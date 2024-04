FM de Irán: la decisión de la Unión Europea de expandir las sanciones contra Irán es 'lamentable'

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo el lunes para expandir las sanciones existentes sobre los drones iraníes para incluir misiles y su posible transferencia a terceros como Rusia, informó el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, a los periodistas en Luxemburgo.

Las sanciones de la Unión Europea anunciadas tras el ataque de Irán contra Israel son "lamentables" porque el país estaba actuando en legítima defensa, publicó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, el martes en X.

It is regrettable to see the EU deciding quickly to apply more unlawful restrictions against Iran just because Iran exercised its right to self-defence in the face of Israel’s reckless aggression. The EU should not follow Washington’s advice to satisfy the criminal Israeli…