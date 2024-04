Expertos israelíes creen que Israel ocultó el túnel más largo de Gaza para atrapar a Hamas

El sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre la demolición de tres túneles de ataque significativos de Hamas en el área sur de Gaza, en Khan Yunis. Uno de estos túneles se extendía varios cientos de metros dentro del territorio israelí y había sido monitoreado por las fuerzas israelíes en los últimos años.

For more stories from The Media Line go to themedialine.org

Este túnel, que las FDI descubrieron en 2019, estaba siendo monitoreado para su uso por parte de Hamas. "Este túnel fue detectado por las FDI durante la construcción de la barrera y desde entonces ha estado clandestinamente bajo control de las FDI. Dentro del túnel, los soldados de las FDI colocaron explosivos y sensores", dijo Daniel Hagari, portavoz de las FDI, durante una declaración televisada el sábado.

La construcción de la barrera subterránea de las FDI concluyó en 2021, y las FDI han afirmado durante años que no había más túneles penetrando en territorio israelí.

El ex Consejero de Seguridad Nacional Adjunto y Vicepresidente del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, el Dr. Eran Lerman, dijo a The Media Line que cree que las FDI no anunciaron públicamente su conocimiento de este túnel penetrante en un intento de engañar a Hamas en cuanto a lo que Israel sabe sobre sus túneles.

La declaración del portavoz de las FDI dijo que Hamas no usó el túnel para el ataque terrorista del 7 de octubre, pero agregó que destruirlo es parte del esfuerzo de Israel por reestructurar las medidas de seguridad en la frontera de Gaza. "Como parte de nuestras evaluaciones renovadas para la defensa en el área de la División de Gaza, destruimos el túnel", dijo Hagari. Soldados de las IDF operan en la Franja de Gaza. 2024 (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT)

Saber que existe un túnel no es suficiente para destruirlo

Lerman explicó que se necesita mucha inteligencia específica para destruir estos túneles a pesar de conocer su existencia. Esto se debe a que solo Hamas conoce sus puntos de inicio y finalización, y no revelan estos puntos cuando las FDI están presentes en la región. "Por lo tanto, tienes que tener inteligencia específica sobre dónde comienzan y dirigirte allí para destruirlos desde allí", dijo Lerman, añadiendo que, muy probablemente, las FDI recopilaron esos detalles de inteligencia durante la operación terrestre en curso en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel descubrieron el túnel que penetró varios cientos de metros en Israel en 2019, mientras que los otros dos túneles fueron descubiertos hace aproximadamente una década durante la operación terrestre de 2014.

El Prof. Kobi Michael, investigador senior en Seguridad Nacional y el conflicto israelí-palestino en el Instituto Misgav y el Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales, afirma que aunque las IDF no revelaron la existencia de los túneles al público, esto no significa que los ciudadanos del Enclave de Gaza no estuvieran protegidos de la amenaza.

"Fue una especie de trampa que las IDF prepararon con antelación", dijo Michael a The Media Line. "Las IDF colocaron explosivos y sensores, y una vez que fueran activados por Hamas, el túnel explotaría sobre la cabeza de los operativos de Hamas. Estaban bajo vigilancia de inteligencia y tecnológica", añadió.

"Se colocaron sensores y explosivos en [el túnel] para ser utilizados por las IDF en caso de ser necesario, como parte de una operación especial contra la red subterránea de la organización terrorista de Hamas", dijo las IDF en un comunicado.

Lerman agregó que si hubiera habido una explosión en el túnel, no habría causado daño a las personas sobre el suelo en el Enclave de Gaza. "Si Hamas hubiera intentado usar un túnel así y su gente hubiera sido asesinada allí, no habría habido mucho peligro para las personas sobre el suelo. Sabemos esto de operaciones anteriores", dijo.

Según Lerman, la operación terrestre continuada de las FDI en la Franja de Gaza ha mitigado la amenaza de los túneles de Hamas que penetran en Israel. "Ahora, dada la inteligencia que se obtuvo durante la operación y el acceso que Israel tiene al perímetro inmediato de la frontera, creo que el riesgo se ha reducido en gran medida", continuó.

Lerman dice que algunos túneles deben permanecer en el área de Rafah

Sin embargo, Michael cree que algunos túneles aún deben permanecer en el área de Rafah, la única área en Gaza que no ha sido alcanzada por una operación terrestre a gran escala de las FDI. "Supongo que en el área de Rafah, hay algunos túneles adicionales, no en gran cantidad, a lo largo de la frontera", dijo, agregando que en el corredor de Filadelfia, que se extiende a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, "no hay duda de que hay docenas de túneles activos", dijo.

Mientras hablaba sobre esto, Michael enfatizó la necesidad de que las FDI lancen una operación en el área de Rafah, incluso si no es una operación terrestre a gran escala como lo hizo en las áreas de Khan Yunis y la Ciudad de Gaza.

"Hamas todavía tiene activos gubernamentales y militares en el área de Rafah. Por lo tanto, si no se hace nada allí, significa que Israel dejará la Franja de Gaza con un ancla válido para Hamas: un núcleo gubernamental y militar", dijo, agregando que este ancla permitirá a Hamas recuperarse y reagruparse en otras partes de la Franja de Gaza también.

Sin embargo, Michael señaló que este reagrupamiento no sería de la misma escala que antes del 7 de octubre. "Israel logró desmantelar la mayoría de los centros de gravedad cruciales de Hamas", explicó, pero reiteró que Hamas podría recuperar fuerza si se le deja con un bastión dentro de la Franja de Gaza.