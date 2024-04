Todas las rehenes femeninas en Gaza están siendo abusadas sexualmente, dice una rehén liberada

Cada mujer israelí que está siendo retenida por Hamas en Gaza está siendo abusada sexualmente, dijo la rehén liberada Mia Regev durante un debate de emergencia en el Comité de la Knesset sobre el Estado de las Mujeres y la Igualdad de Género sobre la situación de las rehenes.

Regev, quien fue liberada durante el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas en noviembre, dijo que era "increíble" que la Knesset planeaba entrar en receso el 8 de abril por más de cinco semanas.

"Cada día hay una emergencia y cada minuto cuenta. ¿Qué harán las mujeres allí? ¿Qué harán el resto de los cautivos allí?" dijo Regev.

Yaffa Ohad, la tía de la cautiva Noa Argamani, dijo que los informes recientes tanto de Amit Soussana, quien describió al New York Times cómo su captor la atacó sexualmente a punta de pistola, como de un cautivo de Hamas que describió en un interrogatorio cómo violó a una mujer israelí en un kibutz el 7 de octubre, han quebrantado el espíritu de las familias. Ohad advirtió que el tiempo se acaba, no solo para los cautivos, sino también para sus familias en Israel.

"¿Quieres que haya 100,000 Itzik Saidyans?" dijo Ohad, refiriéndose al soldado liberado que se autoinmoló en 2021 después de años de luchar por recibir la atención que buscaba para el trastorno de estrés postraumático. Las rehenes liberadas hablan en la Knesset y advierten de que Hamás abusa sexualmente de ellas. 2 de abril de 2024 (credit: KNESSET SPOKESPERSON/DANI SHEM TOV)

Yarden Gonen, hermana de la rehén Romi Gonen, y Shai Dickman, primo de la rehén Carmel Gat, detallaron horribles relatos de testigos presenciales del 7 de octubre que incluyeron violación, mutilación genital y tortura.

"¿Por qué permiten que mi hermana siga allí? ¿Qué hizo mal? ¿Por qué debo estar aquí y rogar?" dijo Gonen. "¿Por qué no veo ministros repitiendo esto en todo el mundo? Ya tuve suficiente", dijo Gonen.

La sesión fue profundamente emocional, y muchas de las personas en la sesión rompieron en llanto y sollozos mientras ellos y otros hablaban.

Sharon Cunio, quien fue liberada de la cautividad en noviembre junto con sus gemelos de tres años, y cuyo esposo todavía está en cautiverio, dijo: "Como mujer que estuvo allí, el terror es interminable e indescriptible. Es el terror interminable de que te lastimen, de que no haya nadie que te salve, y de que estés a merced de Hamas".

'Por favor, no olviden a los hombres'

Cunio dijo que junto con las terribles experiencias de las mujeres, también necesitaba que los hombres, incluido su esposo David, regresaran. "Mi esposo es mi fuerza, y ya no me queda fuerza", dijo.

"Por favor, no olviden a los hombres", dijo sollozando. "Deben llegar a un acuerdo para todos, incluso si es por etapas", dijo.

Los políticos de la oposición atacaron al gobierno por no enviar a ningún representante a la discusión. "En un mundo normal, la Ministra de Asuntos de la Mujer estaría aquí o reuniría a todos los ministros para escuchar los testimonios. Este es un gobierno débil", dijo la MK de Yesh Atid, Merav Ben-Ari. Michal Woldiger del Partido Sionista Religioso respondió: "Luego se sorprenden de que no vengan", a lo que la presidenta del comité, Pnina Tamano-Shata (Unidad Nacional), dijo: "No me amenaces, deben estar aquí".

Gil Dickman, hermano de Shai y primo del rehén Carmel Gat, respondió al intercambio: "Este lenguaje amenazante de los miembros de la Knesset es lo que escuchamos todos los días, ningún ministro viene. El ministro de Defensa, el primer ministro y todos los ministros deben estar aquí. Mientras estamos aquí, el portavoz del primer ministro dijo que el público no apoya el regreso de los rehenes. Necesitamos escuchar la condena de este comentario", dijo Dickman.

El abuso sexual contra las rehenes ha sido uno de los principales argumentos para un acuerdo de liberación de rehenes y cese al fuego. La semana pasada, la ex rehén Amit Soussana se presentó y fue la primera mujer en declarar públicamente que ella misma fue abusada sexualmente mientras estaba cautiva.

Incluso el informe de las Naciones Unidas publicado a principios de marzo encontró "información clara y convincente de que se ha cometido violencia sexual, incluyendo violación, tortura sexualizada, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los rehenes".

Más tarde, el martes, otras familias de rehenes se esposaron entre sí durante una sesión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, en la que la Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel presentó un informe sobre los abusos sexuales a israelíes el 7 de octubre y sus consecuencias en Gaza.

En una declaración por escrito, las familias llamaron a la acción "una solicitud a los miembros de la Knesset para que no se vayan de receso, para que no sigan rutinariamente y se unan a la lucha por liberar a los rehenes, y reemplacen al primer ministro que obstaculiza un acuerdo".

"Si los rehenes no tienen libertad, tampoco la tendrán los funcionarios elegidos", dijeron las familias.

Tamar Uriel-Beeri contribuyó a este informe.