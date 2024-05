Ilhan Omar ataca la "postura peligrosa" de la Senadora Blackburn hacia manifestantes de Columbia

La Representante de los Estados Unidos, Ilhan Omar, en una publicación del martes X, criticó la postura de la Senadora Marsha Blackburn de que los estudiantes que fomentan o cometen actos de terror en nombre de Hamas deberían ser incluidos en una lista de vigilancia y en una lista de No Volar.

Blackburn publicó en X que "Cualquier estudiante que haya promovido el terrorismo o participado en actos terroristas debería ser añadido inmediatamente a la lista de vigilancia de terroristas y colocado en la lista de No Volar de la TSA".

En respuesta a la publicación, Omar escribió: "Una senadora en funciones etiqueta a los estadounidenses que protestan contra un país extranjero acusado de llevar a cabo un genocidio financiado con nuestros impuestos como terroristas y pone un blanco en sus espaldas para ser atacados. Esto es increíblemente peligroso y de alguna manera nadie lo condenará".

Hamas es una organización terrorista registrada en los Estados Unidos.

Una mirada preliminar al último post pasado de Blackburn mostró que el senador ha criticado regularmente la violencia y la retórica violenta utilizada en las protestas pro-palestinas, pero no se pudieron identificar publicaciones que etiquetaran a todos los manifestantes pro-palestinos como terroristas.

Blackburn también ha hecho comentarios similares, llamando a "Deportar a estudiantes extranjeros con visas que apoyen a Hamas y pidan la muerte a América".

La historia de declaraciones controvertidas de Ilhan Omar

Comentando sobre el tema de las protestas en el campus el viernes pasado, Omar se refirió a los estudiantes judíos como "pro genocidio o anti genocidio", en referencia a los judíos que apoyan o condenan al estado de Israel. Los comentarios de Omar sobre los estudiantes judíos se produjeron durante su visita a la Universidad de Columbia, un campus que ha sido testigo de una serie de protestas violentas y campamentos pro-palestinos que ocupan espacios estudiantiles.

Israel fue declarado no culpable de cometer genocidio por la Corte Internacional de Justicia, a pesar de las acusaciones de figuras pro-palestinas.

En 2021, Omar agrupó a Estados Unidos e Israel con los talibanes y Hamas, lo que causó controversia en su partido. Más tarde defendió la comparación.