¿La Cruz Roja es realmente neutral con Israel?

Entre las numerosas imágenes traumáticas con las que los israelíes están lidiando desde el 7 de octubre, se encuentran las de la liberación y traslado de 105 rehenes, en su mayoría mujeres y niños, de la cautividad de Hamas. Entregados a manos del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, esperando para transferirlos a los vehículos del CICR y luego a oficiales egipcios e israelíes esperando, el miedo y el estrés invadieron a los civiles recién liberados mientras eran rodeados por terroristas armados de Hamas y multitudes de palestinos gritando.

Los rehenes estaban visiblemente tensos mientras recorrían la corta distancia entre los vehículos de Hamas y los Land Rovers blancos del CICR adornados con una cruz roja en sus costados, que los llevarían a través de Gaza hasta el cruce de Rafah, primero con las fuerzas de seguridad egipcias y luego entregados a las IDF.

Un rehén, Rimon Kirscht, notablemente desafió a un terrorista de Hamas y luego, al ser abordada por un trabajador del CICR, aparentemente intercambió algunas palabras de desprecio. Sin embargo, otro rehén abrazó emocionalmente a todos los trabajadores del CICR que los transportaron una vez que llegaron al cruce.

"Nos alegramos de haber podido trasladarlos de un lugar que no era seguro a un lugar mucho más seguro", dijo Jason Straziuso, jefe de medios globales del CICR, en una entrevista con NBC el 24 de noviembre, cuando fueron liberados 24 rehenes durante la implementación de la primera etapa del acuerdo que también implicaba la transferencia de mujeres palestinas y prisioneros adolescentes varones de las cárceles israelíes a manos palestinas. "Nuestro papel fue el de mediador neutral, ese intermediario de confianza que es un aspecto vital de esta operación, para ser confiado tanto por Hamas como por Israel para llevar esto a cabo de manera segura".

Pero para la gran mayoría de los israelíes, con el fracaso del CICR durante el Holocausto de hacer algo en nombre de los judíos en los campos de concentración aún fresco en sus memorias, los términos "intermediario de confianza" e "intermediario neutral" son ridiculizados y acusan al CICR de hacer prácticamente poco o nada para asegurar la liberación de los rehenes en manos de Hamas, averiguar su paradero, y mucho menos visitarlos o garantizar que hubieran recibido los medicamentos enviados en un acuerdo mediado por Qatar a mediados de enero. FAMILIARES DE LOS REHENES y simpatizantes protestan ante una reunión de la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, y en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, en diciembre de 2023. (credit: FLASH90)

"A lo largo de los años desde el día de su creación, la Cruz Roja nunca ha [dado un paso adelante por los judíos] o los israelíes, incluso durante el Holocausto", acusó Nitsana Darshan-Leitner, fundadora del Centro de Derecho Shurat HaDin-Israel, quien, en una carta de demanda legal firmada por más de 1.200 abogados, ha acusado al CICR de tomar solo medidas superficiales para proteger a los rehenes. Criticaron al CICR por lo que ella dice que es una posible violación de la integridad por parte de su sociedad afiliada Media Luna Roja Palestina (MLRP), por permitir el transporte de terroristas de Hamas en sus ambulancias.

"Incluso durante el Holocausto, se abstuvieron de visitar a los judíos en los campos de concentración", recalcó.

SARAH DAVIES, cuyo cargo es portavoz del CICR en Israel y los Territorios Ocupados, dijo que no podía hacer comentarios sobre la acusación contra la MLRP porque "aunque son parte del Movimiento del CICR, son una entidad separada y serían ellos quienes tendrían que hacer comentarios al respecto".

Sin embargo, dijo a la Revista: "La Media Luna Roja Palestina ha estado proporcionando servicios médicos básicos y de ambulancia en circunstancias extremadamente peligrosas en Gaza desde que estallaron los enfrentamientos, cuidando a las muchas personas heridas en el conflicto. Con los escasos recursos médicos que actualmente existen en Gaza, la MLRP se está enfocando en brindar apoyo para salvar vidas a los civiles que se han visto afectados por esta escalada".

