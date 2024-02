Las FDI llegan a la "Sala 6", donde Sinwar dejó pruebas y escapó rápidamente

Yahya Sinwar fue sorprendido por la maniobra de las FDI en lo profundo del territorio palestino, según un comunicado emitido por altos funcionarios de seguridad el miércoles. El líder de Hamas tenía la intención de llevar a cabo la lucha desde una base subterránea fortificada conocida como "Habitación 6", la cual estaba equipada para estancias prolongadas con personal militar y líneas de comunicación, de acuerdo con la inteligencia de las FDI.

"Sinwar planifica y actúa en consecuencia a cada situación y no confía necesariamente en quienes le rodean", dijo la fuente militar. "Cometerá errores y necesitamos estar allí o en proximidad para reconocerlo".

Ahora, se mueve de un lugar a otro y planifica sus acciones en consecuencia. "La distancia entre nosotros y él se acortará por un error demasiado grande de su parte."

La búsqueda de Sinwar

Según un alto funcionario de seguridad, Yahya Sinwar planeó llevar a cabo la guerra mientras se movía a través de la infraestructura subterránea en la Ciudad de Gaza, desplazándose constantemente bajo tierra de acuerdo con los desarrollos de la situación. Por lo tanto, él construyó los túneles, centrándose en una estancia prolongada en los densamente tejidos túneles, y se sorprendió cuando las FDI comenzaron a maniobrar profundamente en territorio palestino.

El informante también agregó que Sinwar se sorprendía cada vez. Sin otra opción, decidió trasladar el foco de su actividad, mando y esfuerzos de control hacia la zona de Khan Yunis, empujándolo a moverse de punto a punto bajo tierra utilizando túneles estratégicos.

"Sala 6" es el nombre del centro fortificado al que llegó Sinwar. "Sala 6" es un centro subterráneo excavado muy profundo en comparación con los otros túneles de Hamas. El centro incluye salas de estar, guardias de seguridad, líneas de comunicación y un número diverso de aberturas destinadas a engañar a las FDI y las fuerzas de inteligencia.

En cuanto Sinwar se dio cuenta de que las FDI se estaban acercando rápidamente a él, dijo la fuente militar, decidió abandonar varios lugares, uno tras otro, precipitadamente. En cada caso, dejaba atrás dinero, documentos y otros signos reveladores de su presencia.

Aumento de la presión

Según el análisis de los hallazgos descubiertos por las fuerzas especiales, la ingeniería y las agencias de inteligencia de las FDI, parece que Sinwar siente una enorme presión. "Sinwar se comporta en función de su entorno en constante cambio, y como tal, no necesariamente confía en su entorno inmediato, ya que no es un entorno natural", dijo una fuente militar de alto rango a Walla! "Cuando se desplaza de un lugar a otro, se encuentra con factores a los que no está acostumbrado. Se puede estimar que ni siquiera confía en quién le trae la comida y en lo que se le sirve para comer. Este es un punto de presión que no se puede ignorar."

Un vídeo difundido por el ejército israelí dice mostrar a Mohammed Sinwar, hermano del líder de Hamás Yahya Sinwar, viajando en un coche por un túnel cerca del paso fronterizo de Erez, próximo a la frontera entre Israel y Gaza, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palesti (credit: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

Ahora, fuentes de las FDI estiman que debido al progreso militar en la superficie y debajo del suelo en el área de Khan Yunis y en el contexto de las declaraciones israelíes sobre la intención de maniobrar en Rafah, la presión sobre Sinwar y otros altos funcionarios de Hamás aumenta cada día. Ahora, se espera que se traslade, o ya se haya trasladado, a infraestructura subterránea en Rafah.

Continuación de las operaciones de las FDI en Gaza

"Si se eleva sobre el suelo, sus posibilidades de cometer más errores con el equipo que lo asegura y rodea están aumentando, y por lo tanto, las FDI deben continuar presionando todos los puntos en la Franja de Gaza independientemente de las negociaciones para la liberación de los rehenes", dijo una fuente militar de alto rango. "Sinwar, que es muy desconfiado por naturaleza, cometerá errores, y cuando cometa errores, tenemos que estar allí o en el mismo espacio para reconocerlo."

"Cada hora que pasa es en su detrimento", añadió la fuente. "El ritmo de progreso en la búsqueda de túneles es de hecho lento, pero está avanzando, y evita otro lugar donde él, los miembros de su familia, y los otros terroristas de alto rango de Hamas pueden esconderse. Mi evaluación es que está al borde de trasladarse a Rafah o ya se ha trasladado. De una manera u otra, lo atraparemos, incluso si nos lleva horas o meses. Según lo que dejó atrás, la distancia entre nosotros y él se acortará por un error demasiado suyo."