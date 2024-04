Fiscal estatal acusa a la hermana del líder de Hamas, Ismail Haniyeh

La fiscalía estatal presentó una acusación contra Zebah Abdel Salem Haniyeh, de 57 años, hermana del líder de Hamas Ismail Haniyeh, anunció el domingo.

Según el comunicado, fue acusada de incitación e identificación con una organización terrorista.

Haniyeh envió mensajes incitando al terror e identificándose con los terroristas

El comunicado de la acusación declara que Haniyeh envió mensajes incitando al terror e identificándose con los terroristas

La carta de acusación afirma que Haniyeh envió docenas de mensajes de WhatsApp a varios contactos, incluido su hermano, con palabras de elogio, simpatía y aliento por las acciones de Hamas y su participación en las atrocidades masivas que constituyen actos de terrorismo.

La carta de acusación señaló que dos días después de la masacre del 7 de octubre, el 9 de octubre, Haniyeh envió un mensaje en árabe a 95 contactos diferentes que decía: "Oh Dios nuestro, tenemos hermanos en Ti, nuestro enemigo entró por la puerta, victoria para tu religión y liberación para nuestros prisioneros y la partida de tu profeta Muhammad, que la paz sea con él, haz de ellos las razones del poder y la capacidad suprema... Dales lo que tienes, tu poder y tu victoria. Oh Dios, aléjanos de ellos y de ellos, dale a su enemigo su poder y a nuestro enemigo rencoroso. Oh Dios, la victoria de Ti es lo que has prometido a Tus fieles siervos. Aumenta tu petición matutina por la victoria de Dios, y la victoria pronto." Palestinos se hacen con el control de un tanque israelí tras cruzar la valla fronteriza con Israel desde Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Además, el 10 y 13 de octubre, Haniyeh se identificó con Hamas e incitó al terror al enviar un mensaje adicional en varios grupos de WhatsApp con una oración que decía: "Oh Dios, disuélvelos y sepáralos y haz que su gestión sea destruyéndolos y destruyendo sus edificios y cambiando su condición y acercando su fin y cortando sus vidas, y déjalos ocupados con sus cadáveres y llevándoselos para llevarse a un ser querido que pueda... Oh Dios, cuéntalos por número y mátalos y no dejes ninguno de ellos, oh Dios, oh Dios, haz en su matanza y mantennos alejados de su maldad".

Dado el contexto en el que se publicaron palabras de elogio y aliento a actos de terror, existe una posibilidad real de que tales palabras conduzcan a actos de terror, declaró la carta de acusación.