"Según el derecho internacional humanitario, las ambulancias, el personal médico y las instalaciones de salud deben ser protegidos y utilizados solo para transportar o tratar a los heridos".

En diciembre, Shurat HaDin, en nombre de las familias de los rehenes, presentó una demanda sin precedentes contra el CICR por "no cumplir con su mandato y deber moral de visitar a los israelíes secuestrados en Gaza, asegurar su bienestar y luchar por su liberación".

"Vemos esto como un patrón de décadas con la Cruz Roja. No hicieron nada para ayudar al soldado de las FDI Gilad Schalit, que estuvo retenido durante cinco años por Hamas en Gaza. En su página web, la Cruz Roja se disculpa por no haber ayudado a judíos en los campos de concentración nazis en la década de 1940. La disculpa tardía suena hueca... La agencia alega que mantiene un lugar especial en el derecho internacional y bajo la Convención de Ginebra, sin embargo, frecuentemente falla en actuar en favor de los judíos", acusó Darshan-Leitner el 27 de diciembre en el San Diego Jewish World.

Eco de lo que muchos israelíes han dicho sobre el papel del CICR, Darshan-Leitner dijo que "se convirtió en simplemente una compañía de taxis para llevar a los rehenes una vez que son liberados".

"Dicen que Hamas no los deja entrar, pero no veo ninguna solicitud de su parte; no veo ninguna exigencia a Hamas", declaró. "Además, no están trabajando en un vacío. Es una organización internacional establecida por la Convención de Ginebra, a la que todos los países firmaron; por lo tanto, si lo desean, tienen mucho peso en la ONU y en otros países para obligar a Hamas a dejarlos entrar. No los veo acercarse a la ONU. No veo que la ONU proponga resoluciones contra Hamas."

El CICR dijo estar "sorprendido y entristecido" por la demanda, que refleja un "lamentable malentendido" sobre lo que hace el CICR, cómo opera y la naturaleza de su mandato humanitario en virtud del derecho internacional humanitario.

Davies, que se encuentra en Tel Aviv, dijo que el CICR ha estado y está constantemente involucrado en discusiones entre bastidores con varios grupos sobre los rehenes en Gaza. Ha dicho "varias veces" que la toma de rehenes está prohibida desde una perspectiva del derecho internacional y ha pedido la liberación inmediata de los cautivos. En caso de que eso no suceda, está pidiendo visitas, similares a las que realiza en otras áreas de conflicto, para verificar el bienestar de los rehenes, proporcionar medicamentos cuando sea necesario y restablecer el contacto con los miembros de la familia.

"Aunque... puede parecer que no estamos haciendo nada, puedo asegurarles que constantemente estamos trabajando tras bastidores... Nuestra red constantemente les recuerda lo que estamos pidiendo y lo que necesita suceder", dijo. Hacer una declaración políticamente explícita no solo correría el riesgo de perder su neutralidad, sino que también pondría en peligro su trabajo aquí, así como en otras partes del mundo, agregó.

¿Neutralidad? ¿Acción?

En su sitio web, la organización ha hecho un esfuerzo considerable para explicar su rol en la situación de rehenes y su postura.

Como parte neutral destinada a ser confiable por ambas partes en un conflicto, el CICR no participa en ninguna de las negociaciones políticas, explicó Davies. Su papel es intervenir una vez que las partes han negociado y llegado a un acuerdo, cuando se han acordado detalles concretos, entonces interviene como esa "organización confiable" que puede mediar entre una y otra parte, como se ha visto en situaciones de rehenes anteriores.

Es difícil, especialmente en esta era de información instantánea, que las personas comprendan que el CICR no es una organización que siempre sale públicamente a hablar sobre su trabajo, dijo. Es crucial, añadió, que los grupos armados y los gobiernos sientan que pueden confiar en que lo que dicen en sus discusiones con el CICR se mantiene en privado.

Se debe tener en cuenta que, con Gaza siendo actualmente una zona de conflicto activa, es casi imposible intentar cualquiera de esas acciones, como visitar a los rehenes o entregar medicamentos, o incluso confirmar si esto ha tenido lugar en absoluto.

