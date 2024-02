Advertencia fatal antes de la masacre del 7 de octubre.

Una ola de reacciones sin precedentes me inundó durante el fin de semana, tras la publicación de los primeros resultados de la investigación sobre el fallo de la inteligencia militar el 7 de octubre. Para aquellos que no lo saben, la unidad de inteligencia de las FDI, Unidad 8200, es la unidad más grande en el militar. De 8200 surgen decenas de miles de israelíes exitosos, muchos de los cuales crean nuevas empresas, se convierten en grandes actores de las industrias cibernética y de alta tecnología y llevan a Israel a la vanguardia mundial de la tecnología de punta.

Cientos de ellos me escribieron a través de diversas plataformas. Compartieron el dolor de un importante fracaso de inteligencia, su amor por la unidad especial en la que pasaron sus años de formación, sugerencias para mejorar y críticas.

Para completar el cuadro, presento aquí lo que el comandante Y del 8200 escribió a todos los soldados y oficiales de la unidad el 24 de septiembre de 2023, en vísperas del 50 aniversario de nuestro anterior fracaso de inteligencia que fue la Guerra de Yom Kippur, menos de dos semanas antes la masacre del 7 de octubre. Aquí está la carta completa del comandante.

Una lectura escalofriante en retrospectiva: una advertencia sobre los peligros de las fallas de inteligencia

La lección de la Guerra de Yom Kipur sobre la preparación personal y la afirmación "No podría pasarme a mí" todavía resuena 50 años después. Nuestra principal misión, como unidad de inteligencia, es hacer sonar la alarma de guerra. Fracasamos en esa misión durante la Guerra de Yom Kipur.

Desde entonces, hemos experimentado éxitos y fracasos. A veces descubrimos que fuimos los primeros en hacer sonar la alarma y, a veces, no logramos dar la alerta a tiempo.

Moshe Dayan y Ariel Sharon en la guerra de Yom Kipur (credit: Uri Dan / Official Site)

El desafío de hacer sonar la alarma es universal.

Uno de los famosos fracasos de la inteligencia estadounidense es Pearl Harbor. La armada japonesa atacó a la flota estadounidense y la sorpresa total llevó a Estados Unidos a unirse a la Segunda Guerra Mundial. Este fracaso catastrófico llevó al establecimiento de la CIA. [Los estadounidenses] dijeron que desde entonces, una vez cada tres años, experimentan otro Pearl Harbor. En términos más simples, creamos una agencia de inteligencia asombrosa y, sin embargo, seguimos experimentando fallas importantes.

No se puede subestimar la importancia de la preparación. No podemos enfatizar lo suficiente el desafío que supone cumplir esta misión.

Como joven oficial de inteligencia, me sentí como si fuera una reencarnación de [los oficiales que estaban allí en] ese gran error en la víspera de Yom Kipur. Leo cada libro, cada artículo de forma obsesiva. Sentí que estaba allí. Y luego, hace 20 años, decidí reunirme con todos los altos oficiales de inteligencia que estuvieron allí durante esa guerra: Eli Zeira, que era el jefe de Aman [la Dirección de Inteligencia Militar]; Aryeh Shalev, jefe de investigaciones militares; Yoel Ben-Porat, director de SIGINT, y muchos otros. Salí de cada reunión conmocionado. Recuerdo salir de las reuniones pensando: "Vaya, son tan increíbles e inteligentes". No sentí que fuera un grupo viscoso [de oficiales incompetentes]. Después de cada reunión, salía con la sensación de que "si ellos fracasaban, nos podría pasar a nosotros también. También me podría pasar a mí".

Todos tenemos mucho que aprender de esa guerra.

Me gustaría aprovechar los momentos especiales de Erev Yom Kipur para que nuestro mayor deber, el deber de mantenernos preparados, resuene en todos nosotros.

Este deber incumbe a todo soldado, hombre o mujer, a todo oficial, regular o reservista, a los comandantes y a los civiles. Hace unas semanas, como de costumbre, abrí la bandeja de entrada de mi correo electrónico y vi un correo electrónico de uno de nuestros soldados reservistas sobre la preparación.

Jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en la guerra de Yom Kipur, Eli Zeira (credit: IDF Spokesperson Courtesy of the IDF Archives in the Ministry of Defense)

Me emocione.

