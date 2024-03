El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, fue maestro de la UNRWA

El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, trabajó como maestro para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en el pasado, reveló el ex funcionario de la UNRWA, Ahmad Oueidat, en una entrevista con el canal de televisión Al-Hiwar con sede en Londres la semana pasada, según imágenes traducidas por MEMRI.

Former UNRWA Official Ahmad Oueidat: Hamas Leader Ismail Haniyeh Was a Teacher in One of Our Schools, as Was PFLP-GC Leader Talal Naji; The West Tried to Corrupt Our Curricula #Hamas @UNRWA pic.twitter.com/iox8enfmzf