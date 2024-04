'El país es más importante que ella': La familia de la rehén Liri Albag recibe un mensaje cruel

La semana pasada, una corona con la inscripción "Que su memoria sea una bendición, el país es más importante" fue colocada en la puerta principal de la familia de la rehén Liri Albag en medio del creciente acoso a las familias de rehenes.

Albag fue una de las soldados secuestradas en la Franja de Gaza el 7 de octubre.

Más tarde, el domingo, el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) dijo que había una alta probabilidad de que la corona hubiera sido enviada por agentes iraníes. Hace unos meses, se publicó documentación en la que aparece junto con otros soldados después de su secuestro. Albag no ha sido confirmada como fallecida; por ahora, las FDI todavía la clasifican como una rehén con vida. Palestinos irrumpen en el lado israelí de la valla fronteriza entre Israel y Gaza después de que terroristas de Hamás se infiltraran en zonas del sur de Israel, 7 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa)

La hermana de Albag reacciona al evento

Su hermana Roni le dijo a Walla que "personas malas decidieron enviarnos una corona de luto a casa. No sabemos quién es. El viernes, el oficial de seguridad de la comunidad lo vio, lo llevó directamente a la policía para que no lo viéramos y presentó una denuncia". "Lloré histéricamente. ¿Cómo es posible que haya personas que se atrevan a enviar una corona de luto a la familia cuando sabemos que está viva? No tengo palabras; me sorprende y me enferma", dijo. La familia de Albag es una de las más destacadas en la lucha de las familias de los rehenes. Hace unas semanas, se reveló en una entrevista que su familia realizó con el Daily Mail que las tropas de las FDI ubicaron el ADN de Albag en uno de los apartamentos en Gaza. Solo recientemente se reveló que en un momento estuvo retenida por una familia en Gaza, que la obligaba a limpiar y cocinar pero a menudo le impedía comer.

La policía dijo el domingo que había abierto una investigación sobre el asunto. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos emitió la siguiente declaración después de la publicación del incidente: "La familia de la rehén Liri Elbag recibió cruelmente una corona fúnebre por la supuesta muerte de su hija", dijo. "La Sede del Foro de Familias de Rehenes condena enérgicamente este comportamiento violento hacia la familia Elbag. Bajo la dirección de nuestro Jefe de Seguridad y en colaboración con las agencias de aplicación de la ley, se iniciará una investigación sobre este asunto hasta la máxima extensión de la ley", dijo el foro. "La Sede del Foro de Familias de Rehenes continuará su lucha hasta que Liri y todos los demás rehenes regresen a casa, ya sea para rehabilitación o para un entierro honorable".