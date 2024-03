Mitad de Israel podría estar bajo fuego de Hezbolá, advierte ex jefe de seguridad israelí

El establecimiento de seguridad de Israel continúa monitoreando de cerca los desarrollos en el norte. Mientras tanto, en la coalición, las amenazas contra Hezbolá se vuelven más frecuentes.

Tras la advertencia del Ministro de Defensa Yoav Gallant de que "el reloj de arena está a punto de cambiar de rumbo", el ex diputado Moshe Feiglin (Likud) dijo en una conversación con Gadi Ness en su programa de Radio North 104.5FM que "Líbano podría ser destruido en la próxima guerra".

En medio de esto, el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Uzi Dayan advirtió en una entrevista con Ness que "debemos estar preparados para un ataque con cohetes de Hezbolá que golpeará la mitad del Estado de Israel".

¿Los cohetes de Hezbolá golpearán la mitad de Israel?

Dayan se refirió al inicio de su conversación con Ness al fuego de cohetes hacia las ciudades fronterizas y dijo: "Esto daña la disuasión israelí con el tiempo. Hezbolá entiende que hasta cierto punto pueden hacer cosas, pero que necesitan evitar disparar en áreas pobladas".

Explicó: "En el Norte, nuestra soberanía está siendo violada a diario. Los residentes no están regresando a sus comunidades. Lo que se necesitaba hacer hace un mes era una operación en ambos frentes, en el Norte y en el Sur. Pero ahora, Gaza tiene prioridad. Beirut tendrá que venir después de Gaza. No podemos simplemente sentarnos y ser atacados sin hacer nada en respuesta".

Soldados israelíes operan cerca de la frontera norte con Líbano, el 21 de febrero de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Dayan dijo: "Una respuesta dura en Líbano significa dañar su infraestructura nacional y fuentes de energía".

"Necesitamos atacar a Líbano en general y a Hezbolá específicamente de manera más contundente, y esto debería ser además de que el ejército forme una barrera, una trampa mortal, a lo largo de los asentamientos del Norte", enfatizó.

Sin embargo, Dayan hizo hincapié en que "debemos esperar hasta completar la misión en Rafah. Es importante notar que los asentamientos que no fueron evacuados en realidad no están siendo atacados. No estoy seguro de que la decisión de evacuación fuera correcta. La única seguridad que podemos tener ahora es el despliegue de las FDI entre los asentamientos y Hezbolá hasta llegar al río Litani para formar gradualmente una franja mortal hasta que tengamos un resultado en Gaza. Debemos estar preparados para un ataque con cohetes por parte de Hezbolá que se extenderá por la mitad de Israel".

El miembro de la Kneset Moshe Passal (Likud) dijo en este contexto que "si hay consideraciones tácticas de que en otra semana o dos podríamos estar en una situación mejor, deberíamos considerarlas. En el panorama estratégico, Israel no puede aceptar esta situación.

"Tenemos que tener en cuenta que la guerra en el Norte no será fácil, y Líbano puede ser destruido, pero también habrá daños significativos en Israel en términos de vidas y propiedades. No habrá otra opción que cambiar la situación. Si, tal vez en tres semanas, habrá un fin a un experimento con un rayo láser especial u otras cosas que cambiarán la situación drásticamente, entonces necesitamos mordernos la lengua y esperar un poco más. No creo que nadie esté diciendo que necesitamos esperar y tal vez evitar la confrontación o aceptar la situación actual. Claramente, no soportaremos la situación por mucho más tiempo. Preguntaré al jefe de estado mayor si los preparativos tomarán dos semanas o cuatro. No habrá otra opción que actuar en el Norte. Económicamente, en la guerra en el Norte, Israel sufrirá daños cercanos a un billón de shekels", afirmó.

"Estamos en una situación difícil," admitió Pascal, "pero al final, no hay poder como el poder de la necesidad, y no tenemos a dónde ir. Nos acercamos a Purim en una situación donde realmente hay personas que quieren destruir, matar y aniquilar a todos los judíos como lo hicieron Hitler y el malvado Hamán. En cada generación, se levantan en nuestra contra para aniquilarnos. Pero nos quedaremos aquí y permaneceremos fuertes."