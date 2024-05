IDF elimina a terroristas de Hezbolá en el sur del Líbano, misiles impactan en el norte de Israel

La IDF atacó al menos a siete terroristas de Hezbolá en el sur del Líbano el domingo, mientras que Hezbolá lanzó varios ataques con cohetes y drones contra Israel a lo largo del día.

En uno de los ataques, un ataque aéreo israelí apuntó a un terrorista de Hezbolá que fue visto saliendo de una estructura militar en Naqoura. Más tarde en el día, otros dos terroristas que operaban cerca de Ayta ash Shab fueron objetivo de la IDF.

Hezbolá anunció el domingo por la tarde que uno de sus miembros había sido asesinado, con los medios de comunicación libaneses diciendo que el terrorista fue asesinado en el ataque en Naqoura.

Durante la mañana y la tarde temprana, Hezbolá lanzó más de 15 proyectiles desde Líbano hacia el norte de Israel. No se reportaron heridos.

Las FDI atacan a terroristas de Hezbolá en el sur del Líbano. 26 de mayo de 2024 (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

Se informaron lanzamientos adicionales de cohetes más tarde en el día, con la policía diciendo que estaban manejando los sitios donde cayeron los cohetes en Kiryat Shmona el domingo por la tarde. No se reportaron heridos.

Magen David Adom dijo que un hombre en sus 40 años resultó ligeramente herido por una onda de choque y una mujer en sus 30 años sufrió de ansiedad debido al fuego de cohetes hacia Kiryat Shmona.

Además, el domingo por la tarde, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) atacaron a terroristas de Hezbolá en Houla, matando al menos a un terrorista, según informes libaneses. El portavoz de las IDF, Daniel Hagari, confirmó que las IDF habían eliminado a siete terroristas de Hezbolá a lo largo del día el domingo por la noche.

Civil resulta afectado por shock tras impacto de misil antitanque en casa

El Consejo Regional de Merom HaGalil anunció el domingo por la tarde que un misil antitanque impactó una casa en Avivim y un civil fue rescatado de la casa mientras sufría de shock.

"Otro civil resultó herido, otra casa destruida. Otro milagro ha ocurrido. Exigimos que el gobierno actúe con mano fuerte y aseste un golpe de fuego y humo al enemigo. No renunciamos al norte y nos mantenemos firmes, pero al mismo tiempo, sugiero al gobierno que no use esta paciencia nuestra en nuestra contra. No debemos perder el norte", dijo Amit Sofer, el jefe del consejo regional.

Además, Moran Dadush, residente de Goren en el norte de Israel, dijo el domingo: "Nos hemos vuelto transparentes. En Israel hoy hay dos estados: uno incluye las áreas que no fueron evacuadas, y el otro incluye a los evacuados y residentes que permanecieron en las zonas de combate del sur y del norte. Estamos contentos de que la vida siga en el resto del país, pero ¿qué está pasando con nosotros?".

"La verdad debe ser dicha: el Estado de Israel puso el sur y el norte en el altar. El país continúa como de costumbre y normaliza la situación de guerra en el norte, siempre y cuando la vida del resto del país no se vea perturbada. Esa es la normalización que ha existido en las comunidades de la frontera de Gaza todos estos años, y vimos lo que sucedió", añadió Dadush.

"Durante ocho meses, hemos sido bombardeados en el norte con fuego de cohetes, drones, misiles antitanque y demás. La situación se ha vuelto rutinaria a los ojos de quienes no viven aquí. Ahora, después de que se dispararan cohetes hacia el centro, inmediatamente fueron a la sala de prensa para obtener actualizaciones. Minutos antes, las alarmas sonaron en el norte por miedo a infiltraciones de drones, ¿pero alguien prestó atención a esto? Ya entendimos cuya vida es más importante".

Moshe Davidovitz, jefe del Consejo Regional de Mateh Asher y presidente del Foro de la Línea de Confrontación, también agregó: "Diez cohetes cayeron en el centro del país y los medios están zumbando y ruidosos. ¡El país está en llamas! ¡Todos los días se lanzan docenas de cohetes a las ciudades de la línea de confrontación y Galilea, incluyendo misiles antitanque y drones kamikaze, y el país está en silencio! Una y otra vez [vemos] la prueba de que el norte no es considerado".