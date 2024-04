Hamas dice que la propuesta israelí no cumplió con las demandas palestinas, pero está bajo revisión

Hamas dijo temprano el martes que la propuesta israelí que recibió de mediadores cataríes y egipcios no cumplió con ninguna de las demandas de las facciones palestinas.

Sin embargo, el grupo agregó en un comunicado que estudiaría la propuesta, que describió como "intransigente", y daría su respuesta a los mediadores.

Un funcionario de Hamas dijo a Reuters el lunes que el grupo rechazó la propuesta de alto el fuego israelí hecha en las conversaciones en El Cairo, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que se fijó una fecha para una invasión de Rafah, el último refugio de Gaza para los palestinos desplazados.

Israel y Hamas enviaron equipos a Egipto el domingo para conversaciones que incluyeron a mediadores cataríes y egipcios, así como al director de la CIA, William Burns.

La presencia de Burns subrayó la creciente presión de parte del principal aliado de Israel, Estados Unidos, para lograr un acuerdo que libere a los rehenes israelíes retenidos en Gaza y proporcione ayuda a los civiles palestinos que quedaron en la ruina después de seis meses de conflicto.

Pero el alto funcionario de Hamas, Ali Baraka, le dijo a Reuters: "Rechazamos las últimas propuestas israelíes que nos informó el lado egipcio. El politburó se reunió hoy y decidió esto".

Otro funcionario de Hamas había dicho antes a Reuters que no se había logrado ningún progreso en las negociaciones.

"No hay cambios en la posición de la ocupación (Israel) y por lo tanto, no hay nada nuevo en las conversaciones de El Cairo", dijo el funcionario de Hamas, que pidió no ser identificado, a Reuters. "Todavía no hay progreso".

Israel dijo que estaba ansioso por llegar a un acuerdo de prisioneros por rehenes, mediante el cual liberaría a un número de palestinos encarcelados en sus prisiones a cambio de los rehenes en Gaza, pero no estaba listo para poner fin a la ofensiva militar antes de invadir Rafah.

Hamas quiere que cualquier acuerdo asegure el fin de la ofensiva militar israelí, que las fuerzas israelíes salgan de Gaza y que los desplazados puedan regresar a sus hogares en todo el enclave.

Operaciones en Rafah

Rafah es el último refugio para los civiles palestinos desplazados por los implacables bombardeos israelíes que han arrasado sus vecindarios. También es el último bastión significativo de las unidades de combate de Hamas, según Israel.

Más de un millón de personas están hacinadas en la ciudad del sur en condiciones desesperadas, escasez de alimentos, agua y refugio, y gobiernos y organizaciones extranjeras han instado a Israel a no asaltar Rafah por temor a una masacre.

"Estamos trabajando constantemente para lograr nuestros objetivos, en primer lugar, la liberación de todos nuestros rehenes y lograr una victoria completa sobre Hamas", dijo Netanyahu.

"Esta victoria requiere entrar en Rafah y eliminar los batallones terroristas allí. Ocurrirá; hay una fecha". No especificó la fecha.

De las 253 personas que Hamas secuestró el 7 de octubre, 133 rehenes siguen cautivos. Los negociadores han hablado de alrededor de 40 liberados en la primera etapa de un posible acuerdo.