Rehén liberada: Personal del hospital de Gaza vitoreó al ser conducidas adentro

La ex rehén Judith Raanan dijo en una entrevista con la cadena estadounidense NewsNation el miércoles que el personal del hospital vitoreó cuando Hamas los llevó adentro.

Judith y su hija Natalie fueron secuestradas por Hamas el 7 de octubre en el Kibbutz Nahal Oz. Viven en Estados Unidos pero habían venido a Israel para celebrar el cumpleaños número 85 de la madre de Judith, Tamar.

Judith Raanan says nurses at a Gaza hospital celebrated her arrival after Hamas had taken her hostage Oct. 7. "They were all so happy that they came back with prey — with Israeli, Jewish prey."

En su primera entrevista desde su liberación, describió a la presentadora los momentos inmediatos después del secuestro.

"En el momento en que entramos, todas las enfermeras estaban allí de pie y hacían esto [hace una imitación de ululación]".

"Estaban todas tan felices de haber regresado con presas, con presas israelíes, judías. Aunque les dije que soy estadounidense".

Judith Tai Raanan y su hija Natalie Shoshana Raanan, ciudadanas estadounidenses tomadas como rehenes por militantes palestinos de Hamás, caminan cogidas de la mano del general de brigada (retirado) Gal Hirsch, coordinador israelí para los cautivos y desaparecidos, tras ser liberadas por los militan (credit: Government of Israel/Handout via REUTERS) Un poco en shock, el entrevistador pregunta, "¿Las enfermeras estaban vitoreando?"

"Sí," responde Judith, "Había una enfermera líder. Creo que las otras tenían miedo de ella."

"Realmente no creo que todos estuvieran felices de vernos. Están muy asustados porque tienen que entender que en este momento, están rodeados de personas con armas."

El entrevistador señala que esto contradice las afirmaciones de Hamas de que no operan dentro de hospitales.

"Nos movieron varias veces", dice, describiendo los eventos después del hospital.

También menciona que un cohete israelí destruyó el edificio en el que estaban retenidos.

En una entrevista posterior, el entrevistador transmitió a otro invitado que Judith había hablado con un oficial de Hamas que hablaba hebreo perfectamente, pero Judith estaba segura de que no era Yahya Sinwar.

@shlomieldar reacts to Hamas hostage Judith Raanan's account of hospital staff cheering when she was brought in. Eldar says most of the doctors and nurses in the hospitals where Hamas operates were appointed by the group.