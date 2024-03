¿Cómo evacuará Israel a 1.2 millones de gazatíes de Rafah? General del IDF explica

El Director del Mossad, David Barnea, partió hacia Doha el domingo para discutir la contraoferta de Hamas para el acuerdo de rehenes con el Primer Ministro de Qatar, Muhammad Al Thani, y funcionarios egipcios. El Brigadier General (reservista) Prof. Jacob Nagel, ex jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional, se refirió a las negociaciones en una conversación con Arel Segal en 103FM.

"El IDF está a punto de ingresar a Rafah. Antes de atacar Rafah, necesita mover a los 1.2 millones de refugiados que están allí a otro lugar [en Gaza] o a algunas islas flotantes. Los egipcios no quieren que lleguen a la cerca con Egipto, los estadounidenses no quieren que ataquemos primero, para que no haya un desastre humanitario. Creo que debería haber sucedido una semana o dos atrás", dijo. "La gente se confunde cuando la Oficina del Primer Ministro dice 'aprobó planes', no significa 'dio la orden al ejército de atacar'. Hoy, el ejército y el círculo político, en mi opinión, están diciendo lo mismo, están esperando, actualmente están dando una oportunidad al último intento de llegar a un acuerdo de rehenes."

Hamas no siente presión

Según Nagel, "No habrá un acuerdo porque Hamas no siente suficiente presión actualmente, especialmente [el jefe de Hamas, Yahya] Sinwar, y por eso hace demandas ridículas. Aún así, creo que es correcto enviar la delegación a Qatar... Estoy a favor de un acuerdo que tenga todo lo que Hamas quiere excepto un alto el fuego. Para obtener de 40 a 50 rehenes, no tengo problema con un alto el fuego de un mes e incluso con la liberación aquí y allá de prisioneros pesados. Lo único a lo que no podemos, bajo ninguna circunstancia, acceder es a un alto el fuego."

Nagel continuó, diciendo "Lo que está ocurriendo de facto en este momento es que Hamas está obteniendo una especie de alto el fuego, no exactamente, pero algo parecido. Siguen luchando en el norte, en el centro, y de vez en cuando, estamos atacando Rafah. Necesitamos empezar con esto rápidamente, muy rápidamente. Esta situación también afecta al norte (la frontera con Líbano)."

Según Nagel, "Hay 24 batallones de Hamas, destruimos 18 a 20 de ellos. Necesitamos destruir los 24, después de eso necesitamos seguir trabajando bajo tierra y sobre la tierra, por años, tal como fue en la Operación Escudo Defensivo en Jenín. Hasta hoy, [22] años después, todavía hay nidos de terrorismo en Jenín, así que quienquiera que piense que no habrá terroristas después de que destruyamos a Hamas en Rafah está equivocado. La lucha contra el terrorismo seguirá durante [años], pero si las FDI controlan la seguridad en Gaza, podrán entrar y salir como lo hacen en Judea y Samaria, lo que será mucho mejor."