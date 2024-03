Israel comparte una foto de la ayuda acumulada en Gaza y dice que la ONU no la distribuye

La Oficina Coordinada de Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios (COGAT) acusó a las Naciones Unidas de no distribuir ayuda humanitaria a los gazatíes en una publicación en X el sábado, mostrando una acumulación de ayuda en el lado gazatí de la frontera del territorio con Israel.

"Una vez más", dice la publicación, "el contenido de 400 camiones con ayuda está esperando ser recogido y distribuido desde el lado gazatí del puesto de inspección israelí [en el cruce de Keren Shalom].

