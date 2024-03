Familiar árabe de rehén de Gaza enfrenta al embajador palestino en la ONU

El árabe israelí Ali Ziadna, que tiene familiares retenidos como rehenes en Gaza, confrontó al Embajador Palestino en la ONU, Riyad Mansour, el lunes después del debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la violencia sexual cometida por Hamás, y lo criticó por permitir que sus familiares y otros musulmanes compañeros se hundan en la cautiverio de Hamás, según un video publicado en X.

Israeli Bedouin citizen confronts Palestinian ambassador at #UNSC asking why Hamas kidnapped his family, demanding their release.The ambassador tries in return to gaslight him into thinking he's being exploited and insensitive to Gazan suffering.Credit @SuleimanMas1 pic.twitter.com/U7NHMB7DLm