La liberación de los rehenes es una de las principales prioridades de la organización, afirmó, reconociendo la dificultad para las familias de no poder comunicarse con sus seres queridos o no saber dónde se encuentran. Aun así, afirmó que el CICR no puede revelar los detalles de esas negociaciones, aunque esta postura quizás no sea popular. Sin embargo, mencionó que han aprendido a través de "décadas de experiencia" que esta es la mejor manera de obtener los resultados que esperan.

No están buscando "me gusta" en las redes sociales, dijo.

"Desde el primer día, hemos pedido públicamente y repetidamente tener acceso a los rehenes y su liberación inmediata. También hemos estado en contacto con todas las partes en conflicto para presionar por su liberación y hemos abogado, entre otras cosas, por poder verificar su estado médico y proporcionarles sus medicamentos requeridos. También seguimos pidiendo que se les permita enviar un mensaje a sus familias.

Las familias de los rehenes están soportando un sufrimiento inimaginable mientras esperan noticias de sus seres queridos. Reconocemos sus expectativas y solicitudes de ayuda.

"Sin embargo, por mucho que desearíamos poder hacerlo, no podemos obligar a las partes a decirnos la ubicación de los rehenes y permitirnos visitarlos. El acuerdo de las partes involucradas es una condición esencial para que el CICR lleve a cabo su trabajo", dijo Davies.

Varias familias israelíes que se reunieron con representantes del CICR en un intento por hacer llegar medicamentos urgentes a sus seres queridos tomados como rehenes, incluyendo la familia de Elma Avraham de 84 años, quien fue liberada durante el alto el fuego; y los padres de Doron Steinbrecher, criticaron lo que llamaron la negativa de la organización a ayudar. Sin embargo, Davies del CICR señaló que no pueden entregar los medicamentos siempre y cuando no se alcance un acuerdo entre Israel y Hamás que permita dicho traslado.

"Sabemos que [transferir medicamentos] es una gran preocupación para muchos familiares de los rehenes, y entendemos lo devastador que es no saber si están recibiendo los medicamentos que necesitan", dijo Davies. "Reiteramos que en este momento no tenemos acceso a los rehenes para garantizar la entrega adecuada y facilitar los medicamentos, los cuales tendremos listos en mano en caso de que se alcance un acuerdo para ello.

"Seguimos exigiendo la liberación incondicional y el acceso a los rehenes, como lo hemos hecho desde el primer día, y estamos listos para llevar a cabo esas visitas".

Aunque su labor no siempre parezca significativa para los israelíes, que "están viviendo esta terrible situación", su enfoque siempre es marcar la diferencia, como se pudo ver en su facilitación para la liberación y traslado de los 109 rehenes, explicó Davies.

"La gente asume que no estamos trabajando en esto, pero lo estamos haciendo constantemente a nivel más alto de nuestra organización, hasta nuestra delegación aquí en persona... para asegurarnos de que se logren resultados y estas personas puedan reunirse con sus familias, lo cual es realmente una parte muy importante de esto".

Es muy comprensible que las personas estén emocionalmente alteradas en este momento, dijo Davies, pero comparar al CICR con un servicio de taxis es un "concepto erróneo".

"Lo que han visto es solo una fracción de lo que sucede. Estas operaciones son increíblemente complejas. Involucran a múltiples empleados internacionales, incluidos médicos", dijo Davies.

"Conducir muy simplemente a través de una zona de guerra en la oscuridad para reunirse con un grupo armado, luego transferir a los rehenes fuera del área de conflicto armado, incluso si las hostilidades han cesado en este momento, es muy desafiante. Las carreteras están destruidas, hay escombros y preocupación por municiones sin explotar, por lo que hay muchos detalles y logística, y el momento tiene que ser preciso.

"Eres el conducto entre dos partes en guerra que no confían entre sí, y hay muchas emociones intensas y estrés".

De hecho, Eviatar Manor, quien se desempeñó como embajador israelí en Ginebra (2012-2016), donde se encuentra el CICR, dijo que el peligro personal en el que el personal del CICR se colocó para facilitar la transferencia, sin armas, rodeados por una multitud de personas que gritaban "Muerte a Israel", no debe ser minimizado. Sin estos "conductores de taxi", enfatizó, el intercambio no habría sido posible.