Un oficial de reserva de nuestra unidad llegó hace unos días a una de nuestras bases y sintió la responsabilidad y el deber de informar al comandante de la unidad sobre un tema complejo de inteligencia operativa que, en su opinión, podría conducir a errores de inteligencia y daños a vidas humanas si no se abordan.

Esta es la cultura que esperamos de nosotros mismos. Es responsabilidad de cada funcionario y esta responsabilidad se ha convertido en un deber.

El deber de preparación personal. The Chinese Farm in the Yom Kippur War (credit: Uri Dan / Official Site)

En las horas previas a las vacaciones, pido recordarnos a todos que a nosotros también nos podría pasar. Comandantes talentosos ya no lograron hacer sonar la alarma. Tenemos el deber hacia el Estado de Israel de avisar y hacerlo a tiempo. Por eso, estamos comprometidos a promover una cultura de diálogo y puntos de vista diferentes. Educar y dar ejemplo personal en forma de valentía para expresar una opinión.

En cada generación, cada soldado debe sentir que sirvió durante el fracaso de la inteligencia en la Guerra de Yom Kippur, como si estuviera allí y no lograra evitar el ataque sorpresa.

Solo han pasado dos generaciones desde la Guerra de Yom Kippur, y yo, nacido de un padre que luchó en el frente egipcio en esa misma guerra y luego me alisté en la inteligencia israelí 25 años después, ahora deambulo a través de las extensiones del tiempo. y sentir que fui parte de los errores garrafales que condujeron a esa guerra. Fracasé, aprendí y sigo aprendiendo.

El monumento a las víctimas del ataque japonés a Pearl Harbor. (credit: AP)

Yo estaba en la inteligencia estadounidense cuando no logramos dar la alarma sobre Pearl Harbor.

Serví en las FDI durante la crisis de Rotem en febrero de 1960 y no logré hacer sonar la alarma sobre la entrada de divisiones egipcias en el Sinaí.

No hice sonar la alarma sobre la crisis de los misiles cubanos en 1962 y casi provoqué una guerra nuclear, no hice sonar la alarma sobre la revolución iraní en 1979 y no advertí antes del colapso de la Unión Soviética en 1989.

No logré hacer sonar la alarma sobre la invasión de Kuwait por Saddam Hussein y no advertí sobre el ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001.

El ex dictador iraquí Saddam Hussein habla durante su juicio en Bagdad (credit: REUTERS)

Estuve allí cuando nos perdimos la advertencia antes del secuestro de soldados en el Monte Dov en 2000, y no advertimos sobre la victoria de Hamás en las elecciones de la Autoridad Palestina en 2006.

Estuve allí cuando no hicimos sonar la alarma antes del secuestro [de Gilad Schalit] en 2006, y participé en el fracaso de la inteligencia sobre la revolución en Egipto en 2011.

A título personal, en mis muchos años en la inteligencia israelí, no logré hacer sonar la alarma más de una vez. Una de esas ocasiones fue hace exactamente 20 años, en la tarde de Yom Kippur, cuando Hezbollah llevó a cabo un ataque de francotiradores contra Metula durante las oraciones de Neilah en sinagogas de todo el país, y [un hombre llamado] David fue asesinado.

El deber de preparación personal es nuestro compromiso con la generación de comandantes de la Guerra de Yom Kippur, que enfrentaron grandes desafíos pero decidieron seguir creciendo.

El deber de preparación personal es nuestro compromiso con las FDI.

El deber de preparación personal es nuestra obligación hacia todos los ciudadanos de nuestro querido y amado Estado de Israel.

El deber de preparación personal es nuestra obligación para con nosotros mismos.

Deseo y espero de nosotros que en el próximo año todos y cada uno de nosotros sepamos que "podría pasarme a mí" y, por lo tanto, fomentemos diferentes puntos de vista y nos adhiramos al espíritu y la cultura del deber de preparación personal. .

En unas horas cesará el revuelo

Y el silencio será santificado.

Son horas de introspección personal y nacional.

Me gustaría desearles un buen año, una larga y buena vida y paz.

A todos y cada uno de los soldados regulares y de reserva de la unidad,

A sus queridos familiares,

A todo Israel,

Y a cada hombre y mujer de la tierra.

Comandante Y.

Hasta aquí esa carta.