Netanyahu: Se equivoca al imponer a Israel normas que nadie más cumple

La comunidad internacional debe dejar de aplicar estándares dobles cuando se trata de las acciones de las FDI durante la guerra entre Israel y Hamás, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu a la American Israel Public Affairs Committee el martes en un discurso virtual.

"No se puede decir que se apoya el objetivo de Israel de destruir a Hamás y luego oponerse a Israel cuando toma las medidas necesarias para lograr ese objetivo", declaró Netanyahu.

"No se puede decir que se está en contra de la estrategia de Hamás de usar civiles como escudos humanos y luego culpar a Israel por las bajas civiles que resultan de esta cínica estrategia de Hamás.

"Para Israel, cada muerte de un civil es una tragedia. Para Hamás, cada muerte de un civil es una estrategia", dijo.

"Es incorrecto e inmoral someter a Israel a un estándar para evitar bajas civiles al que ningún otro país de la Tierra está sometido", afirmó.

