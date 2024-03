Trump dice que el ataque de Hamás el 7 de octubre fue horrible, pero Israel debe acabar la guerra

El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que él habría reaccionado de la misma manera que Israel tras el ataque de Hamás del 7 de octubre, pero que Israel estaba perdiendo apoyo internacional y debería concluir su guerra contra el grupo terrorista en Gaza.

La ola de asesinatos de Hamás en el sur de Israel, dijo Trump, fue "una de las cosas más tristes que he visto".

"Dicho esto, tienes que terminar tu guerra. Tienes que terminarla, tienes que hacerlo," dijo.

El ex presidente de Estados Unidos hizo estos comentarios en una entrevista con el periódico israelí Israel Hayom publicada el lunes. Un video de la entrevista fue publicado en el sitio web del periódico.

7 de octubre y la guerra Israel-Hamás

El ataque del 7 de octubre desencadenó la guerra en Gaza que ha continuado durante casi medio año. Israel dice que su ofensiva continuará hasta que Hamás sea destruido y sus rehenes en Gaza sean liberados.

Soldados israelíes del Batallón 646 de la Brigada Paracaidista operando en el campamento de Al-Bureij, en el centro de Gaza, durante una operación militar israelí en la Franja de Gaza, 2 de enero de 2023.Soldados israelíes del Batallón 646 de la Brigada Paracaidista operando en el campamento de Al- (credit: OREN BEN HAKOON/FLASH90)

La intención de Israel de expandir su operación a la ciudad sureña de Gaza de Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos, ha causado una ruptura con la administración de Biden, que ha dicho que hacerlo sería un error.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el lunes que no enviará una delegación a Washington para discutir la operación planificada en Rafah después de que Estados Unidos se abstuviera de vetar una propuesta del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza.

También se le preguntó a Trump cómo habría reaccionado si su familia hubiera sido víctima de la violencia de Hamás.

"Diría que actuaría de la misma manera que tú. Habría que ser loco para no hacerlo. Solo un tonto no lo haría. Fue un ataque horrible", dijo. "Me molesta mucho cuando veo a personas que ya no hablan del 7 de octubre, sino de lo agresivo que es Israel".

El ataque liderado por Hamás mató a 1,200 personas y resultó en más de 250 personas tomadas como rehenes, según las cifras israelíes. Desde entonces, el asalto de Israel en Gaza ha matado a más de 32,000 personas, según las autoridades de salud dirigidas por Hamás en Gaza.