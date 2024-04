Guterres, de la ONU, dice que "nada puede justificar el horror desatado por Hamás"

El Secretario General de la ONU, António Guterres, hizo hincapié en que "el 7 de octubre es un día de dolor para Israel y el mundo" en una publicación en X marcando el sexto aniversario de la masacre del 7 de octubre el domingo por la mañana.

The 7th of October is a day of pain for Israel and the world.Nothing can justify the horror unleashed by Hamas.I once again condemn the use of sexual violence, torture & kidnapping of civilians, and call for the unconditional release of all the hostages. pic.twitter.com/xdHmDIsxyy