"Es fácil decir que son taxistas, pero estos conductores también podrían haber sido atacados y asesinados", dijo. "No estoy seguro de que haya muchos que, en una crisis, estarían felices de estar en una situación como esa entre dos bandos en guerra".

CICR y antisemitismo

Además de una disculpa oficial que el CICR emitió en 2007 por su fracaso durante el Holocausto, en 2015, en la conmemoración del 70º aniversario de la liberación de los campos, el entonces presidente del CICR, Peter Maurer, dijo: "En términos institucionales, el CICR también aprendió algunas lecciones difíciles. Falló en proteger a los civiles, y en particular, a los judíos perseguidos y asesinados por el régimen nazi; falló en comprender la singularidad y la inhumanidad al responder a lo escandaloso con procedimientos estándar; miró impotente y en silencio, sin realmente intentar, ciertamente no lo suficiente, vivir de acuerdo al principio de humanidad.

"El CICR falló porque sacó conclusiones inexcusablemente falsas de observaciones perfectamente válidas. Fracasó como organización humanitaria porque perdió su brújula moral. Este fracaso se ha convertido en una parte intrínseca de nuestra historia institucional.”

En una entrada de blog en el momento del aniversario, el CICR lo calificó como "el mayor fracaso en la historia del CICR" y reconoció su "impotencia y los errores cometidos al lidiar con la persecución y genocidio nazi, faltando decisión en tomar medidas para ayudar a las víctimas de la persecución nazi”.

"Para el CICR, la forma más apropiada de honrar a las víctimas y sobrevivientes del Holocausto es luchar por un mundo en el que se respete la dignidad humana de cada hombre, mujer y niño sin reservas", agregó Maurer.

Sin embargo, Darshan-Leitner dijo que las afirmaciones de imparcialidad del CICR no son más que "no hacer nada por los judíos".

"Hoy se arrepienten. Hoy en su página web tienen una gran disculpa por no visitar a los judíos en los campos, así que ahora una vez más están diciendo lo mismo sobre [la situación de rehenes en Gaza] siendo un asunto interno.

"Sé que es difícil de entender, pero lean mis labios: Odian a los judíos", dijo Darshan-Leitner. "Puedo decirlo abiertamente. Odian a los judíos, al igual que el resto de las organizaciones internacionales. Es un hecho; ¿qué se puede hacer? No se puede negar; no se puede ser políticamente correcto. Tienes una organización internacional que no hace nada por los judíos ni por los israelíes. Es puro antisemitismo".

Davies dijo que el CICR rechaza el antisemitismo en todas sus formas.

"Hemos reconocido nuestro fracaso y nuestro arrepentimiento por este fracaso durante el Holocausto, y sabemos que es nuestro mayor fracaso como organización", dijo. "No hay nada que podamos hacer ahora para cambiar el pasado; no podemos aliviar el dolor y el horror que millones han sufrido. Pero podemos aprender de estos fracasos y dedicarnos a poner consistentemente en el centro la protección de los civiles bajo la ley humanitaria. Eso es por lo que trabajamos".

Ella señaló que el Cuarto Convenio de Ginebra, que establece las protecciones de los civiles durante tiempos de guerra y que Israel ratificó en 1951, no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. "Después de la Segunda Guerra Mundial quedó claro que había una brecha, lo que llevó a que muchas personas sufrieran".

De hecho, el sufrimiento de los judíos durante el Holocausto fue un factor muy influyente en la demanda de protección de civiles en el Cuarto Convenio de Ginebra, dijo.

Para Manor, las acusaciones de antisemitismo contra el CICR son, de nuevo, "la salida fácil".

"Decir que alguien es antisemita creo que es la salida fácil. Las personas con las que traté no lo eran. No puedo decirte qué pasó después", dijo Manor, quien estaba en Ginebra durante la guerra de Gaza de 2014 tras el secuestro de tres estudiantes yeshiva israelíes por terroristas de Hamas. "Maurer, mi persona de contacto principal, incluso diría que era muy, muy atento y colaborador".

Los problemas con los que Manor lidiaba de forma habitual solían ser los incidentes ocasionales entre Hamas e Israel y, de vez en cuando, la cuestión de los prisioneros de seguridad palestinos.

