con fines militares, complicando los esfuerzos militares israelíes.

Entre los desafíos que describió estaba el trabajo "no agradable a la vista y bastante inquietante" de buscar los cuerpos de rehenes israelíes en los cementerios de la Franja de Gaza.

Conricus también abordó la capacidad operativa debilitada de Hamas, enfatizando el papel crucial de las narrativas de los medios internacionales en el conflicto. Algunos en los medios, acusó, estaban tratando de crear una brecha entre Israel y los Estados Unidos. Destacó la necesidad de una respuesta decisiva y clara al terrorismo, concluyendo sus comentarios enfatizando la resiliencia y el espíritu del pueblo israelí en tiempos difíciles.

El Teniente Coronel Jonathan Conricus habla con The Media Line, el 14 de diciembre de 2023. (credit: YOUTUBE SCREENSHOT) TML: Teniente Coronel Jonathan Conricus, te has convertido en un fenómeno internacional desde que comenzó la guerra. Ahora, más de 100 días después de la guerra, muchos dirían que Israel no está pasando tan bien, con tantos soldados heridos. ¿Qué dices tú?

Teniente Coronel Conricus: Digo que son dos cosas diferentes. Está la realidad en el terreno, luego está la realidad virtual y, esencialmente, la batalla de la narrativa y todo lo que está en el dominio público. Yo diría que en el terreno, a pesar de las bajas muy pesadas que mencionaste, y por supuesto que cada soldado perdido o herido es una tremenda tragedia para el pueblo de Israel y para nuestra nación, estamos de luto por eso. Pero a pesar de eso, creo que las FDI están haciendo un muy buen trabajo en el terreno, avanzando y derrotando al enemigo, paso a paso en Gaza, y preparándose para las próximas etapas que pueden o no pueden surgir en el norte.

TML: ¿Puedes pintar un cuadro de la cantidad de armas, el arsenal de armas, que se han encontrado desde que comenzó el 7 de octubre, porque muchas de esas armas también llegaron en ese momento? Advertisement

Teniente Coronel Conricus: Sabes, cuando miras la Franja de Gaza, un civil que nunca ha ido allí, si ves una foto o un video de eso, ves casas, pero ahora hay mucha destrucción allí. Lo que no puedes ver son las instalaciones subterráneas debajo de las casas. Pero tampoco puedes ver la cantidad de armas y explosivos que estaban escondidos en casas comunes.

Las tropas israelíes, que ahora están en misiones de búsqueda y destrucción, están recorriendo áreas donde ya hay muy poca actividad enemiga, y se aseguran de desmantelar toda la infraestructura, las armas y los lanzadores de cohetes, etcétera.

Hay apenas una casa a la que nuestras tropas van y que no tiene ni una entrada a un túnel, un pozo, ni armas almacenadas en su interior, ni explosivos, ni donde estén fabricando armas, ni es un escondite para la actividad terrorista, ni ninguna de las anteriores combinadas. Y esto se encuentra por todas partes en la Franja de Gaza.

Vemos lo mismo en las escuelas, en los hospitales, en las mezquitas, en otros lugares humanitarios sensibles, y creo que es realmente sorprendente e inédito en la historia de la guerra tener un enemigo tan estrechamente enredado que está totalmente insertado dentro de la infraestructura civil. Nada en Gaza está separado de Hamas. Casi todos los edificios en Gaza están conectados o utilizados de alguna manera por Hamas para sus actividades militares ilícitas.

TML: Y sin embargo, Hamas todavía está operando y los cohetes siguen volando. Y Hamas sigue confiscando lo que muchos dicen que es ayuda humanitaria. ¿A qué atribuyes esa fortaleza?

Teniente Coronel Conricus: Puedes dividir eso en dos partes. Han pasado casi cuatro días desde que se disparó el último cohete hacia el sur de Israel. No ha habido ninguna alarma. Ha habido alarmas en el norte, pero en el sur, Hamas no ha podido disparar cohetes. Eso, por supuesto, es una situación temporal, pero creo que es indicativo de la capacidad de Hamas para llevar a cabo operaciones. Todavía hay terroristas en Gaza.

