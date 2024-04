Hija de rehén: los manifestantes antigubernamentales no son familiares de los rehenes

Yarden Pivko, la hija de Itzik Gelernter, quien está siendo retenido como rehén en Gaza, habló el martes por la mañana con Nissim Mashal y Anat Davidov, y atacó fuertemente las protestas antigubernamentales en la calle Kaplan en Tel Aviv.

"Esta mañana, también me levanto y rezo con la esperanza de que mi padre regrese a nosotros. Desafortunadamente, no tenemos la información más reciente, estamos conectados a un grupo muy pequeño de ciudadanos que fueron secuestrados, con la única conexión entre ellos siendo que no son residentes de la zona. Fueron arrastrados por la situación y estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Amigos que estaban con mi padre fueron asesinados, había cuatro de ellos en el automóvil, tres de ellos fueron asesinados, y solo mi padre está desaparecido, se fue. No sabemos qué le sucedió; estamos en completa oscuridad," dijo Pivko.

"Las personas de las protestas de Kaplan no son las familias de los rehenes, incluso si entre las familias de los rehenes hay quienes piensan, apoyan o ven las protestas de Kaplan como adecuadas hasta el sexto de octubre", agregó Pivko. "Y, con todo el respeto a la protesta de Kaplan, creo que no se deben mezclar otros temas como las protestas de Kaplan que tuvieron lugar aquí hace un año con la protesta o el deseo o las acciones tomadas por las familias de los rehenes para recuperar a sus seres queridos. ¿No hemos aprendido nada?"

"Es perjudicial, veo a la gente que nos rodea. Veo quién recibe esta información a través de los medios, veo lo que hace pensar a la gente, que al final de una actividad de 12 horas de 140 familias que piensan y trabajan, no han dormido y no han comido durante seis meses, al final del día lo que sale es una cita de las familias de los rehenes al primer ministro [Benjamin] Netanyahu - 'Te perseguiremos'. ¿Qué? No entendí cómo estaba relacionado, cómo estaban empujando la ley de reclutamiento [en esto]", añadió Pivko. Manifestantes frente al edificio de la Knesset, 31 de marzo de 2024. (credit: OREN ALON)

'Hay formas de presionar al primer ministro sin bloquear caminos'

Pivko añadió que "está bien que quieran presionar al primer ministro, hay formas de presionar al primer ministro que no implican bloquear caminos y que no interfieren en la vida de las personas. Entre las familias de los rehenes hay mucha acción."

"Cada familia, cada ciudadano, tiene derecho a abordar este asunto como considere adecuado. Respeto a todos, pero creo que hay explotación aquí y un poco de toma de control por parte de otras partes que no están relacionadas en absoluto con los rehenes, que se están aprovechando del dolor de las familias de los rehenes y de esta protesta", dijo Pivko.