¿Cómo debería responder Israel a Irán? Esto dicen cuatro expertos

El ataque aéreo de Irán a Israel el sábado por la noche, lanzado desde suelo iraní, parece haber cambiado el juego entre los dos países, después de años de ataques llevados a cabo a través de las fuerzas proxy de Irán en la región. ¿Cómo debería responder Israel? Cuatro expertos dan sus opiniones:

Maj.-Gen. (Res.) Yaakov Amidror - "Hacia Rafah o Teherán"

"Necesitamos responder, y hay dos buenas opciones: o bien aprovechamos el ataque de ayer para atacar a Irán, o llegamos a un acuerdo con Estados Unidos para entrar en Rafah y eliminar a Hamás allí y en los campos centrales como Deir al-Balah. Ahora es el momento de usar nuestro crédito internacional.

"No hay prioridad entre [los dos objetivos]. En teoría, podrían ocurrir al mismo tiempo. En la práctica, Israel es un país pequeño y tendría dificultades para gestionarlo. También no podemos olvidar que no queremos ir a la guerra con Líbano. Si no vamos a Irán, podría ser posible trabajar junto con los americanos en el frente libanés. Cada una de estas opciones podría ser buena."

Brig.-Gen. (Ret.) Jacob Nagel — "Una respuesta significativa contra Irán en suelo iraní"

"Los sistemas de defensa han interceptado más del 90% de las amenazas, pero este hecho no debería reducir en lo más mínimo el precio a pagar. Necesitamos una respuesta significativa contra Irán en suelo iraní, al menos de tres maneras diferentes:

"Necesitamos atacar las infraestructuras que nos atacaron —las industrias que construyeron los drones y los almacenes. También necesitamos aprovechar esta oportunidad única para atacar la infraestructura iraní —no para afectar el precio del petróleo, sino para mostrar que también podemos atacar gas, petróleo, y además, atacar instalaciones nucleares e instituciones gubernamentales.

"El error que estamos cometiendo es equiparar el ataque con el daño."

Restos de un propulsor de cohete que, según autoridades israelíes, hirió gravemente a una niña de 7 años, luego de que Irán lanzara drones y misiles hacia Israel, cerca de Arad, Israel, el 14 de abril de 2024. (credit: REUTERS/CHRISTOPHE VAN DER PERRE )

Brig.-Gen. (Ret.) Yossi Kuperwasser — "No debemos ser complacientes, pero debemos encontrar la respuesta adecuada"

"Israel necesita responder —los iraníes dicen que están cambiando las reglas del juego; incluso según estas nuevas reglas, debemos ser el factor dominante, para mostrarles que hay un precio que pagar. Por otro lado, debemos recordar que queremos centrarnos en completar la misión en Gaza y mantener buenas relaciones con la administración estadounidense. No debemos ser complacientes —pero necesitamos encontrar la respuesta adecuada."

"La decisión de cómo responder tendrá que tomar en consideración un punto de vista estratégico frente al eje iraní y al programa nuclear. Irán está tratando de atacarnos con cientos de armas de la noche a la mañana, lo último que necesitamos es que un país así tenga armas nucleares.

"Todo el mundo debe movilizarse para una acción decisiva para frustrar el programa nuclear iraní, desmantelar el eje que ha construido y reemplazar al régimen [de la República Islámica]. Esto no es solo una oportunidad, es nuestro deber."

Yaakov Peri, ex jefe del Shin Bet - "Israel debe responder"

"Creo que Israel no tiene más opción que responder, debe responder, para mantener su posición como quizás la potencia más seria en el Medio Oriente y frente a Irán. En cuanto a cómo y cuándo - según la conveniencia de Israel. No quiero entrar en la naturaleza de la respuesta, pero no creo que valga la pena poner en riesgo al personal israelí. Necesitamos atacar utilizando medios tecnológicos y otros, y Israel tiene las capacidades para hacerlo."