Siguen llevando a cabo escaramuzas y ataques de bajo nivel contra las tropas israelíes, lamentablemente, lo cual ha causado bajas significativas. Pero al final del día, como organización combatiente, con control de comandantes, logística y capacidad para llevar a cabo operaciones, Hamas ha sido grandemente disminuido, especialmente en la parte norte de la Franja de Gaza y está siendo disminuido mientras hablamos en el sur.

Y digo que aún son un enemigo poderoso, pero en cada encuentro entre soldados israelíes y terroristas de Hamas, termina con terroristas muertos, a veces también con bajas israelíes, pero termina con terroristas de Hamas derrotados. Es solo cuestión de tiempo, determinación y recursos para completar el trabajo.

Al hablar con oficiales israelíes sobre el terreno y con civiles israelíes, escucho un mensaje muy positivo de resistencia, determinación y la necesidad de completar el trabajo, no debemos detenernos, no debemos perder el enfoque y debemos mantener el rumbo para asegurar que los civiles israelíes puedan regresar a sus hogares de los que fueron desplazados el 7 de octubre, para regresar y vivir allí de manera segura, reconstruyendo esas comunidades.

Personalmente, quiero escuchar el hermoso sonido de los niños israelíes jugando en sus patios traseros en el Kibutz Be'eri, Nahal Oz y Sderot. Eso es lo que quiero escuchar, y cuando lo escuche, sabré que estamos un paso más cerca de la victoria.

TML: Han ocurrido muchas cosas desde el 7 de octubre, y si observas cómo el mundo exterior ve lo que está sucediendo hoy en día, también ven a Israel como menos unido que en esa primera entrevista que tú y yo hicimos al inicio de la guerra. ¿La política impulsa las decisiones del ejército o es al revés?

Teniente Coronel Conricus: Siempre es un diálogo entre el nivel político y el nivel militar. El gobierno elegido asigna una tarea al ejército, y luego el ejército da su opinión sobre diferentes cursos de acción y cuáles podrían ser los diferentes efectos. No creo que las FDI estén haciendo algo que no deban hacer.

Hay un buen diálogo entre el nivel político y militar. Y hasta ahora, parece que el gobierno y el gabinete tienen la resistencia y la determinación para permitir que las FDI y facilitarles a las FDI las condiciones diplomáticas y el apoyo internacional para continuar con la misión de asegurarse de que Hamas sea desmantelado y completamente derrotado.

El trabajo de las FDI es luchar en el terreno junto con el ISA y el Shabak para derrotar al enemigo, y el trabajo del enemigo y el gobierno es asegurarse de que esas condiciones estén disponibles y de que las FDI tengan las piezas de repuesto, las municiones, el apoyo internacional y la legitimidad diplomática para seguir haciéndolo. Hasta ahora, creo que todos los sistemas están funcionando, no sin problemas, pero todos los sistemas están funcionando, y las FDI continúan derrotando a Hamas.

TML: Teniente Coronel Conricus, en este momento no está en la reserva, así que puedo hacer esa pregunta de manera un poco diferente, ¿qué sucedería si eso no continúa? ¿Cuál puede ser el resultado?

Teniente Coronel Conricus: Estamos en la conferencia de hoy, que se centra precisamente en eso. En mantener el rumbo y transmitir a los funcionarios electos en Israel que el público israelí, o grandes partes de él, no podemos representar a todos aquí, pero hay una voz muy fuerte, unida y orgullosa que dice que esto es lo que el pueblo de Israel entiende que debe hacerse, y el gobierno debería escuchar eso y mantener el rumbo y hacerlo. Si no lo hacen, creo que las consecuencias podrían ser muy graves. Porque todas las organizaciones terroristas a nuestro alrededor están observando y evaluando cada uno de nuestros pasos.

