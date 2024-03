Funcionario estadounidense acusa a las FDI de abusar sexualmente de mujeres palestinas

El Brigadier General (retirado) del FDI, Amir Avivi, se reunió con el titular de la cartera israelí-palestina en el Departamento de Estado de EE.UU., quien acusó a Israel de abusar sexualmente de mujeres palestinas "sistemáticamente", explicó el general en una entrevista en 103FM.

Recapitulando su reunión, explicó: "Fue una reunión que me sacudió. Nos sentamos allí, hablamos sobre la situación, y de repente ella acusó a Israel de abusar sexualmente de mujeres palestinas de manera sistemática".

Avivi describió su reacción.

"Esto está completamente desconectado de la realidad. Pero sin vacilar, dijo, 'La ONU presentó evidencia al gobierno israelí'. Le dije, '¿Tiene sentido que exista este fenómeno y que los medios nunca lo hayan reportado?' Quería que haya mayor conciencia... sobre lo que realmente está sucediendo en el Departamento de Estado de EE.UU. Al final, me fui con la sensación de que simplemente no nos hablan y no comparten ninguna información".

¿Es la posición oficial de EE.UU. que los soldados de las FDI violan a mujeres palestinas?

"Cuando nos reunimos con un funcionario del Departamento de Estado que tiene a su cargo el tema israelí-palestino, cada palabra que pronuncia, en mi opinión, es una posición oficial de EE.UU. En última instancia, ella es una funcionaria gubernamental. Cuando dice, por ejemplo, 'No proporcionaste evidencia de que Hamás está robando ayuda humanitaria y están hambrientando a la población', ¿de qué está hablando? El portavoz de las FDI muestra [pruebas] cada dos días de que Hamás está robando comida.

Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 23 de marzo de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Estás diciendo, chicos, despierten y siéntense con estos funcionarios porque tienen una influencia significativa en lo que sucede a nivel de los que toman decisiones, y trabajarán para cerrar las brechas.

"Seguiremos reuniéndonos con ellos, como lo hicimos con funcionarios de la Unión Europea, donde muchas de las personas que conocimos dijeron: 'Esta es la primera vez que nos encontramos con un representante israelí', aunque no sea una delegación oficial. Pero no tenemos un gran Ministerio de Relaciones Exteriores y no muchos funcionarios trabajando en el extranjero".