"Nuestra misión en Ginebra fue buena y fructífera, con los conflictos habituales, por supuesto", dijo Manor. "El conflicto en Gaza no es algo nuevo".

¿Anti-Israel?

Sin embargo, Manor admitió que el CICR podría, en cierto nivel, ser anti-Israel por cualquier motivo.

"Por supuesto, lo negarán y dirán que son neutrales y no favorecen a un lado sobre el otro", señaló.

Como signatarios de la Cuarta Convención de Ginebra, el papel del CICR es visitar a prisioneros de guerra y verificar su seguridad y sus necesidades, pero solo después de que se alcancen acuerdos entre las partes en conflicto, explicó Manor, agregando que el CICR no tiene el mandato de negociar acuerdos o actuar como intermediario, sino solo implementar el acuerdo alcanzado por ambas partes.

En la situación actual, esto se vio una vez que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo negociado para la liberación de rehenes en noviembre, coordinado por otros intermediarios, señaló. El CICR fue llamado para recoger e implementar ese acuerdo, tanto con los rehenes israelíes como con los prisioneros palestinos.

Sin embargo, Manor dijo que habría esperado ver más empatía por la situación actual de rehenes en las declaraciones emitidas por el CICR. "No me sorprende su incapacidad para contactar a los rehenes para ver en qué estado se encuentran, o [para] llevarles medicamentos. Sin embargo, estoy decepcionado con la falta de empatía mostrada por el CICR, tanto por la oficina principal en Ginebra como por la oficina aquí", afirmó. "Creo que podrían haber mostrado más empatía en sus declaraciones también hacia el sufrimiento de Israel. No se trata solo de los rehenes; también se trata de los israelíes desplazados".

Con cientos de cohetes también lanzados contra Israel, habría esperado "declaraciones más firmes y sólidas", dijo.

"Son una organización humanitaria y pueden expresar preocupación y aliento a las partes para alcanzar un acuerdo o para alentar a los intermediarios a ser más originales en su pensamiento y más activos", dijo Manor. "Esto lo pueden hacer si así lo eligen".

Davies enfatizó que la capacidad del CICR para visitar prisioneros y cautivos está únicamente en manos de las partes en conflicto, quienes necesitan encontrar términos en los que ambos estén de acuerdo para que las visitas tengan lugar.

Al inicio de la guerra, la Ministra de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir canceló las visitas familiares estándar permitidas para los prisioneros de seguridad palestinos en Israel, señaló. Y con la situación en Gaza aún siendo una zona de combate activa, la capacidad del CICR para visitar realmente a los rehenes israelíes es casi imposible.

Ella señaló que en otras áreas del mundo, como Siria, Filipinas y Afganistán, miembros del personal del CICR han sido secuestrados, algunos permaneciendo en cautiverio durante cinco años o más. Recientemente, dos miembros del personal del CICR que estaban detenidos como rehenes fueron liberados en Mali después de un mes de cautiverio.

"Todos entendemos muy bien que las personas que viven en zonas de conflicto están emocional, mental y físicamente agotadas y exhaustas", añadió. "Y están viviendo una situación por la que nadie debería pasar. Es más fácil entender que las personas estén frustradas o emocionales porque vemos el horror por el que pasan".

El rescate de rehenes en noviembre involucró cuatro vehículos y ocho miembros del personal del CICR, dijo, y aunque durante el intercambio en sí mismos se centraron en tranquilizar a los rehenes, tras completar el intercambio algunos miembros del equipo estaban muy emocionados y llorando.

“Ellos dijeron que fue una experiencia emocional”, dijo.

¿Qué es el CICR?

El CICR fue establecido en Ginebra, Suiza, en 1863 y ha tenido presencia en Israel desde 1967, con su delegación trabajando con tanto israelíes como palestinos. Tiene oficinas en varios lugares, incluyendo Tel Aviv, Gaza y Cisjordania.

Tradicionalmente, los presidentes del CICR han sido suizos. La posición ha sido ocupada por Mirjana Spoljaric Egger, una diplomática suizo-croata, desde octubre de 2022. Se reunió con funcionarios en Israel y en Cisjordania en diciembre y también se reunió con familias de rehenes.