Si Hezbollah en Líbano y si los grupos de proxy iraníes en Siria y otras organizaciones terroristas en Medio Oriente ven que Hamas realizó el ataque más violento contra civiles israelíes, tomó como rehenes a 240 israelíes y cometió asesinatos, saqueos, masacres, violaciones y ejecuciones, y luego logró escapar impunemente para vivir y ver otro día, creo que sería un mensaje terrible para el Estado de Israel enviar a un entorno tan violento.

El mensaje debe ser: si tienes la audacia y la crueldad de hacer esto a civiles israelíes, tu destino será violento, será corto y al final de ese proceso estarás muerto. Ese es el mensaje que Israel necesita enviar, no porque seamos una nación belicista, sino porque somos una nación amante de la paz.

Queremos vivir en paz, con seguridad, detrás de nuestras fronteras reconocidas internacionalmente, pero entendemos que la forma en que nuestros enemigos nos respeten es mostrando que si nos perjudican de la manera horrible en que lo hizo Hamas el 7 de octubre, enfrentarán las consecuencias más severas.

TML: Ha habido informes y videos que se han difundido a través de los medios internacionales que muestran que Israel ha entrado en cementerios y está arando tumbas y volcando cuerpos, y hay imágenes impactantes al respecto. ¿Qué respondes a eso?

Teniente Coronel Conricus: Estoy de acuerdo en que las imágenes no son buenas. Una de las razones por las cuales, según entiendo, las FDI están utilizando equipos pesados ​​es debido al temor de que haya trampas explosivas. Hamas tomó como rehenes a 240 israelíes. Desde entonces, durante 110 días, Israel ha estado buscando rehenes vivos y luego los cuerpos de aquellos desafortunadamente fallecidos.

Vimos eso en Shifa, cuando las tropas israelíes entraron en Shifa, pasaron por la morgue y las instalaciones de almacenamiento donde mantenían los cuerpos en condiciones refrigeradas, y los forenses israelíes los examinaron y verificaron que los cadáveres que estaban allí no eran rehenes israelíes. Y lo que está sucediendo en otras partes de Gaza no es estéticamente agradable, y las imágenes son bastante perturbadoras, y estoy seguro de que los soldados no están contentos de tener que hacerlo, pero Israel está buscando a nuestros rehenes. Buscamos los cuerpos de los rehenes.

TML: Cuerpos muertos, te refieres.

Teniente Coronel Conricus: En efecto. Buscando cuerpos de rehenes que fueron asesinados y luego desechados, escondidos y enterrados en lugares donde se entierra a las personas, y eso mayormente son cementerios. Y luego intentar identificarlos. El propósito aquí es brindar cierre a las familias israelíes. Traer los cuerpos de los rehenes de vuelta a Israel para que sus familias puedan enterrarlos y obtener al menos algún tipo de consuelo mínimo al saber dónde se encuentran sus seres queridos, tristemente, incluso si están muertos.

Sabes, es triste, pero en lugar de hablar de esta parte de la historia, que es realmente la historia, gran parte del enfoque se centra en una parte de la actividad, una excavadora pasando por un cementerio. Estoy de acuerdo en que no queda bien. Pero no sé cómo se podría hacer de otra manera, sabiendo que Hamas coloca trampas explosivas en los cuerpos. Sabiendo que Hamas sabe que Israel va a buscar cuerpos. Entonces, aquí tenemos una doble situación conocida.

Por lo tanto, las FDI deben tener cuidado al acercarse a esas áreas. Y en lugar de contar la historia de soldados israelíes obligados a hacer mucho esfuerzo para encontrar los cuerpos de los rehenes y llevarlos a casa para su entierro, la historia es que Israel está profanando cementerios, lo cual creo que es muy desafortunado y una manera muy superficial de verlo. Y al final del día, tristemente, esta es la realidad que Hamas nos impuso, a las familias israelíes.

Hay 136 familias que aún están esperando a sus seres queridos después de más de 110 días. Y hay muchos que saben que sus seres queridos, desafortunadamente, han fallecido. Y eso es parte de la misión de las FDI, traer de vuelta a las personas con vida, y si no pueden hacerlo, traer los cuerpos para un entierro adecuado.

