EE. UU.: Israel no tiene un plan creíble para Rafah, seguimos oponiéndonos

Israel no tiene un plan creíble para evacuar civiles de Rafah y la Casa Blanca sigue oponiéndose a una importante operación militar allí, dijo el asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, a los periodistas en Washington el martes.

"Aún no he visto un plan creíble y ejecutable para mover a las personas que tenga algún nivel de detalle sobre cómo no solo alojar, alimentar y proporcionar medicamentos a esos civiles inocentes [palestinos]", dijo Sullivan.

Habló mientras las FDI compraron 40,000 tiendas de campaña para alojar a civiles palestinos que necesitarían ser evacuados del área de Rafah, en caso de que las FDI lleven a cabo una operación para destruir las unidades de Hamas en esa zona del sur de Gaza.

EE. UU. se ha opuesto a tal operación porque teme que pueda crear un desastre humanitario, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en que planea seguir adelante con una operación en Rafah argumentando que es la única forma de asegurar una victoria sobre Hamas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, escucha a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, EEUU, el 9 de abril de 2024. (credit: REUTERS/KEVIN LAMARQUE)

Netanyahu le dijo a las fuerzas armadas el martes: "Completaremos la eliminación de los batallones de Hamas, incluyendo en Rafah. Ninguna fuerza en el mundo nos detendrá. Hay muchas fuerzas intentando hacerlo, pero no ayudará porque este enemigo, después de lo que ha hecho, no volverá a hacerlo. Tampoco existirá. Estamos comprometidos a hacer esto".

"Si tiene una fecha, no la ha compartido con nosotros"

El lunes dijo que había fijado una fecha para esa operación, pero Sullivan dijo que no se había dado ninguna fecha a la administración de Biden.

"Si tiene una fecha, no la ha compartido con nosotros", dijo Sullivan. “Estados Unidos no cree que una invasión terrestre masiva en Rafah, donde más de 1.3 millones de personas se están refugiando, habiendo sido expulsadas de otras partes de Gaza... no es la mejor manera de avanzar.

"Hay mejores maneras de ir tras Hamas en Rafah", dijo Sullivan.

Añadió que se habían llevado conversaciones sobre las operaciones a niveles superiores y continuarán siendo celebradas.

"Tomaremos decisiones sobre cómo proceder" en el asunto, "basados en cómo se desarrollen esas conversaciones", dijo Sullivan, añadiendo que dependiendo de lo que sucediera, "Estados Unidos respondería en consecuencia".

EE. UU.: Si la política de Israel no cambia en cuanto a la ayuda, la política de EE. UU. cambiará

También criticó a Israel por no cumplir aún con el estándar necesario en general en cuanto a la entrega y distribución de ayuda humanitaria.

EE. UU. tiene que ver "un seguimiento sostenido de pasos concretos y medibles específicos para proporcionar acceso, desconflictuar, tomar otras medidas para aliviar el sufrimiento de la gente en Gaza".

"Y si la política de Israel no cambia de manera sostenida, entonces, nuestra política cambiará", afirmó.

Su mensaje para Israel fue el mismo que el presidente de EE. UU., Joe Biden, le entregó al primer ministro Benjamin Netanyahu en una conversación telefónica la semana pasada.

Desde entonces, Israel ha tomado medidas para mejorar la situación, con más de 468 camiones de ayuda entrando en Gaza el martes. También ha anunciado que abrirá el cruce de Erez para la ayuda y permitirá que los bienes destinados a Gaza se descarguen en el puerto cercano de Ashdod.

"Israel ha hecho declaraciones públicas. Ahora necesitamos ver que cumplan con acciones y esas acciones deben ser específicas, concretas y medibles".

"Ha habido un aumento sustancial en la cantidad de ayuda que llega a Gaza. Eso es bueno. Pero no es suficiente. Nos gustaría ver más acciones que se sigan a lo que el Primer Ministro ha anunciado públicamente", declaró Sullivan.