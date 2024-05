Rindiendo homenaje a los héroes de guerra israelíes en el Día de la Independencia

Tradicionalmente, las antorchas del Día de la Independencia se encienden en la ceremonia anual en el Monte Herzl. Sin embargo, este año, en el primer aniversario de la fecha siguiente al 7 de octubre, en su lugar se encenderán en áreas seleccionadas entre las comunidades fronterizas de Gaza y las bases de las FDI que fueron invadidas por Hamas en ese día catastrófico.

Doce de los sitios que sufrieron más en los devastadores y atroces ataques de Hamas el 7 de octubre han sido elegidos para la iluminación de antorchas de este año, como el Kibbutz Kfar Aza; Kibbutz Nir Oz; el sitio del festival de música Supernova ("Nova") cerca de Re'im; la base de las FDI en Nahal Oz; el Parque Conmemorativo en Ofakim; y el sitio de la estación de policía volada en Sderot.

Este año no habrá fuegos artificiales, ni la habitual exhibición aérea militar. La ceremonia será pregrabada sin audiencia debido a la guerra en curso y porque, según la Ministra de Transporte Miri Regev, "No sabemos cómo se desarrollarán los diferentes frentes", dijo a los medios en una conferencia de prensa la semana pasada.

En lugar de los habituales 12 "ciudadanos destacados" seleccionados para encender una antorcha cada uno, los portadores de antorchas del aniversario de Israel este año deberán su participación al heroísmo que mostraron el 7 de octubre, o estar conectados a él.

Debido a que, dijo Regev, "Elegir portadores de antorchas entre miles de nominaciones es una tarea imposible, este año cada antorcha será encendida por un grupo".

Algunas de las antorchas serán encendidas por los siguientes grupos de individuos. Los nombres de los portadores de antorchas adicionales y las categorías serán anunciados en los próximos días.

Antorcha de las fuerzas de seguridad

El Cpt. Shavit Ben Moshe, en representación de las IDF, luchó contra los terroristas el 7 de octubre incluso después de que su hermano fuera asesinado.Ayin (nombre ficticio), que dirigió una unidad de fuerzas especiales el 7 de octubre y es jefe de operaciones del Shin Bet, lo representará.Gimmel (nombre ficticio), oficial del Mossad, que dirigió una campaña de reclutamiento masivo relacionada con Irán, representará al Mossad.El subcomisario Amir Cohen, en representación de la policía, pidió refuerzos el 7 de octubre, al comprender la magnitud de la masacre.

Antorcha de los rescatistas civiles

Youssef Elziadna, conductor de minibús beduino de Rahat, salvó a 30 personas del Festival Supernova a pesar de que mataron a un familiar y secuestraron a otras cuatro.El rabino Shahar Botzhek, de Ofakim, luchó contra los terroristas de Hamás incluso después de resultar herido.Rami Davidian, del Moshav Patish, dirigió misiones de rescate el 7 de octubre que salvaron a más de 700 personas.Nasreen Youssef, una mujer drusa de Yated que interrogó a terroristas detenidos fue elegida para este grupo, se retiró de participar en la ceremonia tras recibir amenazas.

Antorcha del equipo de seguridad local

Inbal Liberman, del kibutz Nir Am, salvó vidas armando y dirigiendo el equipo de seguridad del kibutz.Barak Shalom, del kibutz Alumim, dirigió su kibutz en la lucha contra Hamás.Avichai Elia, del puesto avanzado de Havot Yair, resultó gravemente herido mientras luchaba junto con otras 9 personas, utilizando únicamente fusiles.Tal Levit, de Metula, formó parte del equipo de seguridad que protegía su ciudad, incluso después de que su casa fuera alcanzada por un cohete procedente del Líbano.

Antorcha de las fuerzas de rescate

Oshrit Hadad, paramédico del Magen David Adom.La Dra. Tamar Shlezinger, voluntaria de la línea de emergencia de United Hatzalah, que calmó a Michael y Amalia Idan, tras el asesinato de sus padres y el secuestro de su hermana pequeña, hasta que fueron rescatados.Nurit Iran Cohen, voluntaria de Zaka que recorrió las casas quemadas para ayudar a recuperar los cadáveres.El comandante del parque de bomberos Yoel Damari participó en la reconquista de la comisaría de Sderot a los terroristas.

Antorcha de Hasbara

Yoseph Haddad es periodista árabe-israelí y activista en defensa de Israel. También es activista social en la sociedad árabe-israelí y director general de la asociación Together - Vouch for Each Other, que conecta a la sociedad árabe-israelí con la sociedad israelí en general. Ha intensificado su activismo proisraelí desde el 7 de octubre, viajando por todo el mundo, defendiendo a su país y convirtiéndose en una estrella de las redes sociales.Ella Keinan acuñó el poderoso hashtag "hamasisISIS".

Antorcha de la diáspora

Deborah Silverstein y el rabino David Meyer, ambos líderes públicos de la diáspora, han sido seleccionados para representar a las personas y comunidades judías de la diáspora que trabajan en favor de Israel, recaudando fondos, organizando y participando en manifestaciones, activismo y expresiones de solidaridad con los afectados.

Antorcha de asesoramiento y orientación

Yossi Erblich es Director General de la organización sin ánimo de lucro de asesoramiento y orientación profesional Lemaanchem, que ayuda a personas de comunidades económicamente desfavorecidas. Desde el 7 de octubre, Lemaanchem presta asistencia médica y emocional en hospitales israelíes, así como a través de líneas telefónicas directas.