TML: El libro de guerra y los tribunales penales internacionales pueden no estar de acuerdo con la forma en que tú y otros líderes israelíes lo ven, ¿cómo equilibras saber que estos son problemas importantes que Israel puede enfrentar a medida que la guerra continúa e incluso cuando termina?

Teniente Coronel Conricus: Tenemos que ser claros sobre lo que estamos haciendo. Tenemos que decir y explicar, como acabo de hacer, cuáles son las acciones que estamos tomando y por qué las estamos tomando. Creo que la única cosa en la que debemos mejorar un poco es anticiparnos, anunciar mientras esto está sucediendo, mientras las excavadoras están allí, mientras nuestros soldados buscan cuerpos, simplemente salir y decirlo. Porque si lo dices y explicas al mundo lo que está sucediendo, le da a nuestros adversarios y a los que nos odian en todo el mundo, cuando controlan los medios, la oportunidad de enmarcar un evento y enmarcarlo de manera negativa hacia Israel. Creo que lo que deberíamos estar haciendo es, lo que Israel debería estar haciendo, es ser un poco más rápido y anticiparnos a la posible prensa negativa que surgirá de diferentes actividades.

La guerra es horrible y fea en cualquier sentido. La guerra nunca es hermosa. Es el peor esfuerzo humano de todos los tiempos. Siempre se ve mal. Pero si sales y explicas lo que estás haciendo, entonces tienes una mejor oportunidad de al menos negarle a tu enemigo la capacidad de manipularlo y usarlo para sus propósitos, y espero que el estado de Israel mejore ligeramente en eso.

TML: La arena política no es la misma hoy que al comienzo de la guerra. Ves que muchos de los senadores demócratas apoyaron una enmienda, 49 a 51, en la que querían ver una solución de dos estados a través de negociaciones. No necesariamente es paralelo a cómo los israelíes ven el panorama al día siguiente. Sabiendo que Israel necesita a Estados Unidos y necesita el apoyo militar, y por supuesto a través de la compra de armas, ¿cómo ves que esto se desarrolle?

Teniente Coronel Conricus: Veo mucho apoyo en el Congreso. Veo un tremendo apoyo material de Estados Unidos aprobado por el Congreso y el Senado que se envía a Israel, y veo mensajes muy claros, no tanto en los medios de comunicación, sino más en canales directos con funcionarios estadounidenses e israelíes. "Haz el trabajo, te respaldamos. Acaba con Hamas. Intenta no matar a no combatientes, pero haz el trabajo". Esa es la esencia del mensaje que estoy recibiendo detrás de puertas cerradas.

En los medios de comunicación, creo que hay muchos periodistas y editores que tienen una cierta agenda que están promoviendo. Y siguen haciendo estas preguntas, sobre la solución de dos estados y sobre cuestiones políticas, tratando de crear una división entre Israel y Estados Unidos. Y en algunos casos, tiene un efecto, porque si a un secretario se le hace una pregunta 10 veces, tal vez en la décima vez se deslice una parte de la respuesta y luego esa parte de la respuesta se amplifique, diciendo: "bueno, esta es la respuesta oficial de Estados Unidos". No creo que eso sea cierto.

Creo que hay un tremendo apoyo, tanto institucional como popular. Esto se ve respaldado por encuestas recientes en Estados Unidos. Hay un apoyo institucional y popular tremendo para la situación de Israel, para la necesidad de Israel de derrotar a Hamas para asegurar su seguridad. No estoy demasiado preocupado, pero por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina del Primer Ministro aún necesitan trabajar muy duro para comunicar eso de manera clara y obtener el mensaje e información correctos, y explicar cuál es la perspectiva de Israel.

Personalmente, no creo que hablar ahora de la solución de dos estados sea realmente relevante. Me encantaría que hubiera una situación en la que mis hijos y nietos no crezcan con un conflicto palestino-israelí activo. Hoy en día, con Hamas siendo una parte dominante del panorama político palestino y dominando el enfoque general de cómo quieren resolver el conflicto, su solución es la no existencia de Israel.

