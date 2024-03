"Así no se gana una guerra": General de FDI indignado por fallas de seguridad

El general de división (res) Itzhak Brik habló el domingo con Yoav Mintz en Radio North 104.5FM y se refirió al incidente en Khan Yunis donde tres soldados de las FDI murieron por la detonación de dos cargas explosivas, mientras realizaban una operación de búsqueda.

"Las FDI entraron en combate sin operaciones preplaneadas, creando una situación absurda donde cada unidad decide por sí misma cómo entrar en casas sospechosas. Esto sucede frecuentemente y no se aprende de los errores", dijo Brik.

"Los eventos se siguen repitiendo y, al parecer, no ha habido práctica para una entrada segura. Esto es un escándalo sin precedentes en las guerras de Israel, una negligencia completa en la disciplina operativa. Cada comandante de compañía hace lo que elige cuando los rangos superiores están desconectados una y otra vez. Esto ocurre por la negligencia maliciosa del alto mando del ejército, una desgracia y una vergüenza. Así no se gana una guerra", continuó Brik.

Él añadió: "Hoy estamos perdiendo activos en la franja norte de Gaza que solo conseguimos hace dos meses al alto precio de bajas y heridos. Los combatientes de Hamas han vuelto en masa. La gente no entiende que si esto continúa, no lograremos la supresión de Hamas, no aseguraremos el retorno seguro de nuestros cautivos, y cientos de personas serán asesinadas. He estado en las guerras de Israel y no me he encontrado con un fallo organizativo tan grave. Esto no puede seguir así.

Brik continuó: "Dado que las FDI entraron en combate sin planes preestablecidos, con unidades de reserva que no se han entrenado durante años, en un terreno urbano con el que no están familiarizados... se creó una situación absurda. Cada unidad decidió su propio procedimiento de cómo despejar áreas urbanas, cómo entrar en casas sospechosas de estar trampadas, y hay muchas unidades que no se adhieren a las normas básicas de seguridad.

Soldados de las FDI operan en el norte de Gaza en medio de la guerra con Hamás (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Cuando nuestros soldados entran en una casa sin ninguna medida de seguridad, a veces se detona un dispositivo explosivo, matando y hiriendo gravemente a decenas", dijo Brik.

Según Brik, "Estos incidentes se repiten. Justo el viernes, tropas de las FDI entraron en un edificio trampa, y al parecer no se llevó a cabo ningún procedimiento de seguridad. Tres muertos y 14 heridos, cinco de ellos graves. Los comandantes deciden por sí mismos cómo actuar según su entendimiento sin ninguna instrucción de sus superiores, mientras que los rangos altos están completamente desconectados, permitiendo que esto suceda una y otra vez.

"Los soldados son asesinados y heridos de gravedad al por mayor; esto no es un giro del destino", continuó Brik. "Esto ocurre debido a la negligencia criminal y la pereza del escalón militar superior. Por ejemplo, 21 soldados fueron asesinados dentro de una casa mientras las tropas de ingenieros preparaban la casa para la detonación. Esto ocurrió varias veces. En dos palabras: ¡vergüenza y desgracia! ¡Así no se gana una guerra!"

¿Qué no sabemos sobre la verdadera situación militar de Israel?

Brik respondió: "Hoy, estamos perdiendo activos en el norte de la Franja de Gaza, áreas que hace apenas dos meses las FDI capturaron a un alto costo. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ya declaró hace dos meses que teníamos control absoluto sobre estos territorios, en la superficie y en los túneles subterráneos. Solo han pasado dos meses, y estamos perdiendo el control completo en el norte de Gaza.

"Los terroristas de Hamás han vuelto en masa a través de los túneles al norte de la Franja, donde las FDI evacuaron a todos sus soldados y no los reemplazaron con refuerzos debido a la falta de procedimientos operativos estándar," dijo Brik. "Hamás está controlando de nuevo a los gazatíes, reconstruyendo sus capacidades en el área. Nuestros soldados realizan incursiones sobre ellos, y son asesinados y heridos por explosivos y trampas que Hamás había preparado. La mayoría de nuestros muertos y heridos graves no son por combate cara a cara con Hamás sino por explosivos y trampas. En otras palabras: Meses después de que capturamos el norte de la Franja, la estamos perdiendo de nuevo."

Brik añadió: "El público no entiende que si esto continúa, llegaremos a una situación terrible y amenazante: No desmantelaremos a Hamás, no retornaremos a los rehenes de manera segura, y cientos más de nuestra gente serán asesinados. Cada día vamos al cementerio, todos los días hay personas gravemente heridas, que han perdido piernas y ojos."

Respecto al frente norte, Brik explicó: "Durante 20 años, los iraníes y sus representantes, Hezbolá, en Siria, Yemen e Irak, han estado construyendo un cerco de 250,000 misiles y cohetes alrededor del Estado de Israel. Estamos hablando de una guerra regional a una escala de 3,000-4,000 cohetes y misiles por día, incluyendo misiles dirigidos a centros de población, infraestructura hídrica, líneas eléctricas y centros económicos en el corazón del país: la zona de Gush Dan, la bahía de Haifa, Beersheba y Jerusalén. Desde 2002, nuestros jefes de estado mayor han decidido que las grandes guerras han terminado, tenemos paz con Egipto y Jordania, y no hay necesidad de un ejército grande, así que redujeron el ejército en seis divisiones y básicamente lo redujeron a casi nada.

"Hablan de un ejército pequeño y de alta tecnología", dijo Brik, "pero ni siquiera es de alta tecnología, porque no implementaron la tecnología. Los reservistas no fueron entrenados, y tampoco mantuvieron los depósitos de equipo... La próxima guerra regional, si estalla contra Hezbolá, será en cinco frentes simultáneamente... y somos un ejército diminuto incapaz de estar en dos lugares a la vez."

"No podemos esperar al día siguiente. El día después es una guerra que podría durar meses y años. Necesitamos ampliar las FDI ahora, y nadie se está ocupando de ello. La misma dirección política y militar que condujo a este terrible caos son los que no se están ocupando de lo que sucederá en el futuro."