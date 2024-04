Irlanda lista para reconocer el estado palestino, dice nuevo primer ministro

Irlanda está preparada para reconocer un estado palestino, y está trabajando con otros países tanto dentro como fuera de la UE para hacerlo, según el nuevo Primer Ministro irlandés, Simon Harris, en su primera entrevista televisiva desde que asumió el cargo.

Hablando el martes con Christiane Amanpour de CNN, Harris dijo que, "Si crees que una solución política debe llevar a una solución de dos estados, creo que un muy buen punto de partida es reconocer que hay dos estados".

"Ireland is extraordinarily clear in its condemnation of Hamas…[& for] the right of Israel…to live in safety & security. But we also believe that reason has now been replaced by revenge"I spoke with @SimonHarrisTD, his first TV interview as Taoiseach. Watch our full interview pic.twitter.com/AohIoIiMT8