Así es como piensa Hamas solucionar el problema. No creo que estemos en ese punto y no creo que sea relevante. Creo que es un poco insensible repetir la solución de dos estados hoy en día cuando estamos tan lejos de ella, y especialmente cuando el lado palestino está, diría yo, ni siquiera cerca de hablar sobre reconocer el derecho de Israel a existir, para que vivamos aquí, en nuestra tierra soberana, y en la tierra del pueblo judío. Simplemente no lo veo sucediendo y, por lo tanto, creo que es un poco insensible.

TML: El Brigadier General Avivi realmente siente que podría haber una guerra total con Hezbollah. ¿Cómo se vería eso? Tienes soldados agotados. Soldados que están siendo enviados a casa y podrían ser llamados de vuelta. Será una guerra mucho más grande y peligrosa de lo que uno puede imaginar. Entonces, ¿cuál crees que será el resultado de una guerra de esa magnitud?

Teniente Coronel Conricus: Mucho más grande que una guerra con Hamas. Pero el espíritu combativo de las FDI está alto. Los reservistas que se van a casa y las unidades que salen para descansar y reabastecerse básicamente están diciendo una cosa a sus comandantes: déjenme volver y terminemos el trabajo. Y creo que eso indica su nivel de resistencia y compromiso.

Hezbollah es un enemigo diferente. Un enemigo mucho más poderoso y mejor equipado que tiene un patrocinador estatal directo, Irán, y que opera en un terreno muy desafiante y más grande, mucho más grande que la Franja de Gaza. Pero Hezbollah también tiene muchas debilidades.

Son responsables de lo que hacen. Son responsables ante el público libanés por la destrucción que traerán a Líbano si inician una guerra contra Israel. Y lo saben. Y por un lado, los daños y la destrucción en Israel serían mucho más significativos que los enfrentamientos actuales con Hamas, pero al final del día, Israel lo superará.

Habrá daños y probablemente muchas bajas, pero Israel lo superará. No estoy seguro de que Líbano lo haga. Y creo que Hezbollah es consciente de esto. Hassan Nasrallah lo sabe, y es parte de sus cálculos. Hasta ahora, Hamas ha hecho todo menos lanzar el fregadero de la cocina a Hezbollah, suplicándoles "por favor únanse a la batalla", y Hezbollah ha decidido no hacerlo aún a un nivel de escalada real. Han estado disparando y haciendo cosas, pero han decidido no hacerlo todavía. Y creo que parte de eso se debe a que también entienden las consecuencias.

Israel no está feliz de abrir una guerra contra Hezbollah, pero si Israel no tiene otra opción, creo que es lo que tendrá que hacer.

TML: El envío mundial se ha visto afectado. Las personas que se encuentran en Utah y otras partes de Estados Unidos no sabían qué era Yemen y aquí estamos, cuando los barcos son atacados, pero principalmente porque están tratando de atacar barcos israelíes, aunque no exclusivamente. Y aquí tienen nuevamente el proxy de Irán trabajando en contra del estado de Israel.

Teniente Coronel Conricus: Se están quitando las máscaras. Eso es lo que está ocurriendo. Tienen a los hutíes. Algunos en los medios de comunicación aún los llaman rebeldes hutíes, ¿rebeldes contra qué exactamente? Son terroristas hutíes que operan bajo las órdenes de la República Islámica de Irán, ejecutando su política exterior y tratando de asfixiar y aplicar presión diplomática y financiera a Israel. Sin embargo, creo que se están perjudicando enormemente porque están exponiendo al mundo, incluso a aquellos que no quieren creerlo o que renuncian a entender la realidad, la conexión entre los hutíes e Irán es clara y evidente para todo el mundo. Y el hecho de que los hutíes estén dispuestos, bajo las órdenes de Irán, a obstaculizar el tráfico global y el flujo de bienes, creo que es algo tremendo y están mostrando exactamente por qué están allí y cuáles son sus verdaderas prioridades.

Esto no se trata de Israel. Sabes que la bandera de los hutíes comienza con "¡Alá es grande!" y luego la segunda línea es "Muerte a América". Después viene "Muerte a Israel", "Malditos sean los judíos" y luego "Victoria para el Islam". Pero primero está "Muerte a América". Y eso debe recordarse. Ese es su enfoque y están sirviendo a los propósitos iraníes, y lo que está sucediendo ahora es que se están quitando las máscaras y las personas de todo el mundo pueden ver los tipos de organizaciones y enemigos a los que Israel se enfrenta.

TML: Portavoz internacional del estado de Israel y su ejército, ¿cuál es el mensaje que siente que no se estaba difundiendo y que si tuviera que mirar todas las entrevistas que ha hecho durante la guerra, cuál sería el mensaje?

Teniente coronel Conricus: La belleza del pueblo de Israel. Porque al hablar en nombre del ejército, rara vez tienes la oportunidad de mostrar a la gente. Siempre es esta masa de color verde oliva de vehículos, tanques o aviones en el aire o su equipamiento. Pero nunca hay suficiente capacidad para mirar a las personas.

Y creo que lo que luché y estoy realmente orgulloso de representar es al pueblo de Israel, que a pesar de todo lo que enfrentamos, a pesar de los tremendos ataques del 7 de octubre, y el fracaso y la humillación, y las dificultades por las que están pasando, la gente es fuerte, la gente es resoluta, la gente se está uniendo, mostrando hermosos signos de unidad, y lo más importante, resistencia, firmeza y la capacidad de enfrentar desafíos significativos y seguir enfocados en el trabajo y continuar luchando hasta que termine la lucha. Y creo que sería genial si eso formara más parte de la cobertura.

Entiendo que las noticias internacionales se centran en las noticias. Y muchas veces, se le da una cara humana al otro bando, se le da una historia humana. Y para los espectadores de todo el mundo, es difícil relacionarse con un militar, un hombre grande con uniforme o un tanque pasando. Es más fácil relacionarse con una persona, con una mujer, con un niño, con un padre afligido. Y creo que la historia de Israel no está recibiendo suficiente atención humana, y sería genial si eso fuera diferente.

TML: Entonces, como hombre de familia que entró en Gaza, ¿qué es lo que te impactó y te impide dormir pensando en ello?

Teniente Coronel Conricus: Los rehenes. Eso es lo que me tenía preocupado y no sé cómo las familias pueden seguir funcionando y viviendo. Debe ser abrumadoramente difícil y ni siquiera puedo imaginar por lo que están pasando. Pero al ir a Gaza y hablar con los soldados allí, quienes eran de las Fuerzas Especiales, una de sus misiones era encontrar pistas o rastros, o incluso rescatar rehenes.

Entraban al hospital Shifa y había información de que podrían estar reteniendo rehenes bajo Shifa, y teníamos información de que anteriormente los habían llevado a Shifa y les habían dado tratamiento médico dentro del hospital por parte de los terroristas. Muchos de los soldados decían emocionados que "quizás, si Dios quiere, tendré la oportunidad de salvar a un rehén". Ellos entienden lo tremendo que sería traer de vuelta a un rehén. Desafortunadamente, eso aún no ha sucedido. Y aún no hemos logrado - Israel aún no ha logrado traer a casa a nuestra gente.

TML: ¿Por qué? ¿Por qué?

Teniente Coronel Conricus: Creo que el nivel de esfuerzo que Hamas ha tomado para hacerlo casi imposible desde el punto de vista táctico cinético, creando una situación muy difícil, pero eso no ha evitado que las FDI lo intenten. En este momento, las FDI están tratando de recopilar inteligencia, pero también de encontrar dónde están y sacarlos. Y aún tengo esperanzas de que puedan lograrlo.

TML: Teniente Coronel Jonathan Conricus, gracias por unirte a mí en The Media Line.

Teniente Coronel Conricus: Gracias.