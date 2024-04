Informes conflictivos sobre las negociaciones de rehenes en El Cairo

Un funcionario de Hamas dijo el lunes que no se logró ningún progreso en una nueva ronda de conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza en El Cairo. Delegaciones de Israel, Qatar y Estados Unidos también están asistiendo a las conversaciones, poco después de que fuentes egipcias dijeran que se había avanzado en la agenda.

Israel y Hamas enviaron equipos a Egipto el domingo después de la llegada el sábado del Director de la CIA, William Burns, cuya presencia resaltó la creciente presión estadounidense por un acuerdo que libere a los rehenes en Gaza y proporcione ayuda a los civiles afectados.

"No hay cambios en la posición de la ocupación, y por lo tanto, no hay nada nuevo en las conversaciones en El Cairo", dijo el funcionario de Hamas, que pidió no ser identificado, a Reuters. "Todavía no hay progreso".

Más temprano el lunes, el canal de televisión egipcio afiliado al estado Al-Qahera News citó a una fuente egipcia de alto nivel que dijo que se había logrado progreso después de que se alcanzara un acuerdo entre las delegaciones participantes sobre los temas en discusión.

Las noticias de KAN de Israel informaron el lunes por la tarde que las conversaciones entre las delegaciones de Hamas e Israel están progresando. Supuestamente, el equipo de mediación israelí está esperando actualmente la respuesta de la delegación de Hamas.

Militares israelíes operan en la Franja de Gaza durante una tregua temporal entre Israel y Hamás, el 27 de noviembre de 2023. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

En Jerusalén durante el fin de semana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, describió las conversaciones en El Cairo como las más cercanas que han estado las partes para llegar a un acuerdo desde un alto el fuego de noviembre en el que Hamas liberó a decenas de rehenes.

"Hemos llegado a un punto crítico en las negociaciones. Si todo sale bien, entonces un gran número de rehenes regresarán a casa", dijo a la Radio del Ejército de Israel.

Hamas capturó a 253 israelíes durante la matanza transfronteriza del 7 de octubre en el sur de Israel que desató la guerra. De ellos, 129 rehenes permanecen, y los negociadores han hablado de alrededor de 40 siendo liberados en la primera etapa de un posible acuerdo con Hamas.

Dos fuentes de seguridad egipcias y Al-Qahera News dijeron que se había progresado en las conversaciones en El Cairo.

Las fuentes de seguridad afirmaron que ambas partes habían hecho concesiones que podrían ayudar a facilitar un acuerdo de alto el fuego en reuniones paralelas con mediadores el domingo.

Las concesiones relacionadas con la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamas provienen de la demanda del grupo terrorista de devolver a los residentes desplazados al norte de Gaza, agregaron, sin dar más detalles.

Al-Qahera informó que se esperaba que las consultas continuaran en las próximas 48 horas.

Hamas no es flexible en las demandas principales

Estos pasos tienen prioridad sobre la demanda principal de Israel de liberar a rehenes a cambio de palestinos detenidos en cárceles israelíes, dijo el oficial, hablando bajo condición de anonimato.

"En cuanto al intercambio de prisioneros, Hamas estaba y está dispuesto a ser más flexible, pero no hay flexibilidad sobre nuestras...demandas principales", dijo a Reuters.

Israel ha descartado poner fin a la guerra pronto o retirarse de Gaza, diciendo que sus fuerzas no cederán hasta que Hamas ya no controle Gaza o represente una amenaza militar para Israel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel no cederá a las demandas "extremas" de Hamas.

Pero los funcionarios israelíes han señalado una disposición a permitir que algunos palestinos desplazados del norte de Gaza regresen allí.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant afirmó el lunes que las condiciones que las FDI han creado dentro de Gaza han permitido a Israel ser "más flexible, [crear] libertad de acción y [dar a Israel] la capacidad de tomar decisiones difíciles con respecto al regreso de los rehenes".

Bajo presión internacional para aliviar la crisis humanitaria en Gaza y no seguir adelante con los planes de asaltar Rafah, una ciudad del sur abarrotada con un millón de personas desplazadas, Israel dijo el domingo que había retirado a más soldados del sur de Gaza.

Esto dejó solo una brigada allí, pero el Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que las tropas se estarían preparando para futuras operaciones militares, incluida "su próxima misión en la zona de Rafah".

A medida que las fuerzas israelíes se retiraban del corazón de las zonas residenciales de la ciudad sureña de Khan Yunis, las sirenas de cohetes sonaban por todo el borde de las comunidades cercanas a la Franja de Gaza.

Posteriormente, la fuerza aérea israelí destruyó tres lanzacohetes de Hamas descubiertos en Khan Yunis en un corredor de ayuda humanitaria.

Residentes de Rafah afirmaron que Israel realizó al menos cinco ataques aéreos en partes de la ciudad, causando un número de heridos.