El CICR es el organismo responsable de implementar el aspecto humanitario de la Cuarta Convención de Ginebra, como visitar a prisioneros de guerra, pero no negocia acuerdos entre partes en conflicto.

Actualmente, el CICR está trabajando en 100 países donde las personas están privadas de libertad en relación con conflictos.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está compuesto por el CICR (que trabaja en conflictos armados y con el derecho internacional humanitario); la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (que trabaja en desastres naturales); y las Sociedades Nacionales (que proporcionan primeros auxilios en muchos lugares, así como donaciones de sangre y otros apoyos locales). Magen David Adom es la Sociedad Nacional en Israel.

En Israel, el CICR ha mantenido una larga asociación con la Coalición Israelí de Trauma, apoyando la capacitación de formadores de profesionales de la salud mental y médicos, y con el Centro Médico Barzilai en Ashkelon.

En octubre pasado, en respuesta a la necesidad del personal hospitalario de contar con más herramientas para hacer frente al estrés de ser frecuentemente los primeros en responder después de hostilidades armadas en el sur, el CICR, el Centro Médico Barzilai y la Coalición Israelí de Trauma continuaron con su programa en curso Ayudando a los Ayudantes. El programa, que comenzó en 2022, fue diseñado para fortalecer la resistencia mental de los cuidadores en primera línea de conflictos armados y violencia.

A continuación se presentan ejemplos del trabajo del CICR en Israel, tanto desde como antes del 7 de octubre, proporcionados por Sarah Davies, la portavoz del CICR en Israel y los Territorios Ocupados:

Ejemplos de trabajo desde el 7 de octubre (actualizado hasta diciembre):

Ejemplos del trabajo realizado desde el 7 de octubre (actualizado hasta diciembre):Distribución de artículos forenses para facilitar la gestión digna, la identificación y la eventual devolución de restos humanos a sus familias; en Israel se distribuyeron unos 1.200 artículos, entre ellos mascarillas, protectores faciales y bolsas para efectos personales.Proporcionó apoyo técnico y estableció una asociación con el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel para reforzar su capacidad de gestión de casos complejos de desaparecidos en conflictos armados.Comenzó a trabajar para evaluar y reforzar la capacidad local en Israel para permitir la identificación, recuperación y devolución de restos humanos a sus familias.Impartió un curso de formación en línea para ayudar a la Asociación de Centros de Crisis por Violación de Israel a organizar talleres técnicos para su personal sobre la prestación de apoyo psicosocial y de salud mental a las víctimas de violencia sexual en conflictos armados.

Ejemplos del trabajo previo del CICR como organización neutral en la región:

Al final de la guerra del Yom Kippur de 1973, 9.000 prisioneros fueron repatriados bajo los auspicios del CICR. Durante la intervención israelí en Líbano (1982-1985), el CICR repatrió a grupos de prisioneros liberados. También actuó para la devolución de restos humanos en 1967 y 1973. Anteriormente, durante la Crisis de Suez en 1956-1957, el CICR organizó la repatriación de detenidos en manos israelíes y egipcias, mientras que tras la Guerra de los Seis Días de 1967 el CICR repatrió a 5.500 prisioneros de guerra y 1.000 civiles.En 1970, un grupo que operaba desde territorio libanés capturó a un guardia civil israelí. El CICR obtuvo autorización para visitarlo seis veces y enviar mensajes a su familia. Más tarde, en 1970, delegados del CICR repatriaron a varios civiles israelíes, liberados poco después de ser capturados, que habían cruzado a territorio libanés.En 2004, el CICR ayudó con la logística de la liberación de un civil israelí de Líbano y la repatriación de tres restos de soldados israelíes.

Su personal, también antes del 7 de octubre, visitó a prisioneros palestinos en cárceles israelíes, brindó asistencia económica a palestinos afectados por restricciones, ofreció apoyo de agua mediante la instalación de sistemas hídricos, documentó demoliciones de viviendas y brindó asistencia a los afectados de forma inmediata. En Gaza, también antes del 7 de octubre, tenía un programa de rehabilitación física, así como programas de salud mental, resiliencia y